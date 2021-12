Deset let vězení a vyhoštění na dobu neurčitou. Soud potrestal Vietnamce za navádění soudce Elischera

Soud uložil Vietnamci Nguyenovi Quoc Hungovi deset let vězení a vyhoštění na neurčitou dobu za to, že navedl soudce Ivana Elischera k ovlivňování odvolacích řízení u Vrchního soudu v Praze. Verdikt není pravomocný. Ve čtvrtek to uvedl mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig. Praha 16:13 16. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Elischer má jít do vězení na devět let. Archivní foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vedle navedení Elischera ke zneužití pravomoci uznal soud Hunga vinným také z organizování uplácení, ze zasahování do nezávislosti soudu a z nadržování. Zařadil ho do věznice se zvýšenou ostrahou.

Elischer, kterého soud už dříve poslal do vězení na devět let, vycházel podle nepravomocného rozsudku od roku 2013 vstříc požadavkům svého přítele Hunga. V neveřejných rejstřících pro něj lustroval pachatele z řad Vietnamců a v několika případech stíhaným Vietnamcům zmírnil za úplatek tresty za drogovou kriminalitu.

Hung se po letošním propuštění z vazby nedostavil k soudu, a ten na něj proto pohlížel jako na uprchlého. To už nyní neplatí. „Řízení již není vedeno jako řízení proti uprchlému,“ sdělil Wenig bez dalších podrobností. Hungova obhájkyně k tomu dříve řekla, že její klient odcestoval do vlasti a vietnamský lockdown kvůli koronavirové situaci mu následně neumožňoval návrat do Česka.

Odmítají vinu

Oba muži vinu odmítají a zřejmě se odvolají. Podle Hungovy advokátky jeho chabá znalost češtiny vylučuje, aby na někoho reálně působil. Obsah hovorů Elischera s Hungem, který zachytily policejní odposlechy, pak označila za „nesourodé tlachání“ bez důkazní hodnoty.

Elischer dříve připustil, že Hungovi skutečně obstarával informace, nicméně podotkl, že v mnoha případech šlo o informace veřejné. Stejně tak přiznal, že za jednoho z obžalovaných sám zpracoval dodatek k odvolání. Vyzdvihl ale, že prověrka všech jeho spisů, kterou nařídil předseda pražského vrchního soudu, nezjistila nic mimořádného.

Odvolání zvažuje i státní zástupce, který pro Hunga i Elischera žádal jedenáctileté odnětí svobody. Kauzou by se poté zabýval ještě Vrchní soud v Olomouci.