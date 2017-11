Soud zpřísnil trest dealerovi, od kterého si omamné látky údajně kupoval i fotbalista Vaněk

Meišnerův advokát Luděk Růžička říká, že jeho klient prý jen drogy přechovával, nikoliv prodával. „Toto rozhodnutí by bylo z našeho pohledu naprosto v souladu se zákonem, co se týče zvýšení trestu, pokud bychom přisvědčili názoru vrchního soudu v tom, že skutečně spáchal ten trestní čin. Nicméně, my zpochybňujeme tu právní kvalifikaci, tudíž v tomto směru určitě budem podávat dovolání,“ řekl Růžička Radiožurnálu.

U soudu v minulosti svědčil i fotbalista Vaněk, ten ale zkušenosti s drogami popřel. Policie ho nicméně od září prověřuje kvůli možné křivé výpovědi.

Dal si 'tamto'

Fotbalista Ondřej Vaněk, který odešel z Viktorie loni v létě, teď hraje za ruský klub Ufa. S Meišnerem byl v minulém roce v kontaktu pravidelně. A to i v den zápasu Viktorky s Mladou Boleslaví. Plzeň tehdy prohrála 0:2. V den zápasu Vaněk Meišnerovi volal a svěřoval se mu se svými dojmy z diskotéky.

„V hovoru ze dne 07. 05. 2016 mezi svědkem a obviněným Meišnerem, se Meišner dotazuje, zda si dal 'tamto', na což Vaněk odpovídá, že jasně a chtěl by ještě. Na to Meišner odpovídá, že tady nemá a že by mohl sehnat, ale musel by zajet za kámošem. Volající chce, aby to bylo co nejdříve. K obsahu komunikace svědek uvedl, že hovoru nerozuměl, ale asi byl opilý, pokud to byl on,“ píše se v dokumentu.

I tato konverzace je součástí případu, který policie vyšetřuje od roku 2015. Během té doby detektivové odhalili, že rukama bývalého hráče pokeru Vítězslava Meišnera prošlo nejméně 8000 tablet extáze. Kromě toho měl u sebe jen při zatčení téměř půl kilogramu kokainu.