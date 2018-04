Soud vyhověl žádosti vraha Mikuše o předčasné propuštění z vězení, zatím si odseděl 11 let

„Doba, kterou strávil ve výkonu trestu, byla dostatečná k tomu, aby prokázal své polepšení,“ zdůvodnila rozhodnutí předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 6 Markéta Binderová. Stížnost státního zástupce má odkladný účinek, takže do doby, než o ní rozhodne pražský městský soud, zůstane muž i nadále za mřížemi.

„Mám zajištěno bydlení, zaměstnání a hlavně mám oporu ve svém otci, sestře, příbuzných, mých dlouholetých přátelích a mé přítelkyni a její rodině. To jsou myslím faktory, které velice příznivě přispívají k mé možné resocializaci,“ uvedl ve středu Mikuš, který soud požádal o druhou životní šanci. Dodal, že s činem, který spáchal, „se nemůže smířit do konce života“.

Mikuš se snažil dostat na svobodu už před rokem, tehdy však soud jeho žádost zamítl s tím, že trest doposud nenaplnil svůj výchovný účel. Podle státního zástupce Richarda Petráska, který aktuální Mikušův postoj zhodnotil jako neupřímný a účelový, se za rok nic nezměnilo.

„Nevěřím verzi, kterou uváděl před znalci, že šlo o zkratovité jednání,“ zdůraznil s tím, že Mikuš si svůj čin předem naplánoval, nepřiznal se k němu a doufal v to, že tělo milenky ukryl tak dokonale, že ho nikdo nenajde.

Polepšený vrah?

Psychiatr Karel Hynek, který na Mikuše vypracoval nový znalecký posudek, míní, že muž není pro společnost nebezpečný. „V současnosti se pohybuje na svobodě, má propustky, stýká se s rodinou, jeho sociální situace je velmi příznivá,“ sdělil. Mikuš znalcům řekl, že se chce postarat o nemocného otce. Pracovat prý nehodlá ve zdravotnictví, ale v sociálních službách, konkrétně v hospicu.

Ve vězení Mikuš vystudoval teologii a pracuje tam jako knihovník. „Výkon trestu na něj měl pozitivní výchovný vliv. Nemáme za to, že další roky odnětí svobody na tom mohou něco změnit,“ přidal se ke kolegovi psycholog Josef Pavlát.

Státní zástupce však závěry znalců zpochybnil, označil je za stručné a slabé. Poukázal na to, že předchozí posudek jiných expertů, který vznikl na sklonku roku 2016, vyzníval jinak - zejména ohledně Mikušovy schopnosti manipulovat svým okolím a ohledně nezískání dostatečné sebereflexe.

Muž v roce 2007 udusil svou kolegyni z farmaceutické firmy tak, že ji svázal drátem, přelepil jí ústa a nos lepicí páskou a přetáhl jí přes hlavu igelitový pytel. Poté ji vložil do bedny, v níž vyvrtal otvory a zatížil ji kameny, aby klesla pod vodu. Ženu zavraždil pravděpodobně ze žárlivosti. Potom odcestoval do zahraničí a do Česka byl eskortován až po několika měsících.

Justice ho původně uznala vinným z ublížení na zdraví s následkem smrti, protože policii se nedařilo objevit tělo pohřešované ženy. Bednu s ostatky našli rybáři v Orlické přehradě jen několik dní před odvolacím jednáním, a soud poté čin překvalifikoval na vraždu. Lékař skutek popíral a snažil se jej svést na manžela oběti.