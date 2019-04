Soudce Berka nastoupil do vězení v Litoměřicích. Za zmanipulování konkurzů ho čeká sedmiletý trest

Bývalý ústecký soudce Jiří Berka nastoupil do litoměřické vazební věznice. Ve čtvrtek to uvedla mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová. Berka byl odsouzen za zmanipulované konkurzy na sedm let do vězení.

Litoměřice 11:24 11. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít