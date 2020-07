Advokát muže, který měl podněcovat k nenávisti: Komentář byl černý humor, sám jsem se zasmál

Soud ve čtvrtek rozhodne o vině, či nevině Vítězslava Kroupy, který měl na facebooku pod fotkou teplických prvňáčků napsat nenávistný komentář: „Ještě že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Neříkej, že Tě to nenapadlo!!!“ Obhájce Michael Mann tvrdí, že příspěvek jeho klient nepsal a navíc je myšlen v žertu. „Je to černý humor. Sám jsem se tomu zasmál,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 16:18 15. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotka žáků první třídy na Základní škole Plynárenská v Teplicích, která vyvolala řadu nenávistných reakcí na sociálních sítích | Foto: Zdeněk Traxler | Zdroj: Deník

Jaký výsledek a rozhodnutí soudu ve čtvrtek očekáváte? Může obžalovanému případně zhoršit situaci, že byl v minulosti již několikrát trestán?

Zhoršit situaci by mu to nemělo, ani nijak přitížit. Navíc jsem pevně přesvědčen, že soud rozhodne ve prospěch mého klienta.

V závěrečné řeči jste hájil svobodu slova. Říkáte, že autor ten komentář psal jako slovní hříčku. Ať už to psal kdokoliv, myslíte si, že je to humor?

Ano.

I když si myslím, že mám smysl pro humor, stále mi to nepřipadá vtipné. Můžete mi to prosím vysvětlit?

Je to klasický černý humor. Jako jsem uváděl ve své závěrečné řeči vtip o Židech – je to založené na dvojsmyslu a na nějaké historické znalosti. Celý černý humor je založený na jakési brutalitě.

Vy sám byste se tomu zasmál, kdybyste to viděl na sociálních sítích?

Než jsem převzal zastoupení a viděl to na internetu, tak jsem se tomu zasmál.

Proč jste ve své závěrečné řeči uvedl, že trestat humor je znak všech totalit?

Protože to tak je.

Myslíte si tedy, že pokud by soud potrestal autora tohoto komentáře, tak se nacházíme v totalitě?

To jo. To potom nemáme svobodu projevu.

Není právě i ta svoboda projevu nějaký způsobem ohraničena, že se například v komentářích nesmí podněcovat k rasové nenávisti ve společnosti?

To už máme teď, že se v komentářích nesmí podněcovat. Ale já jsem přesvědčen o tom, že humor nikdy k ničemu nepodněcuje.

Pokud by soud uznal, že to byla slovní hříčka a humor, nebyl by to nějakým způsobem precedent pro jiné nenávistné komentáře?

To asi není otázka na mě. Nejsem soudce, jsem obhájce. Navíc tady žádné precedenty nemáme. Možná víte, že za jiný komentář pod stejnou fotkou tresty padly. Tyto komentáře ale byly daleko konkrétnější.

Možná byly méně vtipné ve smyslu, že to nebyla slovní hříčka, ale opravdu jakási výzva. Zatímco tento konkrétní komentář, který někdo napsal a který tady řešíme, k ničemu konkrétnímu nevyzývá. Byla to prostě jen taková otázka.

Rozhovor? ‚O žádném nevím‘

Nemůže ten komentář k něčemu vyzývat i kontextem, když má jeho autor na svém profilu fotky Adolfa Hitlera, Hermanna Göringa a říšské orlice s hákovým křížem?

Podle mě ne. Vy říkáte to stejné jako státní zástupce.

Obhajobu vedete tak, že daný komentář obžalovaný Kroupa nepsal. Proč se tedy před začátkem stíhání dobrovolně přihlásil na policii a přiznal se k tomu?

K ničemu se nepřiznal. A dobrovolně se přihlásil, protože musel – byl hledaný policií, tak přece není blázen. Ale odmítám, že by se k něčemu přiznal.

Například v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz se ale k napsání komentáře přiznává a skutečnost ani nijak nevyvrací.

Ten jsem nečetl. O tom nic nevím.

Rozhovor s Vítězslavem Kroupou z 16. listopadu 2017 Vy jste komentoval fotografii prvňáků z Teplic. Chtěl bych se vás na to zeptat, protože z vašeho komentáře může vyplývat, že byste je chtěl poslat do plynu. Jak jste to myslel?

Počkejte, to si špatně vysvětlujete. Napsal jste: „Ještě že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Neříkej, že Tě to taky nenapadlo!!!“. Jak jste to tedy myslel?

Ale to je mezi námi, to bych vám asi nevysvětlil. Tak to zkuste...

V Teplicích na Plynárenské bydlí kamarád, jemuž jsem to komentoval. Znám ho jen přes facebook. Z vašeho komentáře se zdá, že navrhujete poslat děti z první třídy do plynu...

Ne, to jsem samozřejmě nechtěl. Jak jste to tedy myslel?

Vy si to tak vysvětlujete, protože to je vytrženo z kontextu, úplně z něčeho jiného. Něco, co s tím nemá nic společného. Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.

Co je tedy podle vás nenávistný komentář?

To já sám taky nevím.

Nevíte ani, jaké znaky by měl naplňovat?

Ne, to opravdu nevím.

Takže pokud budu podněcovat k nenávisti, ale budu to myslet jako humor, tak to podle vás není problém?

Pokud je to míněno jako humor, jak říkáte, poté to nikdy nenávistné nebude, protože je veden snahou vyvolat nějaký smích.

Česká soda

Myslíte si, že takto ten humor chápou i děti, které jsou na té fotografii, nebo jejich rodiče? Sdílí podle vašeho názoru tento humor?

To nevím.

Není to důležité pro to, aby to mohlo být považováno za humor?

Vy byste chtěl slyšet, že ano, ale já si myslím, že ne. Poté bychom si museli nějaký druh humoru úplně zakázat.

Ve své závěrečné řeči jsem vzpomínal na starou dobrou Českou sodu. Tam si dělali z obětí druhé světové války zcela neskrývaně legraci a nikdo se neptal, jestli to ty oběti mohly cítit nějak jinak, nehumorně. A přesto to tenkrát televize vysílala. Když tedy řekneme, že když to někdo cítí špatně, tak je to vyzývání k nenávisti, tak jsem v ř**i.

Máte zkušenosti s obhajováním obžalovaných z podněcování nenávisti ve společnosti na sociálních sítích?

S trestným činem z nenávisti už jsem něco dělal, myslím. Se sociálními sítěmi je to ale můj první případ.

Nenávistné komentáře Fotografii, na které jsou zachyceni prvňáčci z Teplic, zveřejnil regionální Deník. Třídu navštěvovaly z většiny romské, vietnamské a arabské děti. Na facebooku se rozvinula debata, ve které obžalovaný Kroupa podle státního zástupce narážel na vyvražďování Židů za druhé světové války v plynových komorách. Okresní soud v Teplicích již muže jednou v dubnu 2018 obžaloby zprostil, protože se podle soudkyně nepodařilo prokázat, že příspěvek vytvořil právě Kroupa. Měl ho totiž napsat z počítače v Dánsku, kde pracuje. Z toho důvodu facebook odmítl policii poskytnout bližší informace. Po odvolání státního zástupce ale Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudek zrušil. Spolu s Kroupou byli obvinění z rasově motivovaného přečinu i muž z Frýdecko-Místecka a žena z Tachova. Stíhání muže státní zástupce následně ale podmíněně zastavil. Ženě tachovský okresní soud loni v září nepravomocně uložil osmiměsíční podmíněný trest se zkušební lhůtou na 1,5 roku a pokutu 20 tisíc korun.