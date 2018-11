Ve věcech zabavených Elischerovi chybí mobil. Soudce podal trestní oznámení na policii

Obviněný soudce Ivan Elischer podal podle zjištění Radiožurnálu trestní oznámení na policisty, kteří u něj doma dělali domovní prohlídku. Při jeho zadržení letos v březnu prý zmizel jeden z klíčových důkazů - mobilní telefon. Soudce tvrdí, že za ztrátu může policie. Popírá, že by sám telefon zničil, aby se zbavil důkazu. Ivan Elischer čelí obvinění, že v odvolacím řízení snižoval tresty Vietnamcům, kteří za to podle policie zaplatili. Exkluzivně Praha 6:00 12. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obviněný soudce Ivan Elischer podal podle zjištění Radiožurnálu trestní oznámení na policisty, kteří u něj doma dělali domovní prohlídku | Foto: Markéta Chaloupská | Zdroj: Český rozhlas

Během domovní prohlídky letos na jaře si kriminalisté z bytu odnesli řadu dokumentů, několik flashdisků a počítač. Co ale v seznamu zabavených věcí chybí, je již zmíněný Elischerův mobilní telefon. Ten totiž zmizel.

„Já jsem v trestním oznámení naznačil možnosti, jak se to mohlo stát. Od prosté krádeže až po zašantročení až po možnost, že mobil byl zcela záměrně ukryt,“ řekl soudce.

Pro policii je přitom mobil jedním z klíčových důkazů, které obvykle při domovní prohlídce zabaví.

„Mobil slouží jako počítač, takže je tam velká pravděpodobnost, že tam budou nalezeny důkazní prostředky,“ potvrdil pro Radiožurnál bývalý elitní kriminalista a dnes bezpečnostní poradce Leopold Černý.

Motiv policie

Není tedy jasné, jaký by měla policie motiv zbavit se jednoho z klíčových důkazů. Ivan Elischer nicméně odmítá, že by šlo z jeho strany účelovou obhajobu, případně, že by telefon sám někde schoval. „Je tam komunikace, která by mě mohla v některých směrech vyvinit,“ je přesvědčen.

Případ by mohla rozplést Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Soudce totiž kvůli telefonu podal na policisty trestní oznámení pro podezření ze zneužití pravomoci.

„V současné době vám mohu sdělit, že se GIBS případem zabývá,“ reagoval na dotaz Radiožurnálu mluvčí inspekce Martin Strouhal.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) k tomu nechtěli nic říkat. Mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej pouze vzkázal, že celou věc může komentovat jen pražské městské zastupitelství.

‚No, tak jo‘

Ani státní zástupci ovšem nebyli sdílnější. „S obsahem vámi tvrzeného trestního oznámení nebylo městské státní zastupitelství nijak seznámeno. K jeho obsahu se tedy nemůže také vyjádřit. Výroky obviněného, jejichž obsah byl vámi uveden v e-mailovém dotazu, nebude městské státní zastupitelství komentovat,“ uvedl pouze mluvčí městských žalobců Aleš Cimbala.

Elischerovi hrozí až 12 let vězení za přijímání úplatků, zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování Vietnamcům, které soudil v drogových kauzách. Radiožurnál má obvinění k dispozici. Píše se v něm, že Elischerovou spojkou do vietnamské komunity měl být další obviněný v celé kauze - Nguyen Quoc Hung, který za soudcem dokonce chodil do jeho kanceláře na pražském vrchním soudu.

Právě s ním soudce podle policie konzultoval výši trestů pro obžalované Vietnamce. Vyšetřovatelé mají zdokumentovaných několik případů. Zaznamenali například, že Elischerovi Hung dokonce slíbil milion korun, pokud čtyřem obžalovaným v odvolacím řízení sníží tresty. Což se podle policie skutečně nakonec stalo.

„A vy budete dělat ten tady toho? Ten má hodně peněz, ten má hodně peněz, ten má hodně peněz,“ ptá se podle odposlechů Hung Elischera. A lámanou češtinou pokračuje: „Pokud myslíte mu to snížil, tak on by vám milion korun.“

Obviněný Elischer s tím prý souhlasil. „No, tak jo,“ říká podle odposlechů soudce s tím, že se podívá, kolik dostali.

Kromě toho policie Elischera také obvinila z toho, že si v jednom případě o úplatek sám řekl. Konkrétně šlo podle vyšetřovatelů o to, že se soudce sám Hunga aktivně doptával, zda je obžalovaná schopná zaplatit za zmírnění trestu.

„Obviněný JUDr. Ivan Elischer de facto lituje, že obžalované musí snížit trest odnětí svobody, aniž by za to mohl něco požadovat, zvláště když se jedná o výrazné snížení,“ píše se policejním dokumentu.

Policie také popisuje případ, kdy soudce za jednoho Vietnamce dokonce sepsal doplněk odvolání, aby nebyl vyhoštěn. Požádal ho o to prý Hung, který byl tou dobou ve Vietnamu. Na dokumentu soudce podle policie zfalšoval podpis a odnesl ho do podatelny vrchního soudu.

„Pane Hungu, ten doplněk samozřejmě do podatelny mohu dát. Takže vytisknu, podepíšu a předám do podatelny? S pozdravem IE,“ napsal soudce podle policie Hungovi.

Miliony policie zatím nenašla

Policie má v případu k dispozici hlavně odposlechy, oba muži se také domlouvali přes e-mail. K obsahu nahrávek se Elischer ani Hung nechtěli vyjadřovat.

Soudce ale Radiožurnálu naznačil, jakým směrem se bude ubírat jeho obhajoba. Řekl, že chce část odposlechů zpochybnit, podle něj byly nasazeny nezákonně.

Soudci v případu také nahrává to, že kriminalisté nemají jasně zadokumentované, že by Hung Elischerovi předával miliony, o kterých se píše v obvinění. Nepřišlo se ani na to, že by soudce měl někde „schované“ miliony nebo cenné papíry.

„V přípravném řízení jsem nevypovídal, protože nemám důvěru k policii, ani ke státnímu zástupci. A to s ohledem na ty nezákonnosti, kterých se dopouští. Takže z tohoto důvodu skutek nemohu komentovat. Ale znovu opakuji, že u mě policie žádné takové peníze nenalezla a ani nemohla, protože jsem je nikdy nepřevzal,“ řekl Radiožurnálu soudce.

Soudce Elischer podal proti obvinění stížnost, kterou ale nedávno pražské vrchní státní zastupitelství zamítlo.

Z rozhodnutí ministra spravedlnosti Elischer dočasně nesmí soudit, a to až do pravomocného skončení trestního stíhání.