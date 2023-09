Soudy v Česku zrychlily. Řízení se zkrátilo u krajských i okresních soudů

Okresním soudům loni trvalo trestní řízení v průměru zhruba půl roku. Civilní případy měly vyřešené v průměru za tři čtvrtě roku. U krajských soudů to bylo déle, tam ale řeší složitější kauzy.

V rychlosti jsou mezi různými soudy rozdíly - třeba občanské spory zrychlily v průměru o dva dny, trestní řízení pak o necelý měsíc.

Loni zrychlilo i správní soudnictví. Poprvé za osm let snížil Nejvyšší správní soud počet nedodělků.

Podle náměstka ministra spravedlnosti Karla Dvořáka ze STAN by ale mohly být soudy ještě rychlejší. Nicméně záleží na typu agendy, dodává.

„V případě nesporných rozvodů, kdy soud vydá pravomocný rozsudek do dvou měsíců, tak myslím, že už to rychleji nejde. Určitě jsou oblasti, kde je posílení možné, a to jak z hlediska toho, kolik soudců se věcem věnuje, tak i jak fungují elektronické systémy. To si myslím, že je zásadní,“ připomíná pro Radiožurnál Dvořáka.

Statistiky ministerstva také ukázaly přetíženost opatrovnické justice. Tam se řadí případy, které se netýkají jen dětí, ale třeba i omezování svéprávnosti. Podle Dvořáka je potřeba navýšit počet soudních znalců.

„Připravujeme změny zákona o znalcích tak, aby neodcházeli z tohoto prostředí, aby ta jejich činnost byla lépe honorovaná,“ popisuje náměstek.

Posílit bude podle náměstka potřeba i počet soudců, kteří by se této agendě věnovali. Mimochodem, v Česku aktuálně pracuje přes tři tisíce soudců. U soudů nižších stupňů převládají ženy, u těch vyšších jsou zase v talárech častěji muži.

Náměstek Radomír Daňhel také v pondělí znovu potvrdil, že zaměstnanci soudů dostanou příští rok přidáno. „V návrhu státního rozpočtu na příští rok a ve střednědobém výhledu je plánováno další navýšení platů zaměstnanců soudů,“ konstatoval.

Nejpozději v roce 2025 mají brát v průměru stejně jako ostatní státní zaměstnanci.