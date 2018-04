Soud přiznal odškodné matce mladíka, který v roce 2011 zemřel během brigády na statku

Rozsudek není pravomocný. Nikdo ze stran sporu k rozsudku nedorazil a nemohl se k němu vyjádřit. „Vzhledem k tomu, že mezi zemřelým a žalovaným vznikl faktický pracovní poměr, má žalobkyně, jakožto pozůstalá, právo na náhradu škody, kterou uplatňuje,“ řekla předsedkyně senátu Šárka Petrová.

Odvolací krajský soud přezkoumával rozhodnutí hradeckého okresního soudu, který žalobkyni náhradu škody již dříve přiznal.

„Je pravdou, že žalovaný nebyl přítomen tomu, když syn žalobkyně začal pracovat na objektu, který byl v jeho vlastnictví. Ovšem z dokazování je zřejmé, že začal pracovat na střeše objektu, ze kterého posléze spadl, s vědomím syna žalovaného. Syn žalovaného vystupoval v pozici nadřízeného zaměstnance,“ odůvodnila rozhodnutí Petrová.

'Sotva stál'

Neštěstí se stalo v červnu 2011. Objednatel prací si podle spisu vyžádal od truhláře dva lidi na opravu střechy hospodářského objektu. Truhlář na místo poslal také mladíka, který byl ve firmě na praxi. Ten pak propadl střechou na betonovou podlahu. Při pádu ze šesti metrů bez helmy a jištění utrpěl těžká zranění, jimž druhý den podlehl.

Objednatel prací tvrdil, že ten den v areálu vůbec nebyl, s brigádníky nebyl dohodnutý na podmínkách, měli se teprve sejít, a že tedy pracovní poměr nevznikl. Úkoly jim podle matčiny žaloby zadal syn objednatele prací.

Truhlář v roli svědka vypověděl, že v kritický den ráno mladík „sotva stál.“ Znalec vypověděl, že v krvi poškozeného byly nalezeny omamné látky - canabinoidy. Obhajoba proto soudu navrhla, aby k tomu při rozhodování přihlédl, prý mohlo jít o spoluzavinění smrtelného úrazu poškozeným.

„Krajský soud tento závěr neučinil. Podle znalce totiž nelze určit, jakým způsobem a v jakém rozsahu poškozeného tato látka při práci na střeše ovlivnila. Nebylo prokázáno, že by byl poškozený touto látkou ovlivněn,“ řekla Petrová.

Krajský soud se případem zabývá počtvrté poté, co mu kauzu vrátil Nejvyšší soud. Nyní měl důkladněji objasnit, kdo brigádníky úkoloval a v jakém vztahu byl k objednateli prací, jenž je v soudním sporu žalovanou stranou. Zatímco hradecký okresní soud přiznal matce asi 263 000 korun plus úroky jako odškodnění, krajský soud žalobu opakovaně zamítl. Podmínkou Nejvyššího soudu bylo i to, aby případ řešil jiný senát.