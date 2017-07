Soud: Údajnému hackerovi Nikulinovi hrozí v USA i Rusku 10 let, jeho případ není politický

Za krádež dat v USA a online loupež peněz v Rusku hrozí údajnému hackerovi zadrženému v Česku Jevgeniji Nikulinovi v obou zemích 10 let vězení. Konstatoval to soud, který rozhodl o přípustnosti jeho vydání do USA i Ruska. Server iROZHLAS.cz získal usnesení, v němž soud svoje rozhodnutí rozebírá. Smetl i další Nikulinovu námitku, že žádost o jeho vydání má politický podtext. Podle Rusova advokáta Martina Sadílka závěry dostatečně nevysvětlil. Původní zpráva Praha 6:00 23. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Údajný ruský hacker Jevgenij Nikulin byl zatčen v Praze. | Foto: Policie ČR | Zdroj: Policie

"Senát nemá pochybnosti o tom, že v případě obou trestních řízení, ať již ve Spojených státech či v Rusku je dostatek podkladů pro konstatování, že trestní stíhání Nikulina je v obou zemích vedeno důvodně," vepsal do třináctistránkového dokumentu soudce Jaroslav Pytloun. Zdůraznil ale, že neposuzoval vinu v samotných kauzách, kvůli nimž obě velmoci o vydání údajného hackera žádají.

Z usnesení vyplývá, že americká strana poskytla soudu jako důkazy elektronické materiály, výpisy a fotografie. Ruská strana zase dala k dispozici dokumenty její policie a prokuratury. Nikulina loni v říjnu během návštěvy Prahy zatkla česká policie. Od té doby sedí ve vydávací vazbě. Američané žádají o jeho vydání kvůli útoku mimo jiné na servery on-line služeb LinkedIn, Dropbox a Formspring a krádežím citlivých údajů jejích uživatelů.

Škoda přes 120 milionů

Společnost LinkedIn odhaduje, že Nikulin jí způsobil škodu 5 milionů dolarů (cca 113 milionů korun), Dropbox 514 tisíc dolarů (cca 11,5 milionu korun) a Formspring 15 tisíc dolarů (cca 338 tisíc korun). Řečí amerických paragrafů se údajně dopustil spiknutí, krádeže totožnosti, obchodování s prostředky pro neoprávněný přístup, počítačového vniknutí a úmyslného přenosu dat za účelem poškození chráněného počítače.

"Senát zdejšího soudu zjistil z americké právní úpravy, že tresty jsou obviněným ukládány souběžně, a že více trestů odnětí svobody případně uložených ve stejnou dobu, probíhá souběžně a jsou považovány za souhrnné tresty odnětí svobody," píše soudce Pytloun.

Nikulinova obhajoba přitom namítala, že ve Spojených státech mu hrozí desítky let za mřížemi. Pytloun stejně tak škrtl její další argument: žádost o vydání do USA má politické pozadí. Agenti FBI mu prý výměnou za přiznání k nabourání se do počítačového systému Demokratické strany USA před prezidentskými volbami nabízeli beztrestnost.

Nikulin stáhl stížnost proti rozhodnutí soudu o vydání Ruska. Verdikt městského soudu je tak pravomocný a vrchní soud se jím již nebude zabývat. Řešit naopak bude stížnost proti rozhodnutí vydat Nikulina do USA. Změnu Rus zdůvodňuje obavami o bezpečnost. "Pan Nikulin se rozhodl vzít stížnost proti rozhodnutí o přípustnosti vydání do Ruské federace zpět, tudíž rozhodnutí soudu je v této části pravomocné," potvrdil jeho advokát údajného hackera Martin Sadílek.

S volbami podle soudu věc nesouvisí

"Dle předložených spisových materiálů se trestná činnost měla stát v létě roku 2012, tedy více jak čtyři roky před volbami ve Spojených státech, které proběhly v listopadu 2016, tedy hluboko předtím, než mělo docházet k ovlivňování či působení na orgány Demokratické strany Spojených států a zadržení na území České republiky také proběhlo před těmito údajnými událostmi (na počátku října 2016). S ohledem na všechny tyto skutečnosti lze mít takovéto námitky či tvrzení vydávaného za vyvrácené, zcela nepotvrzené i časově nesouvisející," uvádí usnesení městského soudu.

Nikulinův advokát na místě proti rozhodnutí soudu podal stížnost. Vadí mu mimo jiné, že řadu věcí opomenul. "Soud přijal závěry, aniž by je v rozhodnutí nějak vyložil. Ať už je to závěr o promlčení, či důvodnosti trestního stíhání. Předkládali jsme důkazy, s nimiž se v odůvodnění nevypořádává," řekl Sadílek serveru iROZHLAS.cz.

Advokát: Soud dostatečně neargumentoval

Do očí bijící se podle něj závěr soudu, že Nikulinovi v USA hrozí "jen" deset let. "Dovodil to bez náležitého výkladu. Nevíme tedy, jak k tomu dospěl. Pokud tak učinil, mělo by to být založeno ve spise, ale není," poukazuje advokát. Narozdíl od soudce Pytlouna je totiž přesvědčen, že Nikulinovi hrozí až 40 let za mřížemi. "Ve Spojených státech se ukládání trestů řídí takzvanou kumulační zásadou, podle které se jednotlivé tresty sčítají," míní Sadílek.

"Soud měl proto zajistit obsah cizí právní normy a sám z ní potom dovodit nějaký závěr. To se nestalo, a tak se všichni můžeme jen domnívat," míní advokát.

Rozhodnutí městského soudu, týkající se vydání do Spojených států, bude muset přezkoumat vrchní soud. Stížnost proti rozhodnutí o vydání do Ruska totiž Nikulinova obhajoba stáhla a usnesení v této části je pravomocné. O tom, kam bude nakonec údajný hacker vydán, však nakonec rozhodne ministr spravedlnosti. K rozhodnutí soudů přitom vůbec nemusí přihlížet.