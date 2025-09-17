Soud snížil Tempelovi odškodnění. Od státu má dostat o 2,66 milionu korun méně
Odvolací soud snížil Robertu Tempelovi odškodnění za nezákonné odsouzení k doživotnímu trestu za dvojnásobnou vraždu o 2,66 milionu korun. Muž tak podle středečního verdiktu dostane od státu dalších 6,23 milionu Kč k ministerstvem spravedlnosti již dříve vyplaceným 3,6 milionu korun. Tempel strávil ve vězení téměř 20 let. Částka, kterou dostane, patří k nejvyšším odškodněním, které české soudy za stíhání přiznaly.
Tempel byl z vězení propuštěn v říjnu 2021. Do srpna 2016 byl ale za mřížemi i kvůli loupeži. Zproštěn obžaloby z vraždy byl pro nedostatek důkazů po zásazích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a českého Ústavního soudu (ÚS).
Připravujeme podrobnosti.