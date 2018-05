'Ve vězení chodil do čtenářského kroužku, dělal referáty.' Přečtěte si, proč exsoudce Knotek nemusí za mříže

Manipulace za peníze

Knotek podle detektivů za peníze ovlivnil několik kauz. Ve třech případech šlo podle obžaloby o manipulaci s termíny hlavních líčení, v jedné věci o manipulaci se zákazem řízení a v další o ovlivnění trestního řízení. V jediném případě, kde měl figurovat i Jelínek, se například dostal na svobodu muž odsouzený na 6 let za leasingové podvody, který si polovinu trestu odseděl ve vazbě. Soudci údajně urychlili podmíněné propuštění a odsouzený do vězení nemusel nastoupit. Knotek za to podle spisu dostat třicet tisíc korun, Jelínek lahev whisky. Soudy o Knotkovi a spol. rozhodovaly nadvakrát, první verdikt jičínského Krajský soud v Hradci Králové zrušil a nařídil nové projednání kauzy.