Soudce kauzy Zatlanka: Verdikt se váže pouze k danému gymnáziu, dal by ale aplikovat i jinde

Městský soud v Praze nařídil Gymnáziu Na Zatlance, aby znovu obnovilo běžnou výuku studentů v budovách školy. Soudci naopak zakázali dálkovou výuku. Podle nich je totiž vládní opatření omezující provoz škol neplatné, protože je založeno na protiústavním nouzovém stavu. „Na základě toho jsme jako protiústavní posoudili i krizové opatření o uzavření škol,“ řekl Radiožurnálu předseda soudního senátu Milan Tauber. Praha 20:59 23. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městský soud v Praze nařídil Gymnáziu Na Zatlance, aby znovu obnovil běžnou výuku studentů v budovách školy (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Správní žalobou podal student prvního ročníku, který se tak domáhal ochrany před nezákonným zásahem a žádal, aby soud škole přikázal obnovit prezenční výuku tak, jak byla uskutečňována do 2. října 2020. Gymnázium od 5. října loňského roku učí studenty distančně, a to na základě opatření vlády. Jak plyne z rozhodnutí soudu, žák prvního ročníku gymnázia si stěžoval na to, že distanční vzdělání není v souladu se zákonem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s předsedou soudního senátu Městského soudu v Praze Milanem Tauberem

Hlavní otázka, kterou pražský soud posuzoval, byla, zda je nouzový stav vyhlášený 15. února faktickým pokračováním předchozího nouzového stavu, či se jednalo o nové vyhlášení. „Dospěli jsme k závěru, že jde o prodloužení. K tomu je ale potřeba souhlas Poslanecké sněmovny. A ten vláda nedostala. Tudíž od 15.2. se pokračování v nouzovém stavu dostalo do rozporu s ústavním pořádkem. Na základě toho jsme jako protiústavní posoudili i krizové opatření o uzavření škol,“ vysvětlil Tauber ve vysílání Radiožurnálu.

Podle soudce ale není třeba, aby se záležitostí zabýval i Ústavní soud. Nižším soudním instancím totiž přísluší se zabývat zákonností či ústavnosti podzákonných právních předpisů, jímž je i krizové opatření o uzavření škol.

„Na rozdíl od Ústavního soudu tato úvaha platí jen pro danou věc, ne vůči všem. Obecný soud také nemůže právní předpis zrušit, může mu pouze odepřít jeho použití,“ řekl Tauber.

Soud zakázal pražskému gymnáziu pokračovat v distanční výuce. Krizové opatření podle něj neplatí Číst článek

Další žaloby?

Situací je již zabývá ministerstvo školství. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) pro Radiožurnál uvedla, že rozhodnutí by mělo nastudovat ministerstvo zdravotnictví a „reagovat rozhodnutím podle zákona o veřejném zdraví”. Své prohlášení zatím nevydala ani samotná škola - na další krok má díky jarním prázdninám čas do konce týdne.

Verdikt pražského soudu ale vytváří i další otazníky. Ve hře je mimo jiné kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a nejasné také je, jestli k žalobě nepřistoupí i další školy. „To si netroufám odhadovat. Nás rozsudek má přímou právní závaznost jenom s naším případem,“ uvedl Tauber.

Otázkou také zůstává, jestli bude mít rozhodnutí Městského soudu v Praze přesah do dalších oblastí, včetně hospod nebo skiareálů. „Kdybychom posuzovali jiný nezákonný zásah na zákonu jiného krizového opatření, náš soudní senát by těžko mohl použít jinou právní argumentaci než nyní,“ dodal Tauber.