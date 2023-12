Ne každá osoba má dobrou pověst, brání se ministerstvo žalobě o odškodnění ve výši 86 milionů

Obvodní soud pro Prahu 2 v úterý začal projednávat žalobu, kterou podal osvobozený vězeň Robert Tempel. Po ministerstvu spravedlnosti požaduje odškodné za protiprávní odsouzení k doživotí za dvě vraždy ve výši zhruba 86 milionů korun. Ministerstvo se takové částce brání a namítá například, že Tempel již před odsouzením neměl dobrou pověst, protože páchal majetkovou trestnou činnost. Ve hře je i návštěva jednotlivých věznic. Praha 15:38 5. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Propuštěný vězeň Robert Tempel na archivním snímku | Foto: Petr Horník | Zdroj: Právo / Profimedia

Roberta Tempela propustily české soudy před dvěma lety po zásahu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který došel k závěru, že důkazy neprokázaly, že by Tempel vraždy skutečně spáchal.

Za doživotní odsouzení a dvacetileté věznění nyní požaduje po státu přes 86 milionů korun. Na několika dřívějších jednáních proběhly snahy o mimosoudní vyrovnání i omluvy přímo od ministra Pavla Blažka (ODS). Na konečné částce odškodnění se ale neshodli, protože ministerstvo vyplatilo za nezákonný výkon odnětí svobody jen zlomek požadované sumy – necelé čtyři miliony korun.

Zbyněk Řezáč, který ministerstvo zastupuje, například před soudem namítal, že Tempel byl již dříve odsouzen za majetkovou trestnou činnost, a věznici by tak opustil až v srpnu 2016. Zároveň tak chtěl doložit, že si tím Tempel zkazil pověst.

S tím ale Tempelův obhájce Petr Strukbauer nesouhlasil a namítal, že je rozdíl, zda vězeň vykonává spravedlivý časově omezený trest, nebo vykonává „nespravedlivý trest doživotí“. To je podle něj v českých podmínkách „chmurná představa“. Stejný názor jako ministerstvo ale již při prvním líčení vyslovila i předsedkyně soudu Klára Babičková.

‚Tour de věznice‘

Ministerstvo také před soudem uvedlo, že mu je celé situace s odsouzením líto a že se snažilo maximálně vyhovět požadavkům protiprávně odsouzeného vězně.

Zároveň odmítá jeho tvrzení, že by měl doživotní stigma, které mu nyní brání v normálním životě. Zástupce ministerstva totiž namítal, že po propuštění z vězení začal Tempel podnikat a nyní dosahuje několikamilionových obratů.

Další Tempelův advokát Jakub Kříž dříve pro server iROZHLAS.cz uvedl, že se při stanovení částky museli inspirovat v zahraničí. Soudkyně Babičková ale uvedla, že se nebude zahraniční judikaturou řídit, protože to pro ni není relevantní.

Babičková sdělila, že jí věznice na její žádost zaslaly fotografie cel, ve kterých si Tempel odpykával trest. Dotázala se pak obhájce Strukbauera, zda je to pro něj dostačující, nebo by chtěl zorganizovat „tour de věznice“. Obhájce si rozmyslí možnost, že by se takovým způsobem jeli do věznic podívat, protože to podle něj více vypoví o atmosféře v jednotlivých zařízení.

Babičková jednání odročila, další tak proběhne na začátku února.

Kauza Tempel

Robert Tempel se podle původní obžaloby měl dopustit dvou vražd. Večer 20. srpna 2001 měl vylákat dva muže na lesní parkoviště u Hruškové na Sokolovsku. Na domluveném místě měl jednomu z nich předat 400 tisíc korun za vozidlo značky Audi. Oba podle obžaloby ale usmrtil hrubým fyzickým násilím a několika výstřely ze zbraně, která se ale nikdy nenašla.

Následně měl oběma ukrást mobilní telefony a těla zahrabat na Chebsku. Za to ho soud poslal na zbytek života za mříže. Od vražd uplynulo více než dvacet let a Robert Tempel se opět ocitl na svobodě. Po zásahu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku o tom v říjnu loňského roku rozhodl Vrchní soud v Praze.

S případem si již od počátku nevěděla česká justice rady, jak dříve podrobně popsal server iROZHLAS.cz. Zatímco Krajský soud v Plzni opakovaně vydával rozsudky o neprokázání viny a zprošťoval tak Tempela obžaloby, odvolací Vrchní soud v Praze verdikty rušil a nařizoval obstarání dalších a dalších důkazů. To se v průběhu necelých tří let odehrálo čtyřikrát.

Státní zástupkyně však nechtěla Tempelovu nevinu přijmout a znovu se obrátila na pražský vrchní soud, který rozsudek zrušil. Nařídil navíc, aby se případem nově zabýval Krajský soud v Praze. Tam už rozhodli podle představ vrchního soudu a poslali Tempela do vězení na doživotí.

Zastání po 20 letech

Zastání Tempel našel až u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který předloni v červnu jasně konstatoval, že česká justice svým postupem porušila Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. Vrchnímu soudu v Praze také například vytkl, že rozsudky rušil tolikrát, dokud jiný soud neuznal pachatele vinným, nebo hodnotil věrohodnost svědka, i když ho sám nevyslechl.

Úplně poslední rozsudek z loňského října připouští možnou Tempelovu vinu, ale není si jí naprosto jistý. „Odvolací senát se proto ocitl v situaci, kdy shromážděné důkazy sice nasvědčovaly reálné možnosti, že obžalovaný se mohl skutku uvedeného v žalobním návrhu dopustit, současně však takový závěr nebylo možno dovodit jednoznačně a bez důvodných pochybností,“ uvedl předseda senátu Robert Fremr.

