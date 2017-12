Soud v Ústí řeší největší případ sexuálního obtěžování dětí v Česku, jde o 153 skutků

Ústecký krajský soud ve čtvrtek začne řešit případ rozsáhlého obtěžování dívek. Žalobce z něj viní muže z Děčína. Podle kriminalistů se snažil od mladistvých vylákat fotografie nebo video se sexuální tématikou. Když odmítly, vyhrožoval jim zveřejněním už získaných fotografií. Ústí nad Labem 8:54 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž se od mladistvých snažil vylákat fotografie nebo video se sexuální tématikou (ilustrační foto) | Foto: Derek Croucher / Alamy | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Jedná se podle nás o nejrozsáhlejší případ obdobného druhu v České republice. Jedná se o 153 skutků. Jeden pachatel, v současné době už zadržený, je obviněn z celkem ze 7 trestných činů, z nichž nejzávažnější je sexuální nátlak,“ informoval po předání obžalovaného muže ze Slovenska loni v listopadu kriminalista Martin Charvát.

Podle policie kontaktoval muž pod falešnou identitou na sociálních sítích tisíce dívek mladších 15 let. Cílem bylo získat jejich fotografie nebo video se sexuální tématikou.

Taktika byla podle jednoho z kriminalistů různá. „Nejenom že se vydával za policistu, který vyšetřuje mravnostní trestnou kriminalitu, vydával se za gynekologa, vydával se za psychologa, ve většině se vydával za dívku, která má lesbické sklony a chtěl, aby mu ta děvčata pomáhala.“

Děti mu chtěly pomoct

„Ty děti mu většinou ve své podstatě chtěly nějakým způsobem pomoct,“ dodal policista. Pokud ale odmítly, vyhrožoval jim podle kriminalistů zveřejněním už získaných fotografií.

„To nejhorší byl opravdu ten způsob komunikace – začalo to nevinně se žádostí o pomoc a pak zašel do drsné komunikace, kdy si nebral servítky, nezastíral, to co je a chtěl tvrdě po těch dětech dosáhnout cíle,“ dodal po zadržení obžalovaného muže jeden z vyšetřovatelů.

Kriminalisté muže obvinili už loni v září, následně se obžalovaný přesunul na Slovensko, kde ho policie zadržela. Muž čelí obžalobě ze sedmi trestných činů a v případě uznání viny mu hrozí až 12 let vězení.