Za 'ulité stamiliony' se žalobce Jirát nemusí Rathovi omlouvat, výrok neřekl jako soukromá osoba

Státní zástupce Petr Jirát se nemusí omlouvat stíhanému bývalému hejtmanovi Davidovi Rathovi za výroky, které o něm řekl do médií. Soud s odkazem na předchozí judikaturu konstatoval, že Jirát jako soukromá osoba nemůže být žalován za něco, co pronesl jako veřejný činitel. Rozhodnutí není pravomocné. Státní zástupce v novinovém rozhovoru uvedl, že Rath nenastoupí do vězení a že má někde "ulité stamiliony".

