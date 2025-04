Soud zrušil rozsudek, podle nějž měla SOCDEM platit stamiliony Altnerovým dědicům. Spor se otevře znovu

Odvolací soud zrušil rozsudek, podle nějž měla SOCDEM (dříve ČSSD) zaplatit potomkům právníka Zdeňka Altnera 18,5 milionu korun a smluvní pokutu ve výši několika set milionů. Případ se vrací k novému projednání. Vývoj ve sporu nyní potvrdil i Altnerův syn Patrik. Podle něj je nefér, že soud po 25 letech trvání pře rozhodl od stolu bez nařízení jednání. Altnerovi loni vyčíslili svůj nárok na téměř půl miliardy korun. Aktualizujeme Praha 16:07 25. 4. 2025 (Aktualizováno: 16:43 25. 4. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Advokát Zdeněk Altner (foto z roku 2007), který zemřel v průběhu soudního řízení, v roce 2016 | Foto: Radim Beznoska | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Zdeněk Altner ČSSD v 90. letech úspěšně zastupoval ve sporu o sídlo strany, Lidový dům. Podle původního pravomocného verdiktu pražského městského soudu z roku 2016 měla ČSSD Altnerovi vyplatit přes 300 milionů Kč, většinu částky rovněž tvořila smluvní pokuta.

Toto rozhodnutí následně zrušil Nejvyšší soud s tím, že smluvní ujednání o odměně nebylo dostatečně určité a že není jasné, co advokát pro stranu konkrétně vykonal. Proto justice řešila požadavek Altnerových znovu, přičemž Obvodní soud pro Prahu 1 loni jejich nárok opět uznal. SOCDEM platit odmítá.

Odvolací Městský soud v Praze minulý týden bez nařízení jednání rozhodl nejen o zrušení rozsudku ohledně věci samé a ohledně náhrady nákladů řízení, ale také pravomocně zcela zastavil řízení ve vztahu k části úroků z prodlení z let 2000 až 2016.

Obvodní soud pro Prahu 1 by se tak měl znovu zabývat nárokem na částku 18,5 milionu korun s desetiprocentním úrokem od roku 2016 do zaplacení a smluvní pokutou, která je vyčíslená jako 0,3 procenta denně z částky 18,5 milionu od července 2000 do loňského listopadu.

Vyjádření dědiců

„Pokud se Městský soud odvolává na více než pět let starý názor Nejvyššího soudu ČR nezohledňující následně roky námi doplňovaný důkazní materiál, který vyvrací správnost názoru Nejvyššího soudu ČR, považujeme rozhodnutí Městského soudu za formalistické, které nemá se spravedlností nic společného," napsal v tiskovém prohlášení Altnerův syn Patrik za sebe a svou sestru Veroniku.

„Pokud jsme měli právo do listopadu 2024 doplňovat tvrzení a důkazy, což jsme činili, pak k tomu soudy mají přihlížet a tyto hodnotit, a ne se odvolávat především na více než pět let starý názor učiněný Nejvyšším soudem ČR na základě podstatně jiného stavu spisu,“ pokračoval. „ČSSD/SOCDEM v našich očích spor s tátou z pohledu principu spravedlnosti již dávno prohrála,“ doplnil.

Reakce strany

Maláčová uvedla, že rozhodnutí odvolacího soudu dopadlo podle očekávání SOCDEM. „Potvrdilo se to, co říkáme dlouhodobě, že původní rozsudek byl v rozporu s právním názorem Nejvyššího soudu z roku 2019 a nebyl spravedlivý,“ uvedla.

Je přesvědčená, že i v dalším řízení se ukáže neodůvodněnost nároku. „SOCDEM je připravena se bránit všemi právními prostředky. Altnerovi nám v tuto chvíli dluží 17 milionů, které už asi nikdy neuvidíme, ale doufáme, že celá kauza po 25 letech konečně skončí,“ dodala Maláčová.

Zdeněk Altner v listopadu 2016 zemřel, proto do sporu následně vstoupily jako dědicové jeho dvě děti. Se SOCDEM jednaly o možném smíru, podle jejich dřívějšího vyjádření jim ale strana nabídla zhruba milion korun, což Altnerovi označili za zcela nedostačující. Podle nich činila výše smluvní pokuty v době vyhlášení nového rozsudku loni v listopadu 432,8 milionu korun, přičemž narostla ještě o úroky a náklady řízení.

