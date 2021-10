Dohoda žalobce s podnikatelem Zadehem, souzeného za daňové úniky, soud neschválil. Byly v ní chyby

Krajský soud v Brně v pondělí neschválil dohodu o vině a trestu pro podnikatele Shahrama Zadeha souzeného za miliardové daňové úniky. Důvodem je podle soudu navrhovaná devítiletá výše trestu vězení, v dohodě také byly chyby. Podnikatel s žalobcem se dohodli kromě devítiletého vězení pro Zadeha také na tom, že souzený zaplatí peněžitý trest 17 milionů Kč. Šlo o souhrnný trest, soud mu už dříve uložil osmiletý trest za ovlivňování svědků. Brno 11:38 11. 10. 2021 (Aktualizováno: 11:51 11. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud Zadehovi neschválil dohodu s žalobcem, byly v ní chyby | Foto: Anna Vavríková | Zdroj: Profimedia/MAFRA

Zadeh za mřížemi strávil už asi 6,5 roku. Daňová kauza je u soudu od roku 2016. Soud jednání pro novou dohodu odročil na 29. října.

Podle předsedy senátu Aleše Novotného byly v dohodě písařské chyby a nepřesnosti v paragrafech. Soud měl pochybnosti o navrhované výši trestu, který byl pod zákonnou hranicí. V dohodě také byly podle předsedy senátu nesprávné převody měn bankovek zahrnuté do trestu o propadnutí věci.

Státní zástupce Aleš Sosík nevidí v odročení problém. „Mělo by dojít tak, jak soud naznačil, k úpravě nějakých nepřesností tak, aby dohoda o trestu byla o něco konkrétnější. Pokud by soud dohodu nechtěl schválit, tak zřejmě by to dal najevo již dnes. Beru to jako odstranění určitých nedostatků, respektive zpřesnění stávající dohody,“ uvedl žalobce.

Bude podle něj třeba upravit nepřesnosti skutkového děje, u dohodnutého trestu bude třeba trest konkretizovat. Výši trestu měnit nebude. „Jsem vázán původní dohodou a tuto budu obhajovat a prosazovat,“ uvedl žalobce.

Zadeh se na základě vyjednané dohody doznal ke všem bodům obžaloby letos v květnu. Samostatně v daňovém případu mu hrozilo až 13 let vězení. Součástí dohody bylo i propadnutí majetku zhruba za 3,5 miliony. Obžaloba jej viní z krácení daně a účasti na organizované skupině.

Proces od 2016

V kauze daňových úniků při dovozu pohonných hmot figuruje 14 obžalovaných, škoda je asi 2,5 miliardy korun. Soud začal ukládat první tresty minulý týden ve čtvrtek. Jde o obžalované, kteří se přiznali a se státním zástupcem uzavřeli dohodu o vině a trestu.

Proces začal na jaře 2016. Zadeh, který vinu popíral, patří podle obžaloby mezi hlavní organizátory. Loni v prosinci překvapivě projevil zájem o dohodu, po něm někteří další obžalovaní. Soud poté jejich případy vyčlenil do samostatných trestních řízení.

Zákonné ustanovení o dohodě o vině a trestu začalo platit loni na začátku října. Obžalovaný se může s žalobcem dohodnout na přiznání viny a trestu, dohodu schvaluje soud. Má to usnadnit a zrychlit trestní řízení.

Hlavní líčení ve věci začalo v březnu 2016, výslech některých z obžalovaných si tehdy vyžádal několik dní. Například jen Zadeh asi tři jednací dny za sebou četl námitku na podjatost soudce. Celkem vypovídala asi stovka svědků. Jen do prosince 2019 soud nařídil asi 300 termínů hlavního líčení, z toho asi 100 jich ale bylo z různých důvodů odvoláno. Zadehovými stížnostmi na porušení zákona se také opakovaně zabýval Ústavní soud.