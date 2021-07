Soudce Mikeš: Nechceme s ministerstvem bojovat, ale na výhrady nereaguje. Nerozumím tomu

„Ministerstvo zdravotnictví bylo už dvěma předchozími rozsudky jasně upozorněno, jaké vady v tom odůvodnění jsou a jak je má napravit. A přesto na tu situaci nereagovalo,“ říká soudce Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš v rozhovoru Radiožurnál. Soud v úterý vydal rozhodnutí, které ruší povinnost nošení respirátorů ve vnitřních prostorách. Zásah vstoupí v platnost tři dny po nabytí právní moci rozsudku. Praha 18:52 27. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ministerstvo vůbec nezhodnotilo, že pro někoho může být nošení respirátoru skutečně zatěžující,“ kritizuje Mikeš | Zdroj: Profimedia

O co přesně šlo tentokrát?

My jsme rozhodovali o aktuálně platném opatření ukládajícím nosit respirátory, ve výjimečných případech roušky. Rozhodli jsme tak, že to opatření je nepřezkoumatelné, neboť ministerstvo zdravotnictví nerespektovalo předchozí rozhodnutí soudu, který mu jasně popsal, jaké chyby v odůvodnění jsou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor se soudcem Nejvyššího správního soudu Petrem Mikešem

To zejména, že se nezabývalo negativy dlouhodobého nošení respirátorů, ačkoliv pandemický zákon mu jasně ukládá, že má řešit nejenom pozitiva, ale i možná negativa opatření.

V důsledku se tak ani nezabývalo tím, že by vážilo pozitiva a negativa proti sobě a třeba pro některé další skupiny, kromě těch uvedených, stanovilo výjimku. Nabízelo se například řešení, jestli není na místě výjimka pro osoby, které trpí dýchacími obtížemi.

Vy jste vycházeli ze žaloby muže, který se cítil být diskriminován, protože kvůli astmatu nemůže respirátor nosit, a proto třeba nemůže na nákup. Na něj se tedy ta výjimka nevztahuje?

Přesně tak, nevztahuje. Pokud jde o nemocné, opatření počítá pouze s výjimkou pro osoby duševně nemocné. U osob, které mají dýchací obtíže, není nijak řešeno, že by mohli třeba místo respirátoru nosit roušku nebo případně vůbec žádnou ochranu.

A proč jste z toho vyvodili, že je nutné zrušit celé opatření ministerstva zdravotnictví? Nebylo možné jen stanovit výjimku pro lidi se zdravotním omezením?

To je právě to, co soud nemůže. My nemůžeme nahrazovat činnost ministerstva zdravotnictví, můžeme pouze reagovat na to, co ministerstvo vydá. Aby soud mohl opatření přezkoumat a zvážit, jestli ministerstvo vyhodnotilo pozitiva a negativa nějakým rozumným způsobem, tak to nejprve musí udělat ministerstvo samotné. A to se právě nestalo.

Nejvyšší správní soud zrušil nošení roušek a respirátorů uvnitř. Není podle něj dostatečně odůvodněné Číst článek

Ministerstvo vůbec nezhodnotilo, že pro někoho může být nošení respirátoru skutečně zatěžující. Když se vyjadřovalo k možným negativům, tak jediné, co řeklo, bylo: „Máme doloženou studii, že nošení běžné roušky neomezuje žádným způsobem přístup kyslíku.“ Ale to opatření je z 90 procent nikoliv o běžných rouškách, ale o respirátorech. Takže se úplně minulo s tím, co samo uložilo, tedy aby se zabývalo možnými negativními dopady nošení respirátorů.

Soud nemůže sám vymyslet, jak by to opatření mohlo vypadat. Ale jestliže prostě ministerstvo nedostojí požadavkům, které pandemický zákon jasně stanoví, a neumožní soudu potom také přezkoumat, proč dospělo k závěru, ke kterému dospělo, tak jiné řešení není. Samozřejmě si dokážu představit i tu argumentaci, že ministerstvo řekne, ano, pořád ta pozitiva nošení respirátorů i u těchto osob převažují. A musí vysvětlit proč. Ale to tam prostě vůbec není.

‚Nabourává důvěru v právo‘

Jaké budou důsledky vašeho rozsudku? Předpokládáte, že ministerstvo vydá nové opatření týkající se povinných respirátorů v uzavřených prostorech?

Já to předpokládám. Kdybychom to nepředpokládali, tak ani ministerstvu neposkytneme žádnou lhůtu pro zjednání nápravy. Jako soudci jsme byli v určitém dilematu, protože na jednu stranu si uvědomujeme, že je to opatření potřebné. Nezpochybňujeme to minimálně v některých situacích, jako jsou například návštěvy v nemocnicích, v domovech sociální péče. Kdybychom tu povinnost zrušili i tam, mohlo by to mít velmi zásadní dopady.

Odborníci jsou proti návratu roušek ve vnitřních prostorech, ministr Vojtěch ho přesto navrhne Číst článek

Oproti tomu nám stála situace, kdy ministerstvo zdravotnictví bylo už dvěma předchozími rozsudky jasně upozorněno, jaké vady v tom odůvodnění jsou a jakým způsobem je má napravit. A přesto na tu situaci ministerstvo nereagovalo.

Místo toho jsme nakonec zvolili kompromisní variantu, kdy jsme dali ministerstvu nějaký čas, ale velmi důrazně jsme upozornili na to, že to skutečně nemůžeme dělat donekonečna. Nechceme to rušit okamžitě, a ohrozit tak opatření, která mají smysl. Ale ministerstvo musí reagovat a nemůže nás do té situace natlačit.

Jak si vysvětlujete, že ministerstvo zdravotnictví podle vás nereaguje dostatečně?

Já se přiznám, že tomu nerozumím vůbec. Když jsem si to opatření četl a četl jsem i předchozí rozsudky, které jasně popsaly, kde má ministerstvo odůvodnění napravit a doplnit, tak jsem nad tím jenom zůstal koukat a říkal jsem si, že proč to proboha neudělalo.

My nechceme s ministerstvem bojovat a rušit mu každé opatření z důvodu nepřezkoumatelnosti. Ale ministerstvo musí potom reagovat na to, že je to potřeba doplnit a vysvětlit, proč ta opatření jsou potřebná a dávají smysl. Třeba i to ministerstvo by si skutečně uvědomilo, že to smysl úplně nedává a že je lepší nějaké jiné řešení.

Třetí dávka očkování pro ohrožené skupiny? ‚Bude jasno před začátkem školního roku,‘ uvedl Babiš Číst článek

Ty výhrady jsou velmi konkrétní, například upozornění na nefunkční odkaz na vědeckou studii, která je v opatření jako proklik, a ministerstvo měsíc poté vydá nové opatření a ten proklik je stále nefunkční. Co si o tom má soud myslet?

Co si z toho mají vyvodit občané? Do jaké pozice to staví kupříkladu personál obchodů, který žádá nakupující, aby použili respirátor?

Proto jsme zvolili velmi silný apel na ministerstvo, aby s touto praxí přestalo, protože to nabourává vůbec princip právního státu a důvěru v právo. Samozřejmě, stane se, že někdy budeme mít rozdílné názory s ministerstvem. Ale tam, kde jsme ten názor jasně řekli, je to za mě zcela nesporné a je to jen o pečlivé práci.

Ministerstvo tímto přístupem neskutečně nabourává důvěru občanů v právo. Je to nepřípustné, špatné a přiznám se, že nerozumím tomu, proč si ministerstvo nedá u těchto jednoznačných, jednoduchých a neproblematických věcí tu práci a situaci nenapraví.