‚Pořád není napraven.‘ Soud ani napodruhé nepropustil z vězení bývalého soudce Havlína

Bývalý soudce Ondřej Havlín, který si odpykává pětiletý trest za úplatky, zůstane za mřížemi. Soud ho ani podruhé podmíněně nepustil na svobodu. O propuštění Havlína žádala nezisková organizace Šance na návrat, Okresní soud v Teplicích ale její návrh zamítl. Rozhodnutí zatím není pravomocné, spolek se proti němu chce odvolat. Teplice 12:44 25. 4. 2019 (Aktualizováno: 12:58 25. 4. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý soudce Ondřej Havlín u jednání Okresního soudu v Teplicích | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

O propuštění bývalého soudce žádala nezisková organizace Šance na návrat. „Záruka za dovršení nápravy odsouzeného Havlína od Šance na návrat, z.s. nebyla soudem přijata a současně byla zamítnuta jejich žádost o jeho podmíněné propuštění,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí Okresního soudu v Teplicích Tereza Šponiarová.

Úplatný exsoudce Havlín chce na svobodu, požádal soud o podmíněné propuštění z vězení Číst článek

Informaci potvrdil i předseda organizace Petr Urban: „Nebyl propuštěn, protože prý pořád není napraven.“ Proti rozhodnutí soudu si chce podat stížnost. „Hlavně vůči tomu, že tam byly nějaké připomínky vůči našemu spolku jako takovému. Zkonstatujeme, že věznice propuštění opět doporučila, takže by se k tomu mělo přihlížet,“ doplnil Urban.

Trest pět let a tři měsíce

Kladenský soud poslal Havlína do vězení na 6,5 roku. Trest mu později zmírnil na pět let a tři měsíce Krajský soud v Praze, ke kterému se odvolal. Havlín byl potrestán za to, že nezákonně ovlivňoval trestní řízení ve prospěch pachatelů, většinou opilých řidičů.

Havlín jako soudce nezákonně ovlivňoval řízení ve prospěch pachatelů trestných činů, například těch, kteří řídili pod vlivem alkoholu. Společně s Havlínem bylo souzeno dalších šest lidí, kteří se podle verdiktu různou firmou zapojili do korupčních manipulací.

O podmíněné propuštění z vězení žádal přímo Havlín už loni v říjnu, tehdy mu soud nevyhověl. Soudkyně konstatovala, že o nápravě se v jeho případu nedalo mluvit.