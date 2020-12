Mohl soudce Sovák ovlivnit vyšetřované kauzy? Odposlechy ukazují, že hledal, kdo k nim má ‚klíče‘

Za 50 milionů podle kriminalistů sliboval, že ovlivní odvolací rozsudek v druhé větvi kauzy Rath. Soudce Zdeněk Sovák, obviněný z korupce, měl jít přitom na konci roku do důchodu. Bylo to tedy v jeho moci? „Dříve ovlivnění přidělení věci bylