Soud dostal žádost o uvalení vazby na dva Nizozemce, kteří napadli číšníka. Rozhodovat bude ve čtvrtek

„Obvodní soud pro Prahu 1 obdržel návrh na vzetí do vazby dvou osob,“ řekla Radiožurnálu Hájková.

Útok na číšníka: v Praze se Nizozemci loučili se svobodou. Jeden z nich je policista Číst článek

Ze sedmi Nizozemců jich policie obvinila pět. Dva muže, které chce poslat do vazby, stíhá kvůli těžkému ublížení na zdraví. V případě odsouzení jim hrozí až 10 let vězení. Další tři viní z výtržnictví.

Útok se stal v sobotu na zahrádce restaurace v centru Prahy. Číšník se s muži dostal do konfliktu poté, co je upozornil na to, aby nepili donesený alkohol. Po napadení skončil ve velmi vážném stavu na jednotce intenzivní péče a podstoupil operaci hlavy.

Napadení číšníka: policie stíhá pět útočníků, dva chce poslat do vazby, hrozí jim 10 let Číst článek

Podle středeční zprávy serveru listu Algemeen Dagblad (AD) vyrazilo sedm Nizozemců do Prahy proto, aby oslavili nadcházející svatbu jednoho z nich.

Podle listu AD jsou hlavními podezřelými dva bratři, přičemž jeden z nich je majitelem fitness studia, v němž zároveň pracuje také jako trenér. Příbuzný obou mužů, který kontaktoval nizozemský server, uvedl, že ani jeden z nich nemá záznam v trestním rejstříku. Podle fotografií, které zveřejnila nizozemská média, jež se případu z Prahy obšírně věnují, bylo všech sedm mužů ve velmi dobré fyzické kondici.

Policejní mluvčí Frans Zuiderhoek serveru AD potvrdil, že jeden ze skupiny Nizozemců pracuje u amsterdamské policie. Patří podle něj ovšem k těm, kteří byli propuštěni na svobodu. Podle mluvčího se navíc snažil během incidentu celou situaci uklidnit. Amsterdamská policie se nicméně jeho chováním v Praze zabývá.