Soudce Kafka po sobě nechal spoustu nedodělané práce. Od svých kolegů si půjčil 250 tisíc korun

Případ soudce Romana Kafky těžce zasáhl do fungování Krajského soudu v Brně. Kafka po sobě zanechal spoustu nedodělané práce – například nedopsaný rozsudek nad mužem, kterého už loni na jaře nepravomocně odsoudil za vraždu. Předseda soudu Milan Čečotka pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál popisuje, co přecházelo Kafkově zmizení a jak se nyní soud vypořádává s jeho následky. Brno 5:00 19. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krajský soud v Brně (ilustrační foto) | Foto: Harold, Wikimedia Commons | Zdroj: Creative Commons

Problémů soudce Romana Kafky si na brněnském krajském soudu všimli na podzim loňského roku. V termínu nedopsal dvě důležitá rozhodnutí – jedno v případu vraždy, druhé se týkalo závažné hospodářské činnosti.

Policie zadržela soudce Kafku, kterého podezírá z podvodu. Škoda je přes 11 milionů, může být ale vyšší Číst článek

„Stanovili jsme si, že i pro ty nejzávažnější trestné činy, kde je spousta obžalovaných, je deadline jeden rok,“ vysvětluje předseda krajského soudu v Brně Milan Čečotka pro web iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Kafka měl ale také podvádět s prodlužováním těchto lhůt. Soudci si u místopředsedy pro daný úsek můžou vyžádat více času. Z počátku to tak bývalý státní zástupce dělal, později ale začal o posunutí termínu lhát. „Tvrdil, že to má prodloužené. Sekretářkám řekl, ať to vyznačí a ony ho jako podřízené poslechly. Tím se dostal do situace, že měl neprodloužený rozsudek, a to je samo o sobě závažný kárný prohřešek,“ říká Čečotka s tím, že kvůli tomu na soudce podal kárnou žalobu.

Původně se s ním domluvil na uzavření dohody o vině a kárném opatření. Kafka by přiznal prohřešení, zjednal nápravu a šest měsíců by dostával snížený plat. Jenže jeho problémy, které původně zdůvodňoval nemocí otce a nevhodným pracovním prostředím, pokračovaly.

Rezignace a zmizení

„Po novém roce jsem viděl, že se to sune někam, kam nemá. V té době se mi začalo donášet, že si půjčuje peníze,“ zdůvodňuje Čečotka, proč nakonec nabídku dohody stáhl a začal tlačit na konec ve funkci. S tím po krátkém přemýšlení Kafka souhlasil a podal rezignační dopis.

Podle Čečotky si od tří kolegů z brněnského soudu půjčil dohromady 250 000 korun – od jednoho 50 000, od dvou 100 000. Dvěma peníze vrátil, jednomu zatím ne.

0:19 Jsem Roman Kafka, dlužím miliony, ale nejsem podvodník. Brutálně mě vydírají, tvrdí soudce Číst článek

Předsedovi krajské pobočky v Brně měl ještě slíbit, že během výpovědní lhůty dotáhne rozdělanou práci, ale ani to nesplnil. „Jsem rozhodnutý mu pozastavit výplatu. Utekl, prostě zmizel. Má de facto neomluvené absence. Pokud se nestane nějaký zázrak u policie a nezačne do konce června znovu pracovat, tak mi přijde nemorální, aby dostával plat,“ říká Čečotka.

Zmizelý soudce v neděli 16. března zavolal do Českého rozhlasu. V rozhovoru tvrdil, že ho brutálně vydírají lidé spojení s jeho dřívějšími kauzami. Tím zdůvodnil i své půjčování, získané peníze měl podle svých slov předávat vyděračům. Tvrdil, že z České republiky utekl poté, co se ho podle něj rozhodli zabít. V pondělí 17. března ho zadržela policie v Chorvatsku. Předseda soudu ale řekl, že Kafka nikdy o vydírání nemluvil, když se ho ptal na důvody jeho problémů.

O vyšetřování nechtěl být předseda soudu příliš konkrétní, detaily prý ani nezná. Zmínil však, že Národní centrála proti organizovanému zločinu měla problém sehnat dozorujícího státního zástupce. „On byl kdysi státní zástupce, dost lidí v jihomoravském regionu ho zná. Nakonec prý někoho sehnali,“ osvětluje Čečotka.