‚Odsouzení mělo očišťující dopad.‘ Exsoudce Havlín trestaný za korupci by mohl přednášet školákům

Ještě v dubnu o tom nemohla být ani řeč, teď je ale všechno jinak. Bývalý soudce Ondřej Havlín odsouzený za korupci dostal po více než třech letech za mřížemi propustku na svobodu.

Jeho podmínečné propuštění potvrdil Krajský soud v Ústí nad Labem. Havlínův advokát Michal Hráský serveru iROZHLAS.cz řekl, že splnil všechny zákonné podmínky, tedy i to, že se napravil.

Brány věznice Havlín opustil minulé pondělí. O jeho propuštění už dříve usilovala také organizace Šance na návrat, podle jejího předsedy by mohl nyní o svém příběhu přednášet školákům.

„Myslím, že ho pustili proto, že byly splněny všechny podmínky podle trestního zákona i trestního řádu,“ popsal pro server iROZHLAS.cz Havlínův advokát Michal Hráský. Havlín – aby mohl být propuštěn z vězení – si tak musel podle platné legislativy odsedět alespoň půlku trestu, přislíbit, že bude v budoucnu vést řádný život, a také se viditelně polepšit.

„Měří se to podle konkrétních okolností každého odsouzeného. Soud vychází ze zprávy věznice, z toho, jak se choval, nebo z toho, v jaké je diferenciační skupině (systém hodnocení vězňů – pozn. red.). Těch hledisek je hodně,“ pokračoval Hráský. Zkušební dobu má Havlín soudem stanovenou na šest let.

Očišťující odsouzení

O žádosti Havlína o podmínečné propuštění na svobodu rozhodl už zkraje července Okresní soud v Teplicích. Proti tomu ale teplický státní zástupce Pavel Norek podal stížnost, která měla odkladný účinek. „Státní zástupce měl za to, že Havlín nenaplnil jednu z podmínek podmínečného propuštění, a to konkrétně že by odsouzený prokázal po odsouzení polepšení,“ popsal.

Norek se podle svých slov neztotožnil s názorem teplického soudu, že by si Havlín uvědomil dosah i následky svého dřívějšího jednání. „A že by veškeré souvislosti jeho odsouzení měly očišťující dopad na jeho osobu, jak poznamenává soud v odstavci číslo 18,“ citoval dále státní zástupce ze své stížnosti.

Tento závěr Norek podle svých slov opřel hlavně o dřívější vyjádření Havlína, kdy měl výslovně uvést následující: „Ke své trestné činnosti uvádím, že hlavní problém byl v tom, že bylo možno ohnout paragraf 307 o podmíněném zastavení trestního stíhání. Své jednání vnímám jako tragédii, dehonestoval jsem justici.“

Bývalý soudce Ondřej Havlín u jednání Okresního soudu v Teplicích | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Verdikt, že má být Havlín z vězení propuštěn, však minulý týden potvrdil právě krajský soud. Jednání bylo neveřejné, ke zdůvodnění se tak tamní místopředsedkyně pro trestní úsek Ladislava Šafránková nechtěla vyjadřovat. „V situaci, kdy je rozhodováno o stížnosti v neveřejném zasedání, není možno výsledky sdělovat dříve, než jsou soudem oficiálně oznámeny účastníkům,“ uvedla.

Na písemné vyhotovení zdůvodnění má krajský soud deset dní. K propuštění na svobodu však dochází záhy potom, co soud podobné rozhodnutí vyřkne. „Praxe je taková, že se do věznice posílá od soudu fax a na základě toho faxu věznice odsouzeného do několika hodin propouští,“ vysvětlil advokát Hráský.

Přednášky školákům

O Havlínovo propuštění letos usilovala i nezisková organizace Šance na návrat, u Okresního soudu v Teplicích ale v dubnu neuspěla. Předseda spolku Petr Urban teď serveru iROZHLAS.cz řekl, že rozhodnutí ústeckého soudu vítá. „Jeho právničina opravdu baví, a nejvíc lituje toho, že to už nebude moci dělat. To si uvědomil a to ho napravilo. Uvědomil si, že udělal něco špatně,“ uvedl.

Podle Urbana jsou ve vězení nejtěžší první měsíce. „Když je někdo vzdělanější, tak je to největší šok. Když najednou spadne z nějakého postu a dostane se tam mezi tu společnost, tak je to samozřejmě složitý. Je to ta jediná doba, kdy se mu může hnout něco v mysli a říct, že udělal něco špatně. Pak se už zajede do stereotypního života a bere to konzumně,“ popsal.

S Havlínem Urban mluvil podle svých slov krátce po propuštění, řešili spolu prý i možnost budoucí spolupráce. „Děláme hodně se středoškolskou mládeží, jim by přesně mohl svůj příběh povídat. O síle moci. Že i když se dostanu na vrchol, nemůžu si myslet, že můžu všechno, že můžu dělat svinstvo, ale že bych měl dodržovat zákon,“ vysvětlil.

Na Havlínovo propuštění upozornil server Seznam Zprávy. Ten napsal, že by někdejší soudce mohl pracovat také pro Diplomatickou akademii. S tou totiž spolupracoval už v době, kdy pobýval ve vězení. Loni ho tam podle serveru Aktuálně navštívil i její šéf a bývalý politik KDU-ČSL Cyril Svoboda.

Ondřej Havlín byl odsouzen za nezákonné ovlivňování řízení ve prospěch pachatelů trestných činů, většinou opilých řidičů. Soudy mu oložily pět let a tři měsíce vězení. Bývalý soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 si odseděl víc než polovinu trestu. Společně s ním stanulo před soudem dalších šest lidí, kteří se zapojovali do korupčních manipulací.

O podmínečné propuštění usiloval Havlín už dvakrát. Nejprve sám v říjnu 2018, soud však jeho žádosti nevyhověl. Podruhé se o to pokoušela nezisková organizace Šance na návrat, ani její pokus neuspěl. V obou případech soud argumentoval tím, že Havlín stále „není napraven“.