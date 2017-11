Soud rozhoduje o kauze Peroutka už téměř rok. Není jasné, zda verdikt padne ještě letos

332 dnů, tak dlouho u Nejvyššího soudu leží dovolání v kauze Peroutka. Na stůl ho dostal znovu soudce Pavel Pavlík, jemuž poslední rozhodnutí v tomto sporu trvalo rekordních třináct dnů. Není ovšem jasné, zda verdikt padne do konce roku. Další výročí se přitom blíží, v lednu to budou tři roky, co prezident Miloš Zeman přisoudil novináři Ferdinandu Peroutkovi „článek vlevo dole“ s názvem Hitler je gentleman. Původní zpráva Brno 6:00 12. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vnučka spisovatele Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová a prezident Miloš Zeman | Foto: Veronika Hlaváčová/Pražský hrad | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Nejvyšší soud se chystá rozhodnout o dovolání prezidentské kanceláře i vnučky spisovatele Terezie Kaslové najednou. Obě eviduje už od 15. prosince loňského roku, tedy zmíněných 332 dnů.

„Zůstává to stále nerozhodnuto. Termín, kdy senát rozhodne, nelze v tuto chvíli předjímat,“ říká pro server iROZHLAS.cz mluvčí soudu Petr Tomíček a dodává, že soudci se případem zabývají.

Není jasné, zda verdikt padne do konce roku. Rozhodování už také překročilo průměrnou délku, ve které Nejvyšší soud civilní případy rozhoduje.

Verdikt pak pravděpodobně nepadne před veřejností a novináři. „Průměrná doba rozhodování u civilních řízení je 200 dnů. Až na opravdu ojedinělé výjimky o nich senáty rozhodují neveřejně,“ potvrzuje Tomíček.

Také podle Františka Vyskočila, právníka Peroutkovy vnučky Terezie Kaslové, už soud rozhoduje poměrně dlouho. „Na jednu stranu uznávám, že to je složitá právní věc. Soudy se s něčím takovým musí vypořádat poprvé od roku 1989. Na druhou stranu ale přiznávám, že už je to poměrně dlouhá doba,“ podotýká Vyskočil.

Tomíček to ale odmítá, podobná délka rozhodování podle něj není nic neobvyklého.

„Může se zdát, že už je to dlouho v porovnání s průměrnou délkou rozhodování 200 dnů. Není to ale nic neobvyklého. Mnoho věcí je rozhodováno do půl roku. Naopak některé věci, řádově desítky dovolání, Nejvyšší soud řeší i rok a půl. V opravdu výjimečných případech je délka civilních řízení bohužel i delší než dva roky,“ vysvětluje mluvčí Nejvyššího soudu a dodává, že soudci případy řeší v pořadí, v jakém je dostali na stůl.

Klíčová osoba – soudce Pavlík

Případ leží na stole soudce Pavla Pavlíka, který se sporem ohledně výroků prezidenta Miloše Zemana o spisovateli Ferdinandu Peroutkovi už jednou zabýval. Jeho verdiktem byla odložena omluva a exekuce namířená proti prezidentské kanceláři, protože by jí podle soudu způsobily závažnou újmu.

Odložení omluvy bylo jedním z nejrychlejších verdiktů Nejvyššího soudu za poslední čtyři roky v kategorii „odložení vykonatelnosti rozhodnutí“. Soudce rozhodl za 13 dní, během posledních čtyř let soud stejné případy vyřizoval v průměru za 71 dnů.

„Když podáváme dovolání, tak z mé vlastní zkušenosti trvá rozhodování Nejvyššího soudu plus minus rok. Tato doba tak sice není překvapivá, byť ji považuji za dlouhou. Co mě více zaráží, je to, s jakou rychlostí Nejvyšší soud rozhodl o odkladu vykonatelnosti rozsudku, kdy to bylo jedno z nejrychlejších rozhodnutí, v kontrastu s tím, jak ultradlouho mu trvá rozhodnutí ve věci samé,“ poukazuje Vyskočil.

Tomíček ale upozorňuje, že o podobných odkladech musí soud rozhodovat co nejrychleji. „O odkladech vykonatelnosti nebo nabytí právní moci rozhodnutí nižších soudů se obecně musí rozhodovat velmi rychle,“ odmítá pro iROZHLAS.cz mluvčí Tomíček.

„Jedno z pravidel pak je, že věci se přidělují tomu soudci, který už v dané věci jednou rozhodoval. Soudní senát s panem doktorem Pavlíkem se navíc na podobné případy týkající se omluv přímo specializuje,“ doplňuje.

