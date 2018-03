Soud zpřísnil trest řidiči, který 'vybržďoval' a způsobil nehodu, při níž zemřelo dítě. Odsedí si 11 let

Kostner, který na dálnici D10 záměrně „vybržďoval" jiný vůz, a tím zapříčinil následnou kolizi, navíc po opuštění věznice nebude smět devět let řídit. Musí také zaplatit hmotnou škodu přes 1,4 milionu korun. Verdikt je pravomocný.

„Není to žádná dopravní nehoda. Je to kriminální trestný čin, spáchaný shodou okolností na dálnici a automobilem," konstatoval předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek. „Šlo o naprosto bezohledné předjíždění," dodal s tím, že Kostner si počínal násilně, brutálně a úmyslně.

Tragická událost se stala dopoledne 28. prosince 2016 nedaleko Brodců na Mladoboleslavsku ve směru z Prahy na Mladou Boleslav. Kostner, který jel svým BMW rychlostí nejméně 130 kilometrů v hodině, prudce najel do levého pruhu před octavii a ačkoliv to dopravní situace nevyžadovala, začal prudce brzdit až do úplného zastavení. Řidič v octavii, který na zadních sedadlech vezl partnerku a malého syna, proto musel zabrzdit také.

'Udělal to nejhorší, co mohl'

„Pan obžalovaný udělal to nejhorší, co mohl: začal vybržďovat opakovaně. To je snad to nejzavrženíhodnější jednání, co může existovat - člověk, co jede za ním, se domnívá, že už je konec, že už to skončilo, a ten před ním na to dupne znova,“ upozornil soudce.

Na nečekaný manévr stihli zareagovat řidiči tří aut za octavií, kteří strhli řízení a zabránili srážce. Řidič vozu, který jel za nimi jako čtvrtý, však do octavie zezadu narazil rychlostí 105 kilometrů v hodině, protože už nemohl vybočit do strany. Ženě na zadním sedadle náraz zlomil pánev a páteř, její dítě zemřelo po převozu do nemocnice kvůli vážným poraněním hlavy.

„Stalo by se toto všechno, kdyby nebylo jednání pana obžalovaného? Ta odpověď je velice jednoduchá a je jenom jedna: no samozřejmě, že by se to nestalo,“ podotkl Hodoušek.

Předchozí verdikty

Proti loňskému verdiktu středočeského krajského soudu, který řidiče potrestal devíti lety vězení, se k vrchnímu soudu odvolal jak Kostner, tak státní zástupce. Zatímco žalobce požadoval zpřísnění trestu, advokát v úterý argumentoval tím, že příčinu dopravní nehody se nepodařilo jednoznačně prokázat. Chtěl, aby soud klienta zprostil viny, případně uznal vinným z usmrcení z nedbalosti za „nesprávné řidičské rozhodnutí“.

„V žádném případě jsem neměl v úmyslu bourat úmyslně,“ řekl odvolacímu senátu Kostner. Uvedl, že si jel pro mouku na domácí pečivo a nikam nespěchal. Jízda prý měla být na dlouhou dobu jeho poslední, protože ho čekala operace páteře. „Jsem zkušený řidič. Ten den jsem to špatně vyhodnotil,“ řekl. Brzdit však prý začal poté, co do něj auto za ním několikrát „ťuklo“. Tuto obhajobu soud odmítl.

„Může za to jedině pan obžalovaný, nikomu jinému to nelze dát za vinu,“ zdůraznil soudce. Původní trest označil za nepřiměřeně mírný, a to i vzhledem k přístupu obžalovaného k celé věci.

Kostner už v minulosti na čas přišel o řidičský průkaz kvůli alkoholu za volantem. Byl také odsouzen za vydírání bývalé přítelkyně, s níž měl spory ohledně peněz.