‚Nešlo o podvod.‘ Za zfalšovaný vysokoškolský diplom dostala bývalá ředitelka školy podmínku

Dvacet měsíců vězení s dvouletým odkladem. S takovým verdiktem odešla bývalá ředitelka základní školy Drahomíra F. od Okresního soudu Praha-západ. Senát totiž došel k závěru, že u výběrového řízení vědomě předložila zfalšovanou kopii magisterského diplomu z Univerzity Karlovy. Státní zástupce Petr Podroužek s trestem nesouhlasí a na místě se odvolal, rozsudek tak není pravomocný. Původní zpráva Praha 6:15 1. června 2023 Základní školu v Libčicích nad Vltavou vedla obžalovaná osm let. Ilustrační foto | Foto: Vít Kubant | Zdroj: iROZHLAS.cz

Drahomíra F. vedla osm let libčickou základní školu. Konkurz na ředitelku však vyhrála i díky zfalšovanému vysokoškolskému diplomu. Nikdy se tak ředitelkou neměla stát, jak již iROZHLAS.cz dříve informoval. Soudkyně Lucie Kantorová z Okresního soudu Praha-západ ji za to v úterý potrestala dvacetiměsíčním podmíněným trestem s odkladem na dva roky.

„Vinu obžalované máme za spolehlivě prokázanou,“ konstatovala soudkyně. „Ve svém životopise uváděla pětileté vzdělání, ačkoliv sama dobře věděla, že žádné pětileté vzdělání nikdy neabsolvovala,“ řekla.

Státní zástupce Petr Podroužek navrhoval trest vyšší a hlavně s jinou kvalifikací. Předsedkyně soudního senátu totiž smetla jeho verzi, že se bývalá ředitelka dopustila zločinu podvodu, a nakonec ji odsoudila za přečin poškození cizích práv. Zároveň se shodli na trestném činu padělání veřejné listiny.

Za vyplácený plat pracovala

Devětapadesátiletá žena totiž podle ní diplom nezfalšovala kvůli tomu, aby úmyslně způsobila škole škodu, ale aby prostě mohla učit. Proto jí také senát soudu neudělil žádný finanční trest.

„Obžalovaná oproti mzdě poskytovala adekvátní protiplnění. Kdyby tam neučila paní obžalovaná, musel by tam učit někdo jiný a škola by stejně tyto výdaje na svého pracovníka vynaložila. Nebylo zjištěno žádné výrazné pochybení,“ zdůvodnila Kantorová. Libčické škole tak doporučila spor řešit občanskoprávní cestou.

To se státnímu zástupci nelíbí a na místě se odvolal. „S rozhodnutím soudu se neztotožňuji. S překvalifikací nesouhlasím, musím však vyčkat na vyhotovení písemného odůvodnění rozsudku,“ řekl Podroužek po jednání soudu.

Bývalá ředitelka obhajobu postavila na tvrzení, že nevěděla, že se jedná o padělek vysokoškolského diplomu. Po celou dobu měla za to, že diplom vlastní oprávněně. „Pokud by věděla, že se jedná o padělek, nikdy by se jím neprokazovala,“ shrnula její právnička v závěrečné řeči.

Drahomíra F. nechtěla verdikt soudu komentovat. Po vyhlášení rozsudku však soudnímu senátu v slzách poděkovala.

Padělek? Jen úředně ověřený

Státní zástupce v obžalobě také tvrdil, že už dříve žena podobným způsobem získala místo učitelky na Základní škole Bítovská. V tomto bodě však soud zprostil obžalovanou viny. Podle dřívější judikatury se totiž jako padělek může brát jen úředně ověřená fotokopie nebo samotný originál zfalšované listiny. „U této školy nebyla ověřovací doložka, škola poskytla jen obyčejnou fotokopii diplomu,“ řekla soudkyně.

Drahomíra F., která dříve vystupovala pod jiným jménem, působila od roku 2007 jako učitelka na ZŠ Bítovská. Později se z pozice učitelky v Libčicích nad Vltavou stala zástupkyní ředitele a přihlásila se do konkurzu na nové vedení. Ten vyhrála jen s kopií magisterského diplomu.

Zfalšovaný diplom, který uchazečka doložila při výběrovém řízení na ředitelku základní školy | Zdroj: Reprofoto iROZHLAS.cz

Kopie předkládaného diplomu začala ve veřejném prostoru kolovat poté, co se hromadily stížnosti několika desítek rodičů na vedení školy. Někteří z nich proto požádali bývalé vedení radnice, aby zveřejnilo dokumenty, podle kterých ředitelka vyhrála výběrové řízení.

„Celé to začalo na podzim předtím. Proběhly i schůzky se zástupci obce a rodiče nakonec sepsali petici na zlepšení vedení školy. Ředitelka těsně před konáním školské rady, na které měla představit a obhájit novou koncepci školy, podala rezignaci,“ popsal již dříve jeden z rodičů Jan Jetmar pro iROZHLAS.cz.

Po tomto zjištění na jaře 2020 muselo vedení města přes úvodní zdráhavý postoj situaci řešit. Rodiče i zřizovatel školy tak následně podali na údajnou učitelku češtiny a výtvarné výchovy trestní oznámení.