Jak rozhodovaly soudy o Robertu Tempelovi 17. 09. 2004 Zproštěn obžaloby Krajským soud v Plzni Poprvé o údajných vraždách rozhodl Krajský soud v Plzni v prospěch Roberta Tempela. Zprostil ho totiž obžaloby za trestný čin vraždy.

01. 12. 2004 Zrušení předchozího rozsudku Vrchní soud v Praze na odvolání státní zástupkyně zrušil předchozí verdikt a vrátil věc k novému projednání. Podle odvolacího soudu se totiž plzeňští soudci nedostatečně vypořádali se všemi důkazy.

01. 02. 2005 Zproštěn podruhé Poté, co se případ Roberta Tempela, vrátil ke Krajskému soudu v Plzni, soudci ho opět zprostili obžaloby.

27. 04. 2005 Zrušení předchozího rozsudku No. 2 Do hry se opět dostává státní zástupkyně, která se nespokojila s rozhodnutím plzeňského soudu a podává odvolání. Vrchní soud v Praze rozsudek opět zrušil a vrátil k novému projednání. Sám přitom rozhodl o třináctiletém trestu odnětí svobody za další trestnou činnost. Pražští soudci také nařídili, aby případ rozhodl senát v jiném složení.

Ústavní stížnost 15. 09. 2005 Obžalovaný nesouhlasil s rozhodnutím vrchního soudu, že má jeho případ projednat senát v jiném složení, a obrátil se na Ústavní soud. Stížnost ale Ústavní soud zamítl jako zjevně neopodstatněnou.

18. 05. 2006 Zproštěn potřetí Soudci Krajského soudu v Plzni v novém složení znovu zkoumali všechny důkazy a další ještě doplnili. Následně ale opět zopakovali, že nepovažují klíčového svědka za věrohodného a Tempela zprostili obžaloby.

04. 10. 2006 Zrušení předchozího rozsudku No. 3 Vrchní soud v Praze opět zrušil rozsudek plzeňských soudců v plném rozsahu, když jim vytkl, že jednostranné hodnocení důkazů ve prospěch obžalovaného nelze dovádět do absurdity. Krajskému soudu opět nařídil doplnit další důkazy.

06. 03. 2007 Zproštěn počtvrté Další důkazy doplněny, o vině Roberta Tempela přesto nerozhodnuto. I na počtvrté ho Krajský soud v Plzni zprostil obžaloby. Soudci totiž nebyli zcela přesvědčeni o vrahovi.

29. 05. 2007 Zrušení předchozího rozsudku No. 4 „Krajský soud v Plzni zjevně není schopen se oprostit od zaujatého hodnocení důkazů, respektive postrádá vůli ve věci objektivně a spravedlivě rozhodnout,“ konstatoval Vrchní soud v Praze, když verdikt opět zrušil. Navíc nařídil, aby celý případ nově místo v Plzni projednal Krajský soud v Praze. Později zrušeno Ústavním soudem.

13. 12. 2007 Druhá ústavní stížnost Robert Tempel se podruhé obrátil na Ústavní soud. Ten ale znovu ústavní stížnost zamítl jako nepřípustnou a zjevně neopodstatněnou.

26. 11. 2008 Uznán vinným trestným činem vraždy Krajský soud v Praze nově uznal Tempela vinným a odsoudil ho k souhrnnému trestu doživotí. Soudci totiž - narozdíl od jejich plzeňských kolegů - dospěli k závěru, že svědectví vykazuje jen nevýznamné rozpory a je věrohodné. Později zrušeno Ústavním soudem.

09. 12. 2009 Potvrzení verdiktu Odsouzený Tempel podal proti verdiktu odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Ten sice předchozí rozsudek částečně zrušil ale jen ve výroku o trestu. Znění změnil na „výjimečný trest odnětí svobody na doživotí“. Později zrušeno Ústavním soudem.

28. 07. 2011 Dovolání k Nejvyššímu soudu Tempel napadl i rozsudek vrchního soudu, když podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten však krok odsouzeného odmítl jako zjevně neopodstatněný. Ztotožnil se s hodnocením důkazů a označil je za logické. Později zrušeno Ústavním soudem.

19. 04. 2012 Ústavní stížnost Další ústavní stížnost a další její zamítnutí Ústavním soudem. Opět ohodnocená jako zjevně neopodstatněná. Ještě ten rok podal Tempel stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.

25. 06. 2020 Rozsudek proti České republice Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že postupem soudů došlo k porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Neztotožnil se se závěry Vrchního soudu v Praze, zejména tím, že hodnotil důkazy a věrohodnost svědka, aniž by ho vyslechl, a podsouval názory pražskému soudu, že by měl rozhodnut jinak.

16. 11. 2020 Návrh na povolení obnovení řízení Odsouzený Robert Tempel se po evropském rozsudku opět obrátil na Ústavní soud a žádal o povolení obnovy jeho předešlých dvou ústavních stížností. Ústavní soudci jeho žádosti vyhověli, dospěli k závěru, že byla porušena základní práva na soudní ochranu a na zákonného soudce. Tím zrušili několik předchozích verdiktů.

14. října 2021 Konečné rozhodnutí Vrchního soudu v Praze Vrchní soud se musel opětovně zabývat odvoláním státní zástupkyně ze dne 06. 03. 2007, protože Ústavní soud tento verdikt zrušil. Další důkazy, které by prokázaly Tempelovu vinu však již nebylo možné získat. Vrchní soud v Praze proto musel napadený zprošťující rozsudek potvrdit.