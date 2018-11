Soudce Kydalka z kauzy H-System dostal důtku. Naznačil, že Klausova amnestie byla zaplacená

Reportér Jiří Kubík: „A vy jste se s tím dodnes nesmířil.“

Soudce Kamil Kydalka: „Ta amnestie byla špatná, to mi nikdo nevymluví.“

Reportérka Sabina Slonková: „A špatná byla v čem? V tom, že…“

Kydalka: „V čem, v čem byla špatná? V tom, že se tady vyšetřovaly tyhle kauzy…“

Slonková: „Takže myslíte, že to bylo připravené s tím, aby se to týkalo konkrétních lidí?“

Kydalka: „Já jsem o tom osobně přesvědčen.“

Slonková: „Když se loni objevily zprávy, že amnestie byla zaplacená…“

Kydalka: „Já jsem to četl, to už se objevilo před dvěma lety.“

Slonková: „Co si o tom myslíte?“

Kydalka: „Co je v tomhle státě nemožné? Je to nemožné? Je to možné.“

Kubík: „Co? Že to někdo připravil a že to někdo zobchodoval.“

Kydalka: „Je to klidně možné. Vždyť v tomhle státě je možné v podstatě cokoliv.“

Kubík: „To říkáte vy jako soudce?“

Kydalka: „To říkám já.“