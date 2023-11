Mlátil syny paličkou na maso a nutil je jíst psí konzervy. Muž dostal od soudu osmiletý trest

Krajský soud v Brně v pondělí poslal třiatřicetiletého muže za týrání dvou jeho nezletilých synů a za pokus těžkého ublížení na zdraví na osm let do vězení. Každému z chlapců také muž musí uhradit jako nemajetkovou újmu 100 tisíc korun. Muž hochy bil násadou paličky na maso, někdy je i krmil jídlem pro psy. Muž vinu dříve popřel, trestal hochy prý jen mírně. Rozsudek není pravomocný, muž se na místě odvolal. Hrozilo mu pět až dvanáct let vězení. Brno 15:49 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž týral své dva nezletilé syny (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Muž děti podle soudu týral od podzimu 2020 do léta 2021, právě tehdy vyšetřovatelé začali případ rozkrývat poté, kdy starší, osmiletý syn rozbil výlohu obchodu s potravinami, aby si zajistil jídlo. Oba chlapci tehdy museli zůstat několik dní v nemocnici, lékaři u nich zjistili několikačetná poranění, podvýživu či chudokrevnost.

Muž podle předsedy senátu Dušana Beránka děti trestal i za drobné prohřešky, nechával je hlady, někdy je krmil psími konzervami, nechával je dělat dřepy s nataženýma rukama, na kterých měli položené knihy. Zbil je, když jim kniha spadla.

Podle soudu je bil násadou paličky na maso, a to do různých částí těla, včetně obličeje a hlavy. Jeden z chlapů utrpěl i zlomeniny, kdy mu otec podle soudu kroutil s rukou.

Beránek uvedl, že se tak muž choval vůči svým dětem, na které se „vykašlala“ jejich matka, která rodinu opustila.

Nechutné jednání

„Těm chlapcům jste zůstal jen vy, jejich otec, osoba, která měla být jejich záštitou, u které najdou teplou náruč. Místo toho u vás zažívali velmi negativní, depresivní, tyranizující prostředí. Proboha, co jste to za otce,“ uvedl Beránek. Řekl, že to bylo nechutné, zavrženíhodné jednání.

Při rozhodování o vině soud podle Beránka vycházel z výpovědí obou synů. Oba popsali, jakým způsobem se k nim otec choval.

Vycházel také z výpovědí dalších lidí, například pedagogických pracovníků, kteří si všimli stop na těle staršího syna a všimli si, že dítě do školy chodilo bez jídla, mělo hlad, žebralo o jídlo. Ostatní děti se s ním dělily o svačiny, nosily mu ji z domu.

Muž vinu dříve popřel, podle něj děti trestal jen mírně, přiznal „jen“ vařečku. Podle něj za týráním stál jeho bratr, který s ním tehdy v domácnosti bydlel. O dotyčném není známo, kde nyní přebývá. Podle předsedy senátu ale i kdyby to tak bylo, muž jako otec musel týrání vidět a měl zasáhnout.