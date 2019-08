Marie Benešová chce jednotný etický kodex pro soudce. ‚Ať se ministerstvo drží stranou,‘ reagují

Jednotný etický kodex, který by byl závazný pro všechny soudce. Tak právě ten v Česku chybí. Upozorňuje na to například protikorupční skupina Rady Evropy GRECO. To by se teď mohlo změnit. Šéfka resortu spravedlnosti Marie Benešová (za hnutí ANO) předsedům krajských a vyšších soudů oznámila, že kodex vznikne na ministerstvu. Soudci to ale odmítají. Nechtějí, aby ho vytvářel někdo takzvaně „ze shora“. Praha 12:19 1. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městský soud v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na začátku července ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za hnutí ANO) odeslala předsedům soudů a Soudcovské unii dopis. Vzkazuje, že je potřeba připravit profesní Etický kodex, který popíše možný střet zájmů soudce, přijímání darů nebo mlčenlivost.

„Od září tohoto roku zahájí svoji činnost neformální a interní pracovní skupina, která se bude věnovat přípravě Etického kodexu soudce. Ráda bych Vás oslovila s nabídkou účasti ve zmíněné pracovní skupině,“ píše se v textu.

Ministryně spravedlnosti Benešová v dopise dál uvádí, že má kodex klást vyšší nároky na jednání soudců i v osobním životě.

„Etický kodex soudce by měl mít hodnotově založený aspirativní charakter, který primárně nebude pouze kopírovat povinnosti soudců již zakotvené v právním řádu České republiky, nýbrž bude klást na soudce vyšší nároky v oblasti etického jednání při výkonu funkce soudce, ale i v soukromém životě,“ uvedla.

Ministerstvo spravedlnosti od předsedů krajských a vyšších soudů chce, aby vyslali jednoho svého zástupce do pracovní skupiny, která vznikla na ministerstvu. V té mají být kromě představitelů resortu i další odborníci. Společně kodex připraví a ministerstvo ho pak doporučí předsedům soudů přijmout, vysvětluje mluvčí resortu Vladimír Řepka.

„Ministerstvo spravedlnosti nehodlá zasahovat do nezávislosti soudů, v tomto ohledu jsme spíš jako iniciátor a koordinátor přípravy kodexu. Ten se stane pro soudce příslušného soudu závazným až ve chvíli, kdy ho předseda soudu přijme ve formě vnitřního předpisu,“ řekl.

„Tuto aktivitu jsme iniciovali, protože jsme odpovědní za monitoring a koordinaci plnění doporučení skupiny GRECO,“ dodal.

Soudci nápad odmítají

Nápad ministerstva ale vedení krajských a vyšších soudů odmítá. Proti je i Soudcovská unie. „By bylo lépe, kdyby ministerstvo v tomto směru zůstalo trošku stranou. To je kodex, který směřuje dovnitř, mají se v něm zavázat soudci sami vůči sobě, tak není důvod, aby tam někdo z ministerstva spravedlnosti byl,“ vysvětluje viceprezident František Kučera.

Soudci chtějí vlastní pracovní skupinu. Podle Soudcovské unie, ve které je necelá polovina ze třech tisíc soudců, musí vyřešit také otázku, co by hrozilo soudcům, kteří by etický kodex porušili.

Jednotný kodex pro všechny soudce dnes neexistuje. Jednotlivé soudy mají své vlastní, stejně jako Soudcovská unie. Dokument je ale závazný pouze pro členy tohoto dobrovolného sdružení, které zastupuje necelou polovinu z více než 3000 českých soudců. Viceprezident Soudcovské unie František Kučera říká, že by se v jednotném kodexu mělo objevit třeba téma soudců a vedlejší činnosti.

„Teď nedávno se řešila situace, zda je žádoucí, aby soudci dělali lektorskou činnost, zda se za tím neskrývá něco víc. Přednášení za slušné peníze, jestli pak soudce není tomu dotyčnému zavázán,“ doplňuje.

To, že v Česku není jednotný etický kodex soudců, kritizuje protikorupční skupina Rady Evropy GRECO. V březnu řekla, že Česká republika nedokázala uvést do praxe žádné ze čtrnácti protikorupčních opatření v boji s uplácením v politice a justici.