Článek se jednou najde, věří Zeman

Prezident se za svá slova týkající se českého spisovatele Ferdinanda Peroutky dodnes neomluvil, i když se Hradu nepodařilo existenci textu Hitler je gentleman doložit. Peroutka napsal podle prezidenta Miloše Zemana ale i jiné články, ve kterých údajně německého nacistického vůdce Adolfa Hitlera chválil.

„Našel jsem článek Češi, Němci a Židé, ve kterém Ferdinand Peroutka mimo jiné říká, že německá populace byla zasažena židovskou ochranou. Mimochodem, je to něco podobného, jako v Mein Kampfu říká Adolf Hitler," řekl začátkem října Zeman studentům několika středních škol v Chomutově.

„Článek Hitler je gentleman jsem na vlastní oči četl. Věřím, že se jednou najde,“ zopakoval pak studentům prezident.

Kauza Peroutka: 3x 365 dní

Prezident Miloš Zeman před téměř třemi lety kritizoval novináře Ferdinanda Peroutku za údajnou fascinaci nacismem.

„Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman. Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky," pronesl prezident Miloš Zeman v lednu 2015 na konferenci Let My People Live.

Článek Hitler je gentleman ale hledali zaměstnanci prezidentské kanceláře v čele s Vratislavem Mynářem i mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček. Zeman dokonce vypsal odměnu 100 tisíc korun pro toho, kdo článek najde. Pátrání ale dodnes nepřineslo žádné úspěchy.

Zeman se dosud omluvil jen za to, že se článek nepodařilo nalézt. „Víte, když jsem tento článek na vlastní oči četl, nemohu připustit, že tento článek neexistuje,“ řekl již dříve prezident. Dodal také, že se pozornost bohužel soustřeďuje na jeden článek a zapomíná se na další texty, které dokazují, že Peroutka byl skutečně fascinován nacismem.

Žalobu bych podala znovu, říká Kaslová

Peroutkově vnučce Terezii Kaslové došla v dubnu 2015 trpělivost a kvůli Zemanovým výrokům podala žalobu. „Tušila jsem, že se nebude jednat o lehkou, rychle řešitelnou záležitost,“ napsala před časem serveru iROZHLAS.cz Kaslová. „Na svém rozhodnutí bych ale nic neměnila,“ uvedla vnučka slavného novináře. „Stále věřím, že za nepravdivá tvrzení je třeba se omlouvat,“ dodala.

První verdikt padl rychle, po necelých dvou hodinách nařídila soudkyně Kateřina Sedláková prezidentské kanceláři, aby se za výroky hlavy státu omluvila. Hrad se proti rozsudku odvolal a případ dostal na stůl soudce Tomáš Novosad.

Předchozí verdikt soudce zmírnil a dal částečně Hradu za pravdu, kanceláři ale také nařídil omluvu. Kancelář prezidenta se musí omluvit za výroky Miloše Zemana, který Peroutku označil za autora článku Hitler je gentleman.

Omlouvat se naopak nemusí za tvrzení, že Peroutka napsal: Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky, ani za úvahu o fascinaci intelektuálů zrůdným učením. Novosad označil v rozsudku výsledek sporu za remízu.

Žádná mimosoudní dohoda se nepřipravuje

Prezidentská kancelář i Kaslová podaly dovolání k Nejvyššímu soudu. Tento krok ale neměl odkladný účinek. Kancelář se pak v dané lhůtě neomluvila, a Kaslová proto podala návrh na exekuci. Exekutor za nerespektování verdiktu uložil pokutu 100 tisíc korun.

Kancelář ale podala návrh na odložení exekuce, čemuž soudce Nejvyššího soudu Pavel Pavlík v rekordním čase vyhověl. Prezidentská kancelář se tak nemusí omlouvat, protože omluva a exekuce by kanceláři podle soudu způsobila závažnou újmu. Odklad platí do doby, než Nejvyšší soud definitivně rozhodne o dovoláních kanceláře a Kaslové.

Nová dohoda mezi oběma stranami sporu pak v těchto dnech na obzoru není, říká právník Kaslové František Vyskočil. Peroutkova vnučka Kaslová a prezidentská kancelář spolu o žádném kompromisu nevyjednávají. Obě strany tak podle Vyskočila čekají na verdikt Nejvyššího soudu.

Kauza týkající se slov prezidenta Miloše Zemana na adresu spisovatele Ferdinanda Peroutky zatím vyšla státní kasu na více než 189 000 korun.