‚Uloupnout si perníček,‘ odposlechli policisté soudce Sováka. Podle spisu plánoval, že ovlivní kauzu Rath

Víkendové zatýkání u Vrchního soudu v Praze úzce souvisí s druhou větví kauzy Davida Ratha, v níž je stíhán i stavební gigant Metrostav. Jak server iROZHLAS.cz zjistil a ověřil, vazebně stíhaný soudce Zdeněk Sovák a jeho známý měli nabízet – alespoň podle policejního obvinění – stavební firmě, že za 50 milionů ovlivní odvolací rozsudek v jejich prospěch. První část úplatku, konkrétně 1 500 000 korun, si přitom převzali. Praha 0:10 9. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Milďásek bude styčný důstojník,“ řekl podle odposlechů soudce Zdeněk Sovák | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na první pohled to bylo poněkud nesourodé přátelství. Sedmdesátiletý Zdeněk Sovák je dlouholetým soudcem Vrchního soudu. O dvacet let mladší Milan Bíba je invalidním důchodcem a má za sebou několik konfliktů se zákonem.

Přesto se potkávali pravidelně, i několikrát týdně. Sovák podle policistů oslovoval Bíbu familiárně „Milďásku“. „Hovořil o něm jako o svém prvním asistentovi. Bíba zase o Sovákovi jako o dědovi,“ stojí v policejních dokumentech, s jejichž obsahem se iROZHLAS.cz seznámil. Bíba zajišťoval Sovákovi jídlo, pral mu prádlo, vozil jej do práce i z ní. V podstatě mu dělal šoféra.

Trest pro Metrostav Tříletý zákaz účasti ve veřejných výběrových řízeních. Takový trest Metrostavu na konci ledna udělil Krajský soud v Praze za podíl v kauze kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Největší stavební firma v Česku zároveň dostala desetimilionovou pokutu, proti nepravomocnému rozsudku se odvolala.

Generální ředitel Pavel Palát odešel ze soudní síně s tříletou podmínku s odkladem na čtyři roky, třímilionovým peněžitým trestem a čtyřletým zákazem činnosti. Obchodnímu náměstkovi firmy Jiřímu Andělovi uložil soud pětileté vězení.

Metrostav od počátku tvrdí, že jeho stíhání je účelové. Firma podle dřívějšího vyjádření svého právníka přišla kvůli trestnímu stíhání v Rathově kauze a dalších případech o zakázky za miliardy korun.

„Mimořádná příležitost“

Že se Sovákova kauza dotýká případu Davida Ratha, upozornily už v úterý Seznamzpravy.cz. Serveru iROZHLAS.cz se nyní - s pomocí několika zdrojů - podařilo detailně zrekonstruovat podstatu obvinění i s dosud nepublikovanými detaily.

Na podivné přátelství přitom policisty upozornil jistý Ladislav Kirschner, jehož Sovákův „první asistent“ Bíba kontaktoval letos v únoru. Znali se z minulosti. A Bíba věděl, že má Kirschner kontakty na nejužší vedení firmy Metrostav. „Nabídl mu, že má dědu, Zdeňka Nováka, jehož prostřednictvím je schopen ovlivnit rozhodnutí Vrchního soudu v Praze při odvolacím řízení,“ zní klíčová věta čerstvého obvinění.

Totiž: Metrostav a jeho šéfové byli Krajským soudem v Praze nepravomocně odsouzeni za korupci ve druhé větvi kauzy bývalého hejtmana Davida Ratha. A jelikož se obžalovaní odvolali, spis zamířil k Vrchnímu soudu v Praze, kde pracoval právě Sovák.

Jenže Kirschner, bývalý policista, jenž byl však v minulosti několikrát trestán, sám kontaktoval protimafiánskou centrálu, která další schůzky začala skrytě monitorovat.

„S nabídkou byla firma skutečně několikrát kontaktovaná a uvědomila o tom odpovědné orgány,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha. Víc ovšem prozradit odmítl s tím, že je stavební firma vázána mlčenlivostí.

Bíba měl – opět podle policejní verze příběhu – požadovat za ovlivnění rozsudku 50 až 100 milionů korun. Detektivové podle všeho odposlouchávali nejen telefony aktérů případu, ale i místa, na nichž jednali. Na jedné takové schůzce měl Bíba neurčitou částku vysvětlovat tak, že suma se upřesní až podle toho, jak moc se podaří konečný rozsudek snížit.

Sám Sovák podle odposlechů označil odvolací jednání rathovské kauzy za „mimořádnou příležitost“, jak si „uloupnout perníček.“

Dvojice si měla podle policie dokonce říct o zálohu. Původně žádali tři miliony, nakonec slevili na 1,5 milionu korun. Kirschner peníze skutečně přinesl. A to ve dvou splátkách.

