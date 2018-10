Obžaloba soudce Nováka: Za 80 tisíc dostal milionáře z vězení, úplatek si převzal s policií v patách

Odposlechy telefonů, e-maily, ale i poznatky ze sledování jsou podle obžaloby hlavními důkazy proti chomutovskému soudci Ivanu Novákovi a advokátovi Josefu Douchovi

Před soudem se mají zpovídat z manipulace s jednáním o podmíněném propuštění milionáře Tomáše Maliny

Dvojice byla v těsném kontaktu, kriminalisté například zaznamenali e-mail, v němž Novák advokátovi radí, jak Malinovo propuštění urychlit

Novák podle obžaloby dostal od Douchy za „pomoc“ úplatek 80 tisíc korun

Zatímco manipulace s propuštěním vyšetřovací tým podrobně zmapoval, v případě úplatku vychází jen z nepřímých důkazů

Oba muži úplatkářství odmítají, Douchův advokát ale připouští, že jeho klient se soudcem případ neměl řešil Karlovy Vary 6:00 15. října 2018

9. ledna 2016 krátce před obědem. Na parkovišti v Chomutově se scházejí dva muži, první z nich je kdysi známý kriminalista, nyní advokát Josef Doucha. Druhým chomutovský soudce Ivan Novák, kterého v té době veřejnost vnímá především díky podezřelým okolnostem, za jakých pustil z vězení svého jmenovce, z úplatků usvědčeného exsenátora ODS Alexandra Nováka.

Dlouholetí známí sednou do aut a přesunou se k blízkému obchodu soudcova syna. Vypijí kávu, koupí láhev vína a loučí se. Vše pečlivě sledují policisté. Tato na první pohled nezajímavá schůzka je hlavním důvodem, proč dvojici už dva a půl roku stíhá policie. Je totiž přesvědčena, že Doucha na ní dal Novákovi úplatek za jeho tehdy dva dny staré rozhodnutí, díky němuž se na svobodu dostal advokátův klient, milionář Tomáš Malina.

80 tisíc v hotovosti

„Doucha předal Novákovi finanční odměnu nejméně 80 tisíc korun v hotovosti,“ konstatuje obžaloba, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici. Oba obvinění muži odmítají, že na schůzce k předání úplatku došlo.

Novák se hájí mimo jiné tím, že o policejním sledování věděl. U výslechu se dokonce pochlubil, že si ze svých pronásledovatelů po odjezdu ze schůzky vystřelil. „Když pak vyjel, zaregistroval pohyb vozidel, zrychlil, na kruhovém objezdu se obrátil o 360 stupňů a celé koloně zamával,“ popisuje obžaloba.

Jeden z hlavních argumentů soudce tak zní, že by musel být blázen, kdyby si pod dozorem policie vzal úplatek. „Nikdy žádný úplatek nevzal, ani jako prokurátor, ani jako soudce. 80 tisíc za ohrožení celé kariéry je naprostý nesmysl,“ předestírá jeho verzi zaprotokolovanou u výslechu obžaloba.

Advokát Josef Doucha (vlevo) s kolegou a jeho současným obhájcem Jiřím Teryngelem.

Soudce dokonce tvrdí, že za svoji kariéru odmítl i nabídku mnohem vyššího úplatku. Odehrála se prý na dostizích, kde jej oslovil neznámý muž. „Když soudil v prvním stupni, bylo mu nabízeno 15 milionů korun, eventuálně ať si řekne, co chce, že každý má svou cenu, on toho člověka vyhodil,“ uvádí obžaloba Novákovo tvrzení.

Vyplývá z ní, že předání údajného úplatku policie skutečně zadokumentované nemá, vychází především z toho, že Novák po setkání s Douchou zamířil do Prahy na schůzku se ženou, které předal 80 tisíc. Až u ní detektivové peníze našli.

Soudce tvrdí, že jde o bývalou klientku, která v jeho činžovním domě koupila byt. Jenže pak se údajně dostala do špatné finanční situace a Novák se s ní dohodl, že od ní nemovitost odkoupí zpět za 300 tisíc korun.

Kontrola na cestě do Prahy

V Praze tak chtěl ženě předat splátku 80 tisíc korun, které podle svého tvrzení vybral cestou v bankomatu. Je fakt, že během cesty do hlavního města Nováka zastavili celníci a skutečně u něj nic nenašli. „Podrobili ho prohlídce, která trvala asi půl hodiny, prohlédli mu celé auto, veškeré prostory, vevnitř i v kufru, musel ukázat i obsah kapes a peněženku,“ líčí obžaloba průběh události.

