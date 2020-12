Sedm lidí čelí obžalobě kvůli praní špinavých peněz. Vylákali 290 milionů korun od klientů

Státní zástupce obžaloval sedm lidí z podvodu a z praní špinavých peněz. Viní je z toho, že od stovek poškozených vylákali nejméně 290 milionů korun, když jim klamně slibovali výnosné zhodnocení investic. Na webu to v pondělí uvedl Boris Havel z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Praha 18:31 7. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrchní soud v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za podvod se škodou velkého rozsahu hrozí sazba od pěti do deseti let vězení, za legalizaci výnosů z trestné činnosti dva až osm let odnětí svobody. Případem se bude zabývat pražský městský soud.

O podání návrhu na obžalobu sedmi lidí za podvod se škodou přesahující 290 milionů korun informovala minulý měsíc Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Zveřejnila, že obvinění slibovali investici do novozélandské firmy Investment and Trading Capital Limited se zhodnocením až pět procent měsíčně. Vyšetřovatelé tehdy uvedli, že poškozených je nejméně 385 klientů. Policie obviněným zajistila movitý a nemovitý majetek za více než 60 milionů korun.

Na aktivity, pro které firma neměla povolení, upozornila v roce 2017 Česká národní banka. Policejní centrála vyzvala veřejnost v souvislosti s případem ke zvýšené ostražitosti při investicích. Lidé by zejména měli obezřetně hodnotit a ověřovat informace od těch, kteří se prezentují jako finanční poradci, a nenechat se zlákat slibovaným zhodnocením.