Jenže šlo o peníze od vyšetřovacího týmu, který předání při takzvaném předstíraném převodu sledoval.

Statisíce ale převzal pouze Bíba. Jak policisté později dohledali, jeho partnerka 808 tisíc korun na pětačtyřicetkrát vložila na bankovní účet.

Nejslabším místem policejní operace tak může být role soudce Sováka. „Máte dvě hlediska. Jedna věc, jestli se to potvrdí. Tedy, že nějaký soudce chodí a říká, že ovlivní případy, a dokonce za to inkasuje peníze. To je drama. Strašná věc, která se nemá stát. Druhá věc je, jestli skutečně něco ovlivnil a tak to taky dopadlo,“ řekl k tomu serveru Lidovky.cz šéf pražského vrchního soudu Luboš Dörfl.

Jak se podařilo serveru iROZHLAS.cz ověřit u několika zdrojů, proti Sovákovi policisté nemají jen odposlechy. V podkladech, které předložili soudu při vazebním jednání, popisují dvě schůzky s Kirschnerem, na něž Bíba přivezl i soudce Sováka. Ten Kirschnera na jedné z nich informoval o aktuálním stavu kauzy a Bíbu potvrdil jako oficiálního prostředníka slovy: „A Milďásek bude styčný důstojník“.

Sovák si navíc obstaral prvoinstanční rozsudek a vlastní rukou k němu sepsal krátké shrnutí. „Vypíchl slabiny rozsudku. Na závěr měl konstatovat, že vidí možnost, jak věc buď vrátit k novému projednání, nebo výrok trestu úplně zrušit,“ shrnuli klíčový důkaz policisté s tím, že sedmdesátiletý soudce, který měl na konci roku odejít do důchodu, chtěl požádat ministryni spravedlnosti Marii Benešovou o výjimku - aby mohl soudit dál.

Nejen Metrostav

Redakce se pokoušela konfrontovat policejní verzi příběhu s hlavními aktéry. Neúspěšně. Syn obviněného soudce Ondřej Sovák, jenž jej obhajuje, se k věci odmítl vyjádřit. „Momentálně jedu autem, takže s vámi nic řešit nebudu. Na shledanou,“ řekl a položil telefon. Na následné SMS už nezareagoval. Vyjádření se nepodařilo získat ani od obhájce Milana Bíby.

Jak už v pondělí uvedly Hospodářské noviny, nedostupný je v tuto chvíli i Kirschner, který zalarmoval policii. „Kdybyste s ním náhodou mluvil, tak ho pozdravujte,“ reagovala pro iROZHLAS.cz advokátka Karolína Babáková, která ho v minulosti zastupovala.

Stíhané duo Sovák – Bíba podle dostupných informací zkoušelo vedle kauzy Rath II ovlivnit ještě další dvě trestní kauzy. V jedné figuruje v pozici obviněného také vyhledávaný právník Jiří Teryngel. „Podepsal jsem mlčenlivost, takže vám k tomu nic nemůžu říct,“ uvedl advokát Teryngel pro server iROZHLAS.cz.

Další stíhaný skutek se týká Arména Gagika Tonyana. Toho poslal soud - společně se Sovákem a Bíbou - v pondělí do vazby. „Vyšetřování je na samém začátku. Je to složitá a velice citlivá kauza i pro justici, takže bych to teď nerada dále komentovala. Mohu potvrdit, že se jedná o ovlivnění případů na vrchním soudu,“ řekla k tomu v pondělí soudkyně Pavla Hájková, která o vazbě rozhodovala.

Zdeněk Sovák (70) V justici začal v roce 1976 u Obvodního soudu pro Prahu 6. Od roku 1995 do roku 2005 byl soudcem Nejvyššího soudu, odtud zamířil na pražský vrchní soud. V minulosti byl dvakrát dočasně zbaven funkce a nesměl soudit. Poprvé, když ho policie obvinila z opisování odborných textů. Kvůli tomu byl i trestně stíhaný za porušování autorských práv a podvod. S poškozenými se ale domluvil na mimosoudním vyrovnání. Bez ztráty taláru vyvázl i z kárného řízení. Na podzim 2003 soudce havaroval s více než dvěma promile v krvi. Vyvázl s pokutou. Se zahlazením nehody mu podle dřívějších informací médií pomáhal Vladislav Větrovec, který se podle policie podílel na zmanipulovaných konkurzech kolem ústeckého soudce Jiřího Berky. Na konci letošního roku Sovák skončí jako soudce, protože dovršil věk 70 let.