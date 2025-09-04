Cenná poštovní známka se vrátí nizozemským dědicům, rozhodl soud v Semilech

Okresní soud v Semilech ve čtvrtek vyhověl dědicům nizozemského sběratele Johanna Kleina o vydání cenné poštovní známky z roku 1919, takzvané žilkované čtyřkoruny, v hodnotě čtyři až pět milionů korun.

Vzácná poštovní známka z roku 1919

Vzácná poštovní známka z roku 1919 | Foto: Kateřina Hartmanová | Zdroj: Český rozhlas

Uspěli s tvrzením, že mu byla ukradena v roce 1991 při výstavě v Tokiu. Ve sporu byli s dědici českého sběratele Ludvíka Pytlíčka, který se ji chystal prodat v aukci v Praze o 26 let později, v roce 2017.

Pytlíček před svou smrtí tvrdil, že známku neukradl, ale od Kleina koupil. Rozhodnutí soudu není pravomocné, dědicové Pytlíčka se proti němu odvolají.

„Důkazy, které byly předloženy a provedeny v řízení, mě přesvědčily o tom, že se skutečně jedná o známku, která byla odcizena v Tokiu a která patřila otci pana Kleina (žalobce),“ řekl novinářům po vynesení rozsudku soudce Michal Polák.

Naopak důkazy, které předložili žalovaní, mě nepřesvědčily o tom, že jejich otec (Pytlíček) tu známku skutečně zakoupil nebo vyměnil ještě před výstavou a získal ji tak od pana Kleina,“ dodal soudce Polák.

Syn nizozemského sběratele, Abraham Klein, rozsudek uvítal. „Jsem s rozsudkem velmi spokojený. Moje právnička odvedla velice dobrou práci a přesvědčila soud, že otec nepodvedl pojišťovnu,“ řekl novinářům Klein.

Jeho právnička Eva Šimková vnímá rozsudek jako precedent. „Je vzkazem pro veřejnost o tom, že protiprávní jednání nemůže být odměněno ani po letech,“ uvedla.

Dcera Pytlíčka, Martina Kovač, ve čtvrtek řekla, že se proti rozhodnutí soudu odvolají. „Dle našeho názoru nebylo prokázáno, že by ta známka nepatřila tatínkovi. A jak ho znám jako člověka, tak vím, že to byl rovný člověk,“ vysvětluje Martina Kovač.

„To, že se rád chlubil a vyprávěl kolem různých známek různé příběhy, je jedna věc, ale druhá věc je zkusit někomu ukrást známku. To mi opravdu nepřijde jako něco, čeho by byl tatínek schopen,“ dodala.

