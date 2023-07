Expert u soudu: Vůdce kutnohorské sekty Richard byl velmi neúspěšný. Smrt se stala jediným východiskem

Léčitel a vůdce kutnohorské sekty Richard vytvořil nové náboženství a naprosto ovládl skupinu lidí, ale ve svém učení byl až překvapivě neúspěšný. S takovými závěry vystoupil před Městským soudem v Praze odborník na náboženský extremismus Zdeněk Vojtíšek. „Šlo o nové náboženské hnutí s charismatickou autoritou, byl přesvědčen, že má moc zjevovat pravdu o životě jednotlivců, minulých životech a o budoucnosti,“ uvedl před soudem. Doporučujeme Praha 11:42 12. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Magdalena Š. se před začátkem líčení radí se svým advokátem | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Veškerá moc je na straně vůdce, na straně následovatelů je poslušnost, závislost, maximální ochota vyhovět,“ shrnul ve znaleckém posudku religionista z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy Zdeněk Vojtíšek před pražským soudem. Ten projednává vraždu léčitele Richarda, ze které jsou obžalované zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena.

Neuskutečněný plán vůdce kutnohorské sekty Richarda: domy se zlatým řezem pro nejvěrnější členy Číst článek

Jeho smrt byla podle Vojtíška jediným možným východiskem. Uvedl to s odkazem na to, co již server iROZHLAS.cz a Radiožurnál popsaly dříve, že dva měsíce před vraždou zemřeli v souvislosti s rituály u hradu Český Šternberk další dva členové sekty.

Jeho případné vyšetřování nebo dokonce stanutí před soudem by mezi členy mohlo silně oslabit charismatickou stránku role vůdce kutnohorské sekty.

Charismatický vztah

Právě Richardovo charisma stálo podle Vojtíška za vznikem a fungováním společenství. „Charisma, tedy jeho údajná nadpřirozená schopnost, musí být přisouzená. Takovou schopnost mu začali přisuzovat právě v době, když byl léčitel,“ řekl.

Richard se takovým schopnostem nebránil a naopak je dále rozvíjel například tím, že pochází z jiného světa. To byla jedna z teorií, která zapadala do jím vytvořeného náboženství. Proto celou sektu označuje Vojtíšek za nové náboženské hnutí. „Z tohoto vztahu je velmi těžké odejít. Odchod by znamenal totální náboženský krach spojený s krachem psychickým,“ popsal znalec, který založil Společnost pro studium sekt a nových náboženských hnutí.

Richard totiž ovládal každodenní život členů společenství. Kromě toho jeho následovníci podle Vojtíška dychtili po slovech svého vůdce, který jediný předkládal odpovědi na jejich případné otázky.

Expert se u soudu nepozastavil ani nad tím, že ve společenství byla většina členů vysokoškolsky vzdělaných. Vzdělání v tomto případě není podle něj preventivní, ale rizikový faktor.

„Poslední desítky let se toto nebezpečí týká především inteligentních, vzdělaných lidí, kteří jsou empatičtí a mají více otázek o fungování světa. Vytváří to určitý stres, východiskem je, že tyto otázky jsou vloženy do toho, kdo je ten vůdce,“ řekl před soudem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak popisují členové sekty manipulaci jejího vůdce a jak došlo k úmrtím některých z nich? Poslechněte si rozhovor s investigativními reportéry Martinem Štorkánem a Vítem Kubantem

Byl velmi neúspěšný

I tak je však znalec Vojtíšek přesvědčený, že byl léčitel Richard velmi neúspěšný. „Jeho působení byla série experimentů, většina z nich byla neúspěšných, vinu za to ale nesli členové, ne vůdce. Z jeho působení vidím bezradnost,“ myslí si po prostudování spisu. Vyjádřil navíc obavu a překvapení nad tím, že Richard nakonec zemřel sám.

„Nebylo by nepředstavitelné, kdyby ten odchod do jiného světa byl společný, kdyby měli odejít všichni jeho následovníci, lze si velmi dobře představit ještě horší konce. Jsem nesmírně rád, že odešel sám,“ uvedl.

Praktiky vůdce Richarda K léčení k Richardovi se bylo podle výpovědí svědků možné dostat pouze na doporučení. Vždy si vyžádal fotografii nového „pacienta” a nějaké informace o něm. Při prvním sezení pak dokázal překvapit tím, kolik toho o jejich životech ví. Hlavními nástroji, kterými Richard ovládal společenství, byly manipulace, vyhrožování a pocit osamělosti. Tím, že se od začátku profiloval jako léčitel, často si vynucoval poslušnost tvrzením, že nad samotnými členy nebo nad jejich blízkými již nebude držet „ochrannou ruku“. Podobným způsobem vyhrožoval i obžalované zubařce. Nejprve jí „diagnostikoval“ závažnou nemoc. „Byl jsem u toho, kdy jí řekl, že má roztroušenou sklerózu. Pokud nebude dělat to, co jí říká, skončí na invalidním vozíku, že bez něj nemá žádnou šanci žít,“ vzpomínal si jeden ze členů před soudem. Tento svědek také popsal, jaká největší obava ve skupině panovala: že je léčitel ze společenství vyloučí. „V té chvíli se vám zhroutil svět, život ztratil jakýkoli smysl. Mně poslal esemesku a rok jsem byl mimo tu skupinu. Pak přišla skoro přesně po roce – v neděli ve 4 hodiny – esemeska, to se mi rozsvítilo světlo, že ten život zase začíná. Tím si, myslím, dokázal dostat lidi do takové situace, že já už jsem pak ničemu nevzdoroval. Už jsem si nedovolil nechat se podruhé vyhodit, zažít to psychické peklo, které pak máte v hlavě,“ řekl. Stejné zážitky sdílela i jeho tehdejší žena. „Byla jsem vyhozená, ne jednou. Byla jsem asi odstrašující příklad. Většina z nich měla strach, že budou vyhození,“ uvedla. Právě přes SMS Richard podle členů společenství většinou řešil konflikty. Když chtěl někoho konfrontovat, posílal své následovníky. Své nohsledy posílal třeba i proto, aby jiným členům vysvětlili, jak mají uklízet a udržovat doma pořádek. Také nutil členy společenství ke cvičení. Někteří museli třeba každé ráno udělat 222 kliků. Sportovní výkon pak měli podpořit tím, že spolykali pilulky léku wobenzym a vypili proteinové nápoje. Při skupinových „terapiích” to podle svědků vypadalo tak, že byl vždy jeden člen společenstva, kterého Richard chválil a ostatním dával za vzor. Situace se ale mohla rychle změnit a z premianta byl najednou otloukánek celé skupiny.



Jak celé společenství fungovalo si můžete přečíst v našem dřívějším textu zde.