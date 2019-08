Ženě, která unesla z Uhříněvsi svou pětiletou dceru, hrozí až osm let vězení. Na soud čeká ve vazbě

Matce, jež v dubnu podle kriminalistů společně se dvěma komplici unesla z pražské Uhříněvsi svou pětiletou dceru, hrozí až osm let vězení. Žena, kterou i s dítětem zadrželi policisté na vídeňském mezinárodním letišti, je nyní v české vazební cele. Proti umístění do vazby si podala stížnost, kterou bude v úterý projednávat pražský městský soud. Uvedla to mluvčí soudu Markéta Puci.

