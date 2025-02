Soud v Brně zrušil českou buňku Nočních vlků. Ruský nacionalistický motorkářský klub má vazby na Putina

Brněnský krajský soud nařídil likvidaci spolku, pod kterým působila česká buňka ruské motorkářské skupiny Noční vlci. Důvodem je to, že spolek neplní zákonné povinnosti, konkrétně má neexistující sídlo. Uvedl to server Seznam Zprávy. Ruský motorkářský klub má vazby na prezidenta Vladimira Putina a v minulosti pořádal výpravy do evropských zemí k výročí konce druhé světové války.

Brno 13:22 10. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít