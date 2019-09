Řidič, který způsobil nehodu na přejezdu v Uhříněvsi, skončil ve vazbě. Podle soudce by mohl opustit Česko

Ve vazbě skončil řidič kamionu, který v pátek způsobil nehodu na železničním přejezdu v pražské Uhříněvsi. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 10 Libuše Jungová. Podle soudce existuje podezření, že by cizinec mohl opustit Česko. Policie muže obvinila z obecného ohrožení z nedbalosti a poškození obecně prospěšného zařízení. Hrozí mu až 8 let vězení.

