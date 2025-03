Soudce Krajského soudu v Brně Roman Kafka si v poslední době napůjčoval miliony korun od svých známých a příbuzných.

Předminulý týden zmizel. Než prchl do zahraničí, rezignoval na post soudce.

V neděli večer volal do Českého rozhlasu muž, který se představil jako soudce Roman Kafka.

Přiznal, že si půjčoval peníze, i to, že utekl do zahraničí. Důvod je ale podle něj jiný. Tvrdil, že je obětí vydírání a že se bojí o život.

V pondělí policie oznámila, že byl soudce zadržený v Chorvatsku. Exkluzivně Praha 11:50 17. 3. 2025 (Aktualizováno: 13:07 17. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté pátrají po soudci Kafkovi | Zdroj: Policie ČR Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jsem Roman Kafka, dlužím miliony, ale nejsem podvodník. Brutálně mě vydírají, tvrdí soudce

„Tady Roman Kafka, asi víte, o koho jde, soudce takzvaně zmizelý,“ představil se do telefonu muž, který v neděli večer volal do Českého rozhlasu. Soudce Krajského soudu v Brně Roman Kafka předminulý týden zmizel a jak sám potvrdil, předtím si od rodiny i známých napůjčoval miliony korun. Kvůli tomu je nyní podezřelý z podvodu.

Muž volal do Českého rozhlasu z chorvatského čísla. Aby potvrdil svou identitu, řekl, kde bydlí, a nadiktoval jména a data narození své sestry, manželky a otce i úmrtí matky. Český rozhlas jeho identitu ověřil u lidí obeznámených s případem.

Kriminalisté zadrželi soudce Kafku, kterého podezírají z podvodu. Našli ho v Chorvatsku Číst článek

„Moje jméno je velmi často propíráno v médiích. Mimo jiné je uváděna nepravdivá informace, že jsem zadržen. Nebyl jsem zadržený ani českou policií, ani žádnou zahraniční policií, což samozřejmě se může bezpochyby změnit, to je jasné. A hlavně chci se vyjádřit k zásadním věcem, které se té kauzy týkají,“ vysvětloval, proč volá.

Policie v pondělí ve 12:37 na síti X uvedla, že: „Dnešního dne byl v Chorvatsku na základě evropského zatýkacího rozkazu zadržen soudce Krajského soudu v Brně, který je dle kriminalistů NCOZ podezřelý ze spáchání trestného činu podvodu. Nyní budou probíhat úkony k předání osoby do České republiky.“

Že by chtěl Kafka utéct do exotické země, kde by jeho vydání do Česka bylo složité, soudce vyvrátil. Reagoval tak na informace, které se o víkendu objevily v některých českých médiích. Prohlásil, že neopustil schengenský prostor a že u sebe žádné miliony nemá.

„Jsem na pohybu po Evropě, od Polska, Maďarska, Slovenska, Rumunska, zpátky do Maďarska, Chorvatska a tak dále,“ řekl.

‚Brutálně mě vydírají‘

Zároveň se snažil vysvětlit důvod svého útěku. „Prchám po půlce Evropy před lidmi, kteří mě chtějí úplně zlikvidovat. Byl jsem velmi brutálně vydírán skupinou lidí,“ prohlásil. Jmenovat je nechtěl, jen zmínil, že to souvisí s případy, které v minulosti jako soudce řešil.

„Prchám po půlce Evropy před lidmi, kteří mě chtějí úplně zlikvidovat. Byl jsem velmi brutálně vydírán skupinou lidí.“ Roman Kafka (soudce)

Tvrdil, že vyděračům platil nejprve ze svého. „Já jsem musel použít své vlastní prostředky, rodinné prostředky, prostředky, které jsou na základě pokynů, rozkazů a brutálního nátlaku ze strany těchto lidí,“ řekl. Když mu peníze došly, začal si půjčovat.

