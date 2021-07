Soud poslal střelce z Bělehradské do vazby. Obviněný muž řekl, že nelituje vraždy, jen zraněného policisty

Obvodní soud Praha 2 poslal v pátek dopoledne do vazby Jiřího D., který je obviněný mimo jiné z vraždy zaměstnankyně úřadu práce. Vraždy ani nástrahového systému u sebe doma podle svých slov nelituje. Mrzí ho pouze zranění policisty. Celou justici pak považuje za zkorumpovanou. Muž se již dříve podle policie k činu doznal. A z výslechu vyplynulo, že chtěl v páchání závažných zločinů pokračovat. Video Praha 9:51 2. 7. 2021 (Aktualizováno: 10:45 2. 7. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve čtvrtek policie obvinila šestašedesátiletého Jiřího D. z několika trestných činů, v pátek dopoledne ho Obvodní soud pro Prahu 2 poslal do vazby. Podle soudce Jiřího Horkého by mohl ve svých činech pokračovat.

„Vůbec nelituje vraždy, nelituje nástražného systému. Lituje pouze toho policisty, který se k tomu (nástražnému zařízení v bytě v pražské Libni) dostal nevinně. Ostatní si to zasloužili a měli za to být potrestáni,“ sdělil po rozhodnutí soudce novinářům.

Při jednání o vazbě se podle něj Jiří D. vůbec nevyjádřil k trestným činům, ale vracel se do minulosti. K tomu, jak mu měli ublížit zaměstnanci firmy Aero Vodochody. „Týká se to i paní Kochové, která tam pracovala. To je ta žena, která byla poleptána kyselinou,“ přiblížil Horký průběh jednání.

Po upozornění, že se neprojednává minulost, se obviněný střelec odmítl dále bavit a choval se agresivně, soud ho proto vykázal z jednací síně. Vrátil se až na vyslechnutí verdiktu, který byl jasný.

„Byl vzat do vazby z důvodu nebezpečí pokračování či opakování trestné činnosti, neboť i zde v jednací síni začal znovu vytahovat osoby, které se ho měly dotknout se slovy, že zkorumpovaná justice si s ním vytřela otvor a on na to musí tedy reagovat,“ vysvětlil soudce Horký své rozhodnutí. Obviněného podle něj převezla policie do vazební věznice Pankrác, kde bude podroben zvýšené ostraze.

V merku má i žalobkyni

Jiří D. u soudu zmínil i státní zástupkyni Nikolu Petrlíkovou z jeho soudní pře s firmou Aero Vodochody. V této věci byl nakonec pravomocně odsouzen. „Tu má asi také v merku, má o ní vědomí,“ uvedl soudce.

Navíc zmínil, že i o něm má obviněný útočník informace. A u páteřního jednání mu připomněl jednu událost z minulosti: v roce 1997 soudce zapomněl požádat o prodloužení vazby pro Ivana Roubala obviněného z několikanásobné vraždy.

„Má informace o všech lidech, které se jeho osoby dotýkají,“ prohlásil soudce.

Usnesení je pravomocné, Jiří D. se totiž vzdal práva na podání stížnosti proti vazbě. Při odchodu ze soudní síně se ale podle soudce ještě naklonil k dozorující žalobkyni Taťáně Prici. „Hrubým způsobem jí řekl ‚chcípni ty ropucho‘,“ popsal konec jednání soudce Horký.

Střelba i poleptání ženy

Po úterní střelbě na úřadu práce v Bělehradské ulici vypátrali policisté útočníka, který z místa utekl, do několika hodin. Dopadli ho odpoledne v centru hlavního města v Palackého ulici, měl u sebe nelegálně drženou zbraň. Na místě byl také redaktor serveru iROZHLAS.cz, který pořídil video.

Policie Jiřího D. spojuje s pátečním politím jiné ženy kyselinou ve Středočeském kraji. Je také podezřelý z vraždy zaměstnankyně úřadu práce. Podle policie se doznal. Motivem měla být msta za údajná příkoří.

„Kriminalisté zjistili, že v roce 2016 podezřelý písemně urážel a vyhrožoval poškozené pracovnici úřadu práce, jelikož si v minulosti podal žádost o podporu v nezaměstnanosti, která mu byla zamítnuta. Tato písemná výhrůžka byla kvalifikována jako přestupek proti občanskému soužití a oznámena správnímu orgánu úřadu městské části Praha 2,“ upřesnil mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Svůj hněv chtěl podle policie obrátit ještě proti dalším lidem, se kterými měl v posledních letech spory. „Jednalo se jak o rodinné příslušníky, úředníky různých institucích, bývalé kolegy ze zaměstnání, zaměstnavatele, tak i pracovníky orgánů činných v trestním řízení. V podstatě se dá říci, že měl spory s každým, s kým přišel do styku, a tento okruh osob byl veliký,“ popsal Daněk.

Zraněný policista

V jeho autě zaparkovaném v Neklanově ulici pod Vyšehradem pak v noci na středu našli podomácku vyrobenou zbraň typu brokovnice. Nástražný výbušný systém pyrotechnik neobjevil.

Když totiž policisté hledali v sobotu Jiřího D. v jeho bytě v pražské Libni, jeden z nich se zranil, protože uvnitř byl na dveřích nainstalovaný nástražný střelný systém.

„Na základě jak balistického zkoumání, tak výpovědi podezřelého byl tento skutek překvalifikován na trestný čin vražda ve stadiu pokusu. Podle předběžných zjištění byl v bytě umístěn nástražný střelný systém, který by mohl způsobit smrt osobě, která otevře dveře od jedné z místností,“ přiblížil ve středu Daněk.

Soud v pátek poslal do vazby šestašedesátiletého muže, kterého policie viní z vraždy zaměstnankyně úřadu práce a z dalších trestných činů. Panují obavy, že by muž na svobodě pokračoval v trestné činnosti nebo že by utekl. | Foto: Vít Kubant | Zdroj: Český rozhlas