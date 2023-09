Byly stoupenkyně kutnohorského vůdce nepříčetné? Soud čeká ‚souboj znalců‘, kteří se neshodnou

Tři znalecké posudky a dva rozdílné závěry. Soudní znalci se rozcházejí v názoru, zda měly obžalované zachovalé rozpoznávací a ovládací schopnosti, nebo ne. Městský soud bude ve středu pokračovat v rozplétání okolností kolem úmrtí kutnohorského léčitele a vůdce sekty Richarda. Obžaloba dává dvěma ženám, zubařce a učitelce v důchodu, za vinu, že ho v pražských Hájích zavraždily. Kutnohorská sekta Praha 6:20 5. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Magdalena Š. u soudu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po letní pauze se ve středu Městský soud v Praze vrátí k projednávání úmrtí vůdce kutnohorské sekty Richarda. Toho podle obžaloby měly zabít dvě jeho následovnice – zubařka Magdalena a učitelka v důchodu Irena.

Předsedkyně soudního senátu Daniella Sarah Sotolářová si ve středu vyslechne znalecké posudky obžalovaných v oblastech psychologie a psychiatrie. Šest znalců vypracovalo celkem tři posudky. Jeden zadala policie ještě v přípravném řízení a dva vznikly na zadání obhajoby. A ve svých závěrech rozcházejí.

Soudkyně si proto všechny znalce sezvala najednou do soudní síně, aby přednesli své závěry, a teprve poté se rozhodne, ke kterému se přikloní. „Nemohou si do toho navzájem skákat, nemohou se konfrontovat. Mohou si ale prostřednictvím soudu navzájem dávat otázky. Každý každému může položit dotaz, který bude směřovat k doplnění závěrů,“ vysvětlila dozorující státní zástupkyně Jana Murínová.

Soud k usmrcení léčitele Richarda z Kutné Hory | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mluvčí soudu ještě doplnil, že znalci se také nemohou vyjadřovat k představeným závěrům svých kolegů.

Potřebujete pomoct? Pokud máte pocit, že vy nebo váš příbuzný prožíváte něco podobného, nevíte si rady, jak se ze společenství vymanit, nebo potřebujete pomoci, působí v Česku několik služeb, na které se můžete obrátit. Existuje Linka první psychické pomoci – má číslo 116 123. Můžete na ni volat odkudkoli zdarma. Pro oběti trestných činů je tu Bílý kruh bezpečí. I na něj je možné se obrátit. Anebo se ozvěte odborníkům z poradny Společnosti pro studium sekt a nových náboženských hnutí na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Vyjasnit by si měli hlavně jednu věc, a to, zda obžalované měly, nebo neměly zachované rozpoznávací a ovládací schopnosti, tedy jednu z podmínek příčetnosti. „Pak bude na soudu, jak vyhodnotí znalecké posudky, kteří znalci své závěry ustáli, obhájili, a kteří ne,“ přiblížila Murínová.

Revizní posudek? I půl roku

Pokud by soudní senát ani jeden ze znalců nepřesvědčil, mohl by zadat revizní ústavní posudek. To ale soudkyně uváděla jako poslední možnost.

Podle státní zástupkyně by se tak soudní líčení mohlo protáhnout i o více než půl roku. „Ale soud může říct, že ho přesvědčili znalci přibraní obhajobou a znalec z přípravného řízení se s tím nevypořádal přesvědčivě, a přikloní se tak k jeho závěru,“ nastínila.

Zubařka a důchodkyně podle obžaloby usmrtily zubařčina partnera po půlnoci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít.

U soudu vyšlo najevo, že zavražděný padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel a guru. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral.

Praktiky vůdce Richarda K léčení k Richardovi se bylo podle výpovědí svědků možné dostat pouze na doporučení. Vždy si vyžádal fotografii nového „pacienta” a nějaké informace o něm. Při prvním sezení pak dokázal překvapit tím, kolik toho o jejich životech ví. Hlavními nástroji, kterými Richard ovládal společenství, byly manipulace, vyhrožování a pocit osamělosti. Tím, že se od začátku profiloval jako léčitel, často si vynucoval poslušnost tvrzením, že nad samotnými členy nebo nad jejich blízkými již nebude držet „ochrannou ruku“. Podobným způsobem vyhrožoval i obžalované zubařce. Nejprve jí „diagnostikoval“ závažnou nemoc. „Byl jsem u toho, kdy jí řekl, že má roztroušenou sklerózu. Pokud nebude dělat to, co jí říká, skončí na invalidním vozíku, že bez něj nemá žádnou šanci žít,“ vzpomínal si jeden ze členů před soudem. Tento svědek také popsal, jaká největší obava ve skupině panovala: že je léčitel ze společenství vyloučí. „V té chvíli se vám zhroutil svět, život ztratil jakýkoli smysl. Mně poslal esemesku a rok jsem byl mimo tu skupinu. Pak přišla skoro přesně po roce – v neděli ve 4 hodiny – esemeska, to se mi rozsvítilo světlo, že ten život zase začíná. Tím si, myslím, dokázal dostat lidi do takové situace, že já už jsem pak ničemu nevzdoroval. Už jsem si nedovolil nechat se podruhé vyhodit, zažít to psychické peklo, které pak máte v hlavě,“ řekl. Stejné zážitky sdílela i jeho tehdejší žena. „Byla jsem vyhozená, ne jednou. Byla jsem asi odstrašující příklad. Většina z nich měla strach, že budou vyhození,“ uvedla. Právě přes SMS Richard podle členů společenství většinou řešil konflikty. Když chtěl někoho konfrontovat, posílal své následovníky. Své nohsledy posílal třeba i proto, aby jiným členům vysvětlili, jak mají uklízet a udržovat doma pořádek. Také nutil členy společenství ke cvičení. Někteří museli třeba každé ráno udělat 222 kliků. Sportovní výkon pak měli podpořit tím, že spolykali pilulky léku wobenzym a vypili proteinové nápoje. Při skupinových „terapiích” to podle svědků vypadalo tak, že byl vždy jeden člen společenstva, kterého Richard chválil a ostatním dával za vzor. Situace se ale mohla rychle změnit a z premianta byl najednou otloukánek celé skupiny.



Jak celé společenství fungovalo, si můžete přečíst v našem dřívějším textu zde.