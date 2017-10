Kauza Rath: soud nadále počítá s odposlechy, kvůli rychlosti nebude znovu vyslýchat desítky svědků

Krajský soud v Praze odmítl opakovat celé dokazování v kauze Davida Ratha. Příliš by podle něj řízení zdrželo. Z vyjádření soudce Roberta Pacovského vyplynulo, že i přes rozhodnutí vrchního soudu nadále počítá s odposlechy jako klíčovými důkazy. Obhajoba trvá na tom, aby se škrtly. A žádá i řadu výslechů. Praha 12:10 25. 10. 2017 (Aktualizováno: 12:52 25. 10. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath před budovou Nejvyššího soudu v Brně | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

"Je zcela nepochybné, že se jedná o věc zcela rozsáhlou, soud má za to, že by provádění dokazování bylo v rozporu se zásadou rychlosti řízení. Bylo by potřeba vyslýchat desítky svědků, přehrávat desítky hodin odposlechů, číst desítky tisíc listin dokumentů," vysvětlil soudce Robert Pacovský.

Nepřímo tak potvrdil, že i nadále jako s důkazy počítá s odposlechy škrtnuté odvolacím vrchním soudem kvůli nezákonnosti. Nejvyšší soud totiž na jaře rozhodl, že jsou platné a jeho rozhodnutí se má vztahovat na všechny budoucí verdikty.

Obhájce: Odposlechy neplatí

Proti Pacovského záměru se ihned postavila obhajoba. Například advokáta Filipa Svobody zastupujícího stavaře Pavla Drážďanského je rozsudek Nejvyššího soudu pouhým vodítkem pro ostatní soudy. "Nemůže v žádném případě zhoršit postavení našich klientů," uvedl Svoboda.

Rathův obhájce Adam Černý žádá provedení stěžejních důkazů. "Minimálně by bylo dobré zopakovat důkazy, o které se opírá obžaloba a o které budete opírat rozsudek," uvedl.

Státní zástupce Petr Jirát opakování dokazování odmítá úplně, protože si je podle něj všichni dobře pamatují.

Soudce Robert Pacovský | Foto: Filip Jandourek

Soudce vs Rath

Rath a obhájci se ve středu ostře se soudcem Pacovským střetli. Po dvou dnech zdůvodňování, proč je soudce podjatý, Rathovi Pacovský odebral slovo. Exposlanec přitom plánoval přečíst výslech soudcova strýce, advokáta Michala Pacovského. Rath se s ním pře o to, zda ho zastupoval, či nikoliv.

Soudce Rathovo jednání označil za obstrukci. Můžete založit listiny, ale abyste je tady četl, to nepřipustíme. Dostal jste prostor více než dva jednací dny," sdělil Rathovi.

Rath a dalších deset obžalovaných kvůli korupci ve Středočeském kraji stojí před Krajským soudem v Praze již podruhé. Soud již jednou někdejšímu hejtmanovi udělil trest 8,5 roku, avšak odvolací Vrchní soud v Praze rozsudek zrušil kvůli nezákonným odposlechům, klíčovému důkazu obžaloby.

Odposlechy do hry pak vrátil Nejvyšší soud, jenž rozhodl, že je policie získala v souladu se zákonem.

