Soud zastavil stíhání studentů, kteří způsobili poplach na Západočeské univerzitě

Okresní soud Plzeň - město zastavil trestní stíhání dvou studentů Fakulty strojní Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni, kteří loni v prosinci arabským výkřikem a zvuky připomínajícími střelbu vyvolali poplach v univerzitním areálu. Důvody soudu k zastavení stíhání nejsou zatím jasné. Státní zastupitelství proti němu může podat stížnost, o které by rozhodoval krajský soud. Plzeň 17:02 31. března 2025

Studenty ve věku 24 a 25 let v únoru státní zástupkyně obžalovala z výtržnictví, a to kvůli způsobení poplachu. Podle dřívějšího vyjádření policie vyvolali poplach a následný rozsáhlý policejní zásah výkřiky Alláhu akbar (arabsky Bůh je velký) a zvuky, které mohly připomínat výstřely. Na nynější rozhodnutí soudu upozornily Novinky.cz, které to zjistily z justiční databáze.

Kateřina Dobrovolná z univerzity 20. března informovala o tom, že děkan Fakulty strojní ZČU na doporučení disciplinární komise fakulty udělil studentům napomenutí. Komise i děkan přihlédli k bezúhonnosti, studijním výsledkům obou studentů a k tomu, že nejednali s úmyslem vyvolat paniku nebo komukoliv ublížit, uvedla Dobrovolná. Oba studenti podle ní při vyšetřování události vyjádřili lítost nad svým počínáním.

Dva studenty české národnosti policie obvinila z výtržnictví kvůli incidentu ze středy 4. prosince. Na tísňovou linku zavolal po 16:00 jeden ze studentů ZČU a řekl, že slyšel v univerzitním areálu výstřel nebo zvuk podobný výstřelu a výkřiky.

Policie uzavřela Univerzitní ulici, z univerzity bylo evakuováno zhruba 1 000 lidí. Zasahovalo kolem 130 policistů ze speciální pořádkové jednotky, zásahové jednotky, Útvaru rychlého nasazení, letecké služby, policejní kynologové i pyrotechnici. Prohledávali celý areál univerzity, žádné ohrožení nezjistili, nikdo nebyl zraněn.

Věc policie původně vyšetřovala jako šíření poplašné zprávy, kriminalisté ji pak překvalifikovali na přečin výtržnictví. Podezřelé studenty zajistila druhý den po incidentu a obvinila je 6. prosince. Za výtržnictví jim hrozily až dva roky vězení.

Podle serveru Novinky.cz, které nahlédly do obžaloby, jeden ze studentů při odchodu z učebny vykřikl na chodbě Alláhu akbar a druhý zadupal. „Jejich jednání vyvolalo u čtyř dalších studentů, kteří se v tu chvíli nacházeli ve vedlejší místnosti, důvodnou obavu ze začínajícího teroristického útoku či jiného útoku se střelnou zbraní. Rány jim připomněly výstřely a výkřik mají spojený s násilnými útoky proti životu a zdraví,“ citoval server obžalobu, v níž státní zástupkyně navrhovala jako trest obecně prospěšné práce.