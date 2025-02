Ševčík versus VŠE. Bývalý děkan se u soudu hájí svobodou slova, rektor si za jeho odvoláním stojí

Po více než roce začal Městský soud v Praze ve středu projednávat žalobu, kterou podal bývalý děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík na Vysokou školu ekonomickou. Ševčík nesouhlasí s tím, že ho rektor VŠE Petr Dvořák koncem roku 2023 odvolal. K soudu ve středu dorazili oba, verdikt by měl padnout během dne. Server iROZHLAS.cz jednání sleduje přímo v soudní síni. Aktualizujeme Praha 9:54 26. 2. 2025 (Aktualizováno: 10:54 26. 2. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Ševčík u soudu | Foto: Marie Starostová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ševčík měl s vedením vysoké školy dlouhodobé spory. Po několika podnětech na etickou komisi a nezdařilých pokusech o jeho odvolání se potíže pokusil vyřešit rektor Dvořák. A nakonec ho odvolal kvůli dlouhodobému poškozování dobrého jména školy.

Ševčíka se mu sice podařilo z pozice děkana dostat, mimo vedení fakulty ale dlouhou dobu nezůstal. Současná děkanka Adéla Zubíková ho totiž udělala proděkanem pro ekonomiku.

Na tom, že Ševčík dobré jméno VŠE poškozoval, si rektor trvá. Právní zástupce bývalého děkana svého klienta u soudu bránil tím, že jde o svobodu slova. Ševčík sám řekl, že mu vedení školy vyhrožovalo, dokonce i zrušením celé fakulty. Z poškozování VŠE naopak obvinil rektora Dvořáka.

Kromě toho se bývalý děkan také snažil domoci toho, aby ho soud do funkce vrátil bezprostředně po podání žaloby. Navrhoval, aby platnost rozhodnutí o odvolání soud odložil do té doby, než projedná celou žalobu. Předseda soudního senátu to ale loni v lednu odmítl.

Soudce porovnával, jaké újmy vznikly Ševčíkovi a jaké vysoké škole. „Soud neshledal důvody pro závěr, že žalobcova újma je pro něj nepoměrně větší, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout právě VŠE v Praze,“ uvedl k tomu mluvčí soudu Adam Wenig.

Kontroverzní děkan

Kontroverze kolem Ševčíka se naplno dostaly na veřejnost ani ne dva měsíce po jeho jmenování do funkce děkana. V září 2022 totiž vystoupil na protivládní demonstraci, kde měl několikaminutový projev, ve kterém několikrát slovně napadl premiéra Petr Fialu (ODS).

Takové vystupování se však Dvořákovi nelíbilo a děkana si už tehdy předvolal. „Forma vystoupení i osobní útoky, které docent Ševčík na demonstraci pronesl, jsou pro mne nepřijatelné a rozhodně nepovažuji za vhodné, aby se takto děkan fakulty na veřejnosti vyjadřoval,“ řekl tehdy Dvořák pro server iROZHLAS.cz.

Od té doby se spory mezi Ševčíkem a Dvořákem začaly množit. Další z výrazných rozepří přišla na jaře 2023 a opět se točila kolem protivládní demonstrace v Praze. Několik lidí se po ní totiž vydalo k budově Národního muzea s cílem strhnout z něj ukrajinskou vlajku. Mezi nimi měl být i děkan Ševčík, kterého na schodech zachytily i kamery.

Ševčík dodnes odmítá, že by na místě byl kvůli plánu strhnout z muzea vlajku. Tvrdí naopak, že jen šel kolem z rodinného setkání a viděl v davu člověka se „zakrvácenou hlavou“, kterému šel pomoci. Pak si podle svých slov začal zapisovat služební čísla policistů, kteří muže údajně napadli.

Dvořák ve středu opět zopakoval, že Ševčíkovo jednání bylo nepřípustné a poškozující pro školu. Má za to, že se Ševčík jako děkan neměl do podobné situace vůbec dostat.