„Je mi kladeno za vinu, že jsem si měl opatřit prostředky, řadu prostředků od různých lidí. To je do jisté míry pravda. Musel jsem si půjčovat... a to jim odevzdávat. A před těmi 14 dny, když jsem přestal platit, co chtěli, a přestal jsem být pro ně užitečný, tak se rozhodli mě zabít,“ řekl.

‚Chci ochránit rodinu‘

Útěkem do zahraničí chtěl podle svých slov ochránit svou rodinu. „V tom mezidobí jsem rozeslal nějaké dopisy a učinil jsem nějaká opatření se zveřejněním toho, co se stalo. Pokud mě teď zabijí, tak už to bude podle mého názoru vražda v přímém přenosu a už se jim bude hůře z ní vyvlíkat,“ řekl.

1:58 Pohřešovaný soudce Kafka zmizel z databáze hledaných. Důvod policie neuvedla Číst článek

A nastínil také své nejbližší plány: „Po dohodě s policií jedné země jsem se rozhodl, že zamířím do konkrétního místa v Evropě, kde se obrátím na diplomaty, kde hodlám požádat o ochranu a samozřejmě se přihlásím české policii, to je jasné. Nedisponuji žádnými miliony ani soukromými letadly,“ řekl s tím, že má jen několik tisíc eur.

Rozhovor trval přes 16 minut, muž se během něj několikrát loučil a tvrdil, že má jen omezený časový limit a musí cestovat dál. Navíc prohlásil, že v podobné situaci není sám, že v ní jsou ještě další tři lidé. O koho konkrétně jde, ale říct odmítl, jen zmínil, že mezi nimi je advokát a lékař.

Podle jeho slov byl vydíraný pět až šest let a za celou dobu dal údajným vyděračům miliony korun, přesně spočítané to však nemá. Na otázku, proč se neobrátil na policii už na začátku, odpovědět nechtěl. Jen řekl, že to zkoušel, ale údajní vyděrači prý měli kontakty u policie. Ale všechno podle svých slov chce sdělit při výslechu policii.

„K tomuto případu zatím nebudeme poskytovat žádné informace,“ reagoval na dotazy Radiožurnálu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

18. prosince 2024 (středa) – Návrh na zahájení kárného řízení se soudcem Romanem Kafkou kvůli „vážným průtahům při vyhotovování rozhodnutí a dalšímu porušování povinnosti soudce“. únor 2025 – „Vedení krajského soudu následně zjistilo, že porušování pracovních povinností dále pokračuje,“ řekla mluvčí brněnského krajského soudu Klára Belcovová serveru Novinky.cz. 3. března 2025 (pondělí) – Roman Kafka oznámil Kanceláři prezidenta republiky, že rezignuje na funkci soudce Krajského soudu v Brně. Mandát by mu měl vypršet ke konci června 2025. 4. března 2025 (úterý) – Roman Kafka odjíždí z domu v Kroměříži – jak rodinní příslušníci později vypoví na policii, je to naposledy, kdy ho viděli. 8. března 2025 (sobota) – V policejní databázi „Pátrání po osobách“ se objevuje jméno soudce Romana Kafky. „V sobotu jsme přijali oznámení o pohřešování sedmačtyřicetiletého muže z Kroměříže, který 4. března odjel z domu neznámo kam. Kriminalisté proto vyhlásili pátrání po jeho pobytu a vyslýchají rodinné příslušníky, aby zjistili co nejvíce informací,“ přiblížila policejní mluvčí. 12. března 2025 (středa) – Pátrání po Romanovi Kafkovi mají na stole nově i detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). 14. března 2025 (pátek) – Z policejní databáze „Pátrání po osobách“ zmizelo jméno soudce Romana Kafky. Policie odmítla podrobnosti komentovat. V médiích se objevuje informace, že pohřešovaného Romana Kafku zadrželi v zahraničí. Údajně zpronevěřil miliony korun a uprchl ze země.