Kriminalisté mají za to, že verze o úplatku podložili dostatečně. V obžalobě zmiňují například SMS, kterou Doucha napsal soudci Novákovi: „Zřejmě sis nesprávně vyložil moji odměnu.“ Novák ji u výslechu ale interpretoval jinak: „Říkal (Doucha), že ho ta věc zajímá, že je to jeho první podmínečné propuštění, co dělá, a doufá, že to bude mít dobře zaplaceno.“

Novákův advokát Vlastimil Němec je přesvědčen, že policie proti jeho klientovi v souvislosti s úplatkem nemá nabito. „Dle mého názoru neexistuje žádný důkaz prokazující byť jen nabídku, natož přijetí úplatku,“ reagoval pro server iROZHLAS.cz.

Bývalý Pitrův obchodní partner Tomáš Malina je bývalý obchodní partner Tomáše Pitra, řadil se i mezi spolupracovníky Františka Mrázka. Pětiletý trest dostal za zpronevěru 100 milionů společnosti Unipetrol.

Podle soudu za ně však nikdy nezaplatil a místo toho je prodal dál za více než 110 milionů korun. Získané peníze pak investoval do nákupu akcií jisté firmy v ruské republice Tatarstán.

Trest mu kvůli vážným zdravotním problémům odložil tehdejší prezident Václav Klaus. Žádné důkazy se však nenašly. Malina se snažil oddálit nástup za mříže pomocí zdravotních posudků, nakonec ho do vězení v létě 2013 dopravila eskorta.

Korupci odmítá také Douchův obhájce Jiří Teryngel. „Soudce Novák měl plat kolem 110 tisíc korun měsíčně a rozhodně to není chudý člověk, takže nepotřeboval žádný úplatek, aby peníze vrátil. To by ho museli prohledat, než jel do Prahy a pak mohli tvrdit, že k penězům přišel cestou,“ argumentuje.

Měl dluhy

Vyšetřovací tým ale podle obžaloby nechal prověřit Novákovy finance a zjistil, že je zadlužen: jeho účet byl často v minusu, navíc čerpal 15 úvěrů. Prodejem nemovitosti naopak vydělal 2,5 milionu korun a zdědil 25 tisíc kanadských dolarů (při aktuálním kurzu skoro 430 tisíc korun). To ale podle Teryngela nic nedokazuje.

„Sice byl zadlužen, ale měl milion z kanadského dědictví, prodal penzion. Způsob hospodaření s penězi je jedna věc, ale důkaz o převzetí úplatku je druhá věc. A takový důkaz není,“ je přesvědčen advokát.

Jestliže v případě úplatku získal vyšetřovací tým jen nepřímé důkazy, samotné ovlivnění propuštění Tomáše Maliny, za nějž měl Novák peníze inkasovat, zmapoval velmi podrobně.

Malina v minulosti obchodoval s pohonnými hmotami, dopustil se ale stamilionové zpronevěry. V roce 2011 za to dostal trest pět let, do vězení ho ale musela eskortovat až policie. Podle Maliny šlo o pouhé nedorozumění – kvůli vážné nemoci žádal o odklad nástupu, soud ale místo rozhodnutí o jeho žádosti vydal příkaz k dodání do výkonu trestu a podnikatel musel do vězení nedobrovolně.

Právě to mu v prosinci 2015 u Okresního soudu v Chomutově zavřelo cestu ven z vězení na podmíněné propuštění. Soud žádost kvůli nenastoupení do výkonu trestu zamítl. Malina se proto rozhodl vyměnit advokáta a najal Josefa Douchu. Ten podle obžaloby díky známosti se soudcem Novákem propuštění milionáře zařídil. Ovšem údajně za hranou zákona.

Odposlouchávali je

Dvojice podle všeho doplatila na to, že Novák byl kvůli podezřelé propustce svého jmenovce, podnikatele označovaného za severočeského kmotra Alexandra Nováka v hledáčku kriminalistů. Ti dvojici odposlouchávali a zjistili tak, že soudce s advokátem jsou spolu v nezvykle častém kontaktu. Jen na přelomu roků 2015 a 2016 si více než desetkrát telefonovali, a to i během vánočních svátků. Policisté také v Douchově počítači našli společnou e-mailovou komunikaci, dvojice se také třikrát osobně sešla.

Soudům se do případu nechtělo Státní zástupce podal letos na jaře obžalobu k Okresnímu soudu v Chomutově, kde Novák pracoval. Soud se proto z rozhodování vyloučil. Ústecký krajský soud pak vrchní žádal, aby z rozhodování o případu vyloučil všechny soudy v Ústeckém kraji. Novák totiž může kolegy z jiných soudů znát a navíc o případném odvolání by rozhodoval právě ústecký krajský soud, kde má také kontakty. Kauza se tak nakonec dostala k Okresnímu soudu v Karlových Varech, ale ani tam podle deníku Právo rozhodovat nechtěli. Předsedkyně soudu totiž dříve s Novákem pracovala u chomutovského soudu. Ke slovu se tak dostal Nejvyšší soud, který ale žádost o přeložení případu odmítl. Hlavní líčení tak začne v Karlových Varech 14. ledna 2019.

