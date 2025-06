Vilu stavěl na černo, nyní mu vadí hluk ze hřiště. Soud zamítl žalobu podnikatele Holečka na Pardubice

Odvolací soud v Pardubicích zamítl žalobu Miloše Holečka na město. Podnikatel si stěžoval na hluk z hřiště v parku Na Špici, který mu údajně způsobuje zdravotní obtíže. Okresní soud mu původně dal za pravdu, krajský verdikt ale změnil. Pardubice 19:11 9. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Holeček původně postavil vilu načerno na pozemku, který nebyl určený k výstavbě | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Podnikatel, který si před lety bez stavebního povolení postavil vilu u parku Na Špici a pak ji jen díky vstřícnosti zastupitelů s obtíženi zlegalizoval, se domáhal toho, aby město zamezilo hluku ze sousedního hřiště, který ho údajně obtěžuje a působí jemu a manželce zdravotní obtíže.

Okresní soud jeho žalobě vyhověl, pardubická pobočka krajského soudu ale měla opačný názor. Podle předsedy senátu Miloše Zdražila jsou výpovědi Holečka, jeho manželky a svědka poněkud nepravděpodobné.

Sporná měření hluku

Manželka žalobce uváděla potíže, s nimiž se léčila již v roce 2010 a nelze dovodit že by jejich hlavní příčinou byl hluk z hřiště. Holeček si nechal přeměřit úroveň hluku, podle soudu ale jeho intenzita nepřekročila stanovené limity. Navíc se měření uskutečnilo u kraje podnikatelova pozemku, u budovy by byl hluk zřejmě nižší.

Primátor Jan Nadrchal (ANO) doplňuje, že magistrát napadl už jen samotný způsob měření hluku. „Měli jsme velké pochybnosti o samotném měření, protože to měření mělo probíhat uvnitř domu atd. Bylo to všechno vyvoláno nějakou soukromou institucí a bylo to velmi zvláštní. Pokud by tam mělo proběhnout oficiální měření, tak by to mělo být za účasti hygieny, k čemuž z našeho pohledu nedošlo.“

Měření ukázalo, že i v době, kdy na hřišti nikdo nebyl, byla úroveň hluku z takzvaného pozadí poměrně vysoká a blížila se hodnotám při sportování. Hluk z pozadí dosáhl asi 43 decibelů. „Z běžných informačních zdrojů lze zjistit, že vzdálený šum listí při slabém vánku činí deset decibelů, tichý šepot 30, šum v tichém bytě, déšť, tlumený hovory, tichá myčka 40, denní ulice nebo tišší pračka 50, běžná mluva 60 decibelů,“ řekl Zdražil.

‚Zdravý rozum‘

Uvedl, že soud musí vždy zhodnotit, zda obtěžování hlukem překročilo míru přiměřenou poměrům. To ale podle něj nenastalo. Také veřejný zájem na provozování sportovních aktivit převyšuje zájem majitele pozemku. Navíc na hřišti se nekonají žádná mistrovská utkání, při nichž by vznikal velký hluk a byla by na nich vyšší návštěvnost. Občasné doprovodné hlasové projevy k provozování sportu patří.

„My jsme věřili, že zvítězí zdravý rozum. Hřiště tam existovalo dávno předtím než Holečkova vila, která se velmi nestandardně takzvaně nabílila. Věřili jsme, že soud to musí vzít v potaz,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

Holeček postavil vilu načerno na pozemku, který nebyl určený k výstavbě. Část plochy byla v územním plánu Pardubic označená jako rekreační zeleň. Proto město ani nemohlo stavební povolení vydat. Za nelegální stavbu dostal Holeček pokutu 200 000 korun, stavební úřad nařídil objekt odstranit.

Vše se ale vleklo, i kvůli údajně vysokým nákladům na demolici, a v roce 2014 ale zastupitelé schválili změnu využití části pozemku, kde dům stojí, na bydlení předměstské. Holeček si později začal stěžovat na hluk z hřiště, které funguje od roku 2015.