Přehled nejdůležitějších momentů sporu Leden 2000 - Od roku 1993 se strana ČSSD (nyní SOCDEM) soudila se státem a Lidový dům definitivně získala v lednu 2000, kdy Ústavní soud potvrdil, že ČSSD je jediným akcionářem společnosti Cíl, která vlastní Lidový dům. Stranu zastupoval právník Zdeněk Altner. Listopad 2004 - Obvodní soud pro Prahu 1 uznal část Altnerových nároků na odměnu za právní služby - pohledávku 18,5 milionu korun, ČSSD se ale odvolala. Altner později podal mnoho žalob a stížností. Červenec 2005 - Altner neuspěl s návrhem na obstavení Lidového domu. 29. června 2006 - Altner potvrdil, že mu ČSSD v roce 2000 vyplatila 16 milionů, zatímco on požadoval trojnásobek. Zbylé dvě třetiny částky dala do právní úschovy, protože se jich domáhali jeho asistenti Hájek a Halbich. Leden 2007 - Soud zastavil řízení o Altnerově nároku na 72 milionů korun. 18. ledna 2007 - Altner podal návrh na prohlášení konkurzu na majetek ČSSD. Soud návrh zamítl. 18. května 2007 - Městský soud v Praze odmítl Altnerovo odvolání a ukončil spor, ve kterém vymáhal 72 milionů korun. 11. listopadu 2009 - Ústavní soud vyhověl stížnosti Halbicha, jenž se domáhal peněz za práci pro ČSSD ve sporu o Lidový dům. 16. června 2010 - Altner podal žalobu proti ČSSD, společnosti Cíl a Jiřímu Paroubkovi (od května 2006 do června 2010 předseda ČSSD). Požadoval, aby mu zaplatili 176 milionů korun jako náhradu škody. Altner řekl, že dlužný honorář se s pokutami vyšplhal na 30 miliard korun. 19. ledna 2011 - Altner byl po kárném řízení vyškrtnut ze seznamu advokátů ČAK. 30. října 2012 - Soud na Altnerův návrh zahájil insolvenční řízení s ČSSD. V listopadu 2012 soud insolvenční návrh odmítl. 31. března 2016 - Soud rozhodl, že ČSSD musí zaplatit Altnerovi přes 18,5 milionu korun. Kromě toho mu měla zaplatit také pokutu za 16 let, celkem 337 milionů korun. 6. dubna 2016 - Vedení ČSSD rozhodlo, že si strana vezme úvěr 338 milionů korun. 14. dubna 2016 - Skončila lhůta pro úhradu dluhu. ČSSD oznámila, že nezaplatí, nejprve uspokojí Altnerovy věřitele. 23. dubna 2016 - Altner potvrdil, že podal exekuční návrh na ČSSD. 7. června 2016 - Nejvyšší soud (NS) vyhověl námitkám ČSSD a odložil vykonatelnost pravomocného rozhodnutí, podle kterého měla ČSSD zaplatit téměř 338 milionů korun. 25. června 2016 - Radiožurnál informoval, že ČSSD koupila Altnerův pětimilionový dluh a vede proti němu exekuci. V listopadu 2016 Altner ve věku 69 let zemřel. 8. listopadu 2016 - Soud nepřiznal Halbichovi nárok na 17 milionů korun za zastupování ČSSD. Právník se odvolal. 6. ledna 2017 - Deník e15 napsal, že ČSSD nesmí nakládat s Lidovým domem ani se sousedním Lannovým palácem. Exekutor zablokoval majetek strany kvůli dluhu. 20. března 2017 - Pozůstalí po Hájkovi napadli verdikt o odměnách za Lidový dům. 21. září 2017 - Radiožurnál uvedl, že ČSSD nabídla Altnerovým dědicům mimosoudní vyrovnání. 31. ledna 2018 - Pražský městský soud rozhodl, že Halbich nemá nárok na 17 milionů korun, právník se obrátil na NS. 16. dubna 2019 - ÚS vyhověl Altnerovým dědicům a zrušil odklad vykonatelnosti verdiktu. ČSSD opět požádala o odklad. 7. června 2019 - NS vrátil spor s Altnerovými dědici na začátek, justice tedy musela řešit, zda byla smlouva o odměně za služby dostatečně určitá. 11. října 2019 - ÚS odmítl stížnost Altnerových dědiců, kteří nesouhlasili s tím, že po dovolání ČSSD k NS o věci rozhodoval jiný senát, než měl. 8. července 2020 - NS rozhodl, že Halbich dostane 16,8 milionu korun za práci, kterou odvedl pro ČSSD ve sporu o Lidový dům. 13. listopadu 2020 - Výslechem bývalých představitelů ČSSD včetně tehdejšího prezidenta Zemana začalo nové kolo pře dědiců právníka Altnera s ČSSD. 18. prosince 2020 - ÚS odmítl stížnost proti verdiktu, který přiznal Halbichovi 16,8 milionu korun. 9. srpna 2022 - Soudkyně Dagmar Stamidisová oznámila, že řízení o sporu dědiců Altnera a ČSSD přerušila a odročila na neurčito. Nejdříve potřebuje rozhodnout o žalobě Halbicha a pozůstalých po Hájkovi, kteří chtějí do sporu vstoupit. 15. listopadu 2024 - Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že SOCDEM má za právní zastupování související s jejím sídlem zaplatit Altnerovým potomkům 18,5 milionu korun a smluvní pokutu. Altnerovi dědici pokutu vyčíslili na 432,8 milionu korun. Strana se letos v lednu proti rozsudku odvolala. 25. dubna 2025 - Odvolací soud zrušil rozsudek z listopadu 2024, podle nějž měla SOCDEM zaplatit potomkům právníka Altnera 18,5 milionu korun a smluvní pokutu ve výši několika set milionů.