Podle zjištění detektivů se tak například domluvila, kdy má Doucha žádost o propuštění přinést na podatelnu soudu, aby ji dostal na starost právě Novákův senát. Po jejím doručení 14. prosince 2015 ale soudce zjistil, že je potřeba, aby ji oficiálně nepodával Malina. Kvůli zamítnutí žádosti z listopadu by totiž šlo podle zákona o další rozhodnout až za šest měsíců.

Silvestrovský soukromý e-mail

Soudce podle obžaloby neváhal a po telefonu i soukromým e-mailem mezi vánočními svátky Douchovi poradil, jak propuštění urychlit. Navrhl, aby žádost podal nohejbalový spolek, do něhož Malina chodil hrát.

„Zřejmě se domníval, že je nutno mu to připomenout. Doucha neposlal oficiální žádost o doplnění údajů. Protože byl Silvestr, neměl v práci co dělat, nesoudilo se. Toto sdělení považoval za soukromou přátelskou radu, proto ji nezaevidoval jako písemnost do spisu,“ popisuje obžaloba Novákovi argumentaci.

Po Novém roce případ nabral nezvykle rychlý spád:

4. 1. 2015 skutečně k soudu přichází doplnění žádosti o informaci, že ji podává nohejbalový spolek,

5. 1. následuje údajně antedatovaný zápis ze schůze spolku, podle něhož se za Malinu zaručí,

7. 1. probíhá jednání soudu přímo ve vazební věznici, na němž soudce Novák vězně Malinu propouští na svobodu.

Když v březnu 2015 kolem Nováka s Douchou vypukla aféra, předsedkyně Okresního soudu v Chomutově nařídila prověrku, podle níž Novák postupoval zcela „nestandardně a nezákonně“. I na ni se obžaloba odvolává. Soudce totiž správně o návrhu spolku vůbec neměl rozhodovat, protože přišel až po Novém roce. Podle rozvrhu práce už tak měl připadnout jinému senátu.

Pochybné bylo podle zjištění prověrky i samotné jednání o propuštění Maliny. „Hned na začátku jednání konstatoval, že bude rozhodovat o návrhu zájmového sdružení, jehož zástupce ani nevyslechl. Dal mu pouze prostor pro jakési vyjádření. Následně byl odsouzený podmíněně propuštěn,“ cituje obžaloba zjištění prověrky.

Předseda nohejbalového oddílu Luboš Albrecht už krátce po obvinění Nováka s Douchou v březnu 2016 tvrdil, že vše proběhlo v pořádku, zároveň ale připustil, že má obavy. „Byl to náš dlouholetý člen, který nás požádal, abychom za něj dali společenskou záruku. My jsme konali v dobré víře a teď z toho máme trošičku stažený zadek,“ řekl tehdy serveru Lidovky.cz.

Novákův advokát Němec nicméně trvá na tom, že soudce se ničeho nezákonného nedopustil ani při propuštění Maliny. „Sdělení odkazu na konkrétní paragrafového znění včetně komentáře z uznávané odborné literatury nepovažuji za rady, nýbrž za poučovací povinnost soudu,“ argumentuje.

Státní zástupce Radim Dragoun (archivní foto).

Jen kárné řízení

Douchův zástupce Teryngel nicméně připouští, že jednání jeho klienta v pořádku nebylo. „Já jsem podal návrh na předběžné projednání obžaloby, kam jsem navrhoval postoupení věci ke kárnému řízení před advokátní komorou. Nepochybně se prokázalo, že tam byl styk se soudcem, že tam byly konzultace týkající se podmíněného propuštění pana Maliny. V žádném případě se neprokázal jakýkoliv úplatek ani na začátku, ani na konci,“ uvedl.

Server iROZHLAS.cz kontaktoval také Radima Dragouna. Dnešní šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů měl ještě coby lounský okresní státní zástupce kauzu na starosti a obžalobu sepsal. Na žádost o komentář však Dragoun nereagoval, telefon v pátek nebral, na SMS zprávu neodepsal.

Nováka a Douchu obžaloval z porušení pravomoci úřední osoby a úplatkářství, oběma za to hrozí několikaletý pobyt za mřížemi. Případ začne v lednu 2019 projednávat Okresní soud v Karlových Varech. Sám Malina zůstává na svobodě, Novákovo rozhodnutí totiž i nadále platí.