Kauzu ‚Dědy‘ Sováka převzal vrchní soud. Zabývá se třemi stížnostmi na odvolání soudce, který věc řešil

Výměna soudce v korupční kauze Zdeňka Sováka se komplikuje. Tři obžalovaní, včetně samotného Sováka, totiž podali stížnost proti odvolání předsedy senátu Toma Frankiče, který z kauzy odstoupil v březnu na vlastní žádost kvůli možné podjatosti. Celou věc teď proto řeší Vrchní soud v Praze, který si teprve na začátku května převzal k případu spis. Původní zpráva Praha 5:00 29. května 2023 O stížnostech proti odvolání předsedy senátu Frankiče rozhoduje Vrchní soud v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ani po dvou měsících není jasné, kdo bude rozhodovat korupční kauzu soudce Zdeňka Sováka, který měl podle policie a státního zástupce za peníze nabízet ovlivňování rozsudků v jím řešených případech.

‚S jeho tatínkem jsme byli kolegové.‘ Soudce Frankič odstoupil ze Sovákovy kauzy kvůli možné podjatosti Číst článek

Kauzu dostal původně na starost senát vedený soudcem Tomem Frankičem, ten ale v březnu požádal o odvolání z případu kvůli možné podjatosti.

Může za to známost jeho otce právě se Sovákem, s nímž působil na pražském vrchním soudu. Server iROZHLAS.cz to zjistil z veřejně dostupného rozpisu služeb z roku 2019. Známost s Frankičem starším ostatně potvrdil i sám Sovák. „Vím, že on sám se vyloučil z tohoto důvodu, že jsme s jeho tatínkem byli kolegové a znali jsme se. Takže jeho rozhodnutí chápu,“ přiblížil Sovák.

Už tehdy naznačoval, že jeho spoluobžalovaní s vyloučením Frankiče nesouhlasí, protože se jich argument o podjatosti přímo netýká. „Vnímají to tedy tak, že budou odňati svému zákonnému soudci. Tedy nevím, jak se to bude vyvíjet dál,“ předpovídal.

Vztah Bíby a Sováka Bývalý soudce Zdeněk Sovák měl podle policistů oslovovat Bíbu familiárně „Milďásku“. V policejních dokumentech o něm hovořil jako o svém prvním asistentovi. Bíba zase oslovoval Sováka „Dědo“. Zajišťoval mu jídlo, pral mu prádlo a vozil jej mezi prací a jeho bydlištěm.

Teď už je vývoj jasnější. Obžalovaní Milan Bíba, jeho tehdejší partnerka Charlotte Mulénová, ale i samotný Sovák podali proti odstoupení Frankiče stížnost, kterou se teď zabývá Vrchní soud v Praze. Spis tam byl podle veřejně dostupné soudní databáze doručen na začátku května. „Zatím nebylo rozhodnuto o stížnostech proti usnesení o vyloučení předsedy senátu z projednávání,“ přiblížil aktuální situaci mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig.

Server iROZHLAS.cz obžalovaného Sováka oslovil s dotazem, proč i on stížnost podal. Právě v jeho případě by byl totiž argument o možné podjatosti soudce adekvátní. Sovák ale nechtěl na položené otázky odpovědět. „Poslouchám svého advokáta, abych nekomunikoval s žádnými médii. Takže se nezlobte, nebudu se k tomu vyjadřovat,“ vysvětlil krátce a položil telefon.

Advokátka Milana Bíby Lenka Hnilicová pak po celý den nereagovala na telefony. Její kolega slíbil, že ji žádost o vyjádření předá. Přesto do vydání článku nezareagovala.

Korupční kauza

Korupční kauzu odstartoval zásah elitních detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), kteří v prosinci 2020 Sováka poprvé obvinili. Mimo jiné i proto, že měl se svým známým Milanem Bíbou nabízet společnosti Metrostav ovlivnění rozsudku v kauze exhejtmana Davida Ratha.

KAUZA SOUDCE SOVÁKA Korupční aféra úzce souvisí s druhou větví kauzy Davida Ratha, v níž je stíhán i stavební gigant Metrostav. Vazebně stíhaný soudce Zdeněk Sovák měl společně se svým známým Milanem Bíbou firmě nabízet, že ovlivní rozsudek v její prospěch za 50 milionů korun. „S nabídkou byla firma skutečně několikrát kontaktována a uvědomila o tom odpovědné orgány,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha. Případ iROZHLAS.cz popsal ZDE.

Bíba a Sovák si měli podle policie říct o zálohu 1 a půl milionu korun. Peníze si Bíba nakonec převzal, pocházely ale od vyšetřovacího týmu.

Policie obvinila také podnikatele Gagika Tonyana, který měl Sovákovi doručit obraz v údajné hodnotě 125 tisíc korun. Soudce ho za to – podle policejního obvinění – pomohl letos v květnu zprostit obžaloby z vydírání. O případu iROZHLAS.cz informoval ZDE.

Obvinění v kauze čelilo celkem pět lidí – soudce Sovák, Tonyan, Bíba a jeho partnerka Charlotte Mulénová. Pravomocný rozsudek si už v červnu vyslechl bývalý advokát Jiří Teryngel.

„S nabídkou byla firma skutečně několikrát kontaktovaná a uvědomila o tom odpovědné orgány,“ řekl k tomu už dříve serveru iROZHLAS.cz mluvčí společnosti Metrostav, která v případu figuruje jako obžalovaná, Vojtěch Kostiha.

S firmou má souviset i případ, ve kterém podle Sováka figuruje i malíř a podnikatel arménského původu Gagik Tonyan. Toho Městský soud v Praze poslal na šest let do vězení za vydírání ve stadiu pokusu. Sovák mu přitom sliboval, že ho obžaloby zprostí, za což měl od Tonyana dostat obraz Staroměstského náměstí. O tom mu malíř namluvil, že jeho hodnota dosahuje 125 tisíc korun.

Klíčové bylo pro vyšetřovatele svědectví advokáta Jiřího Teryngela, který policistům přiznal, že bývalý soudce měl převzít stotisícový úplatek. Díky tomu schválil Okresní soud v Berouně Teryngelovi dohodu o vině a trestu s finančním trestem jednoho milionu korun. Přitížilo to ale Sovákovi, který si vyslechl i obžalobu a kauza se na podzim 2022 dostala na stůl Městského soudu v Praze.

Bývalý soudce vinu odmítá s tím, že nabídky na „ohýbání“ rozsudků, které zachytily odposlechy, byly jenom „kecy“ z opilosti. „Byl jsem ožralý jako Dán. Dozvídal jsem se o tom z odposlechů. A bylo to prostě chvástání,“ řekl Sovák po konfrontaci reportérem serveru iROZHLAS.cz před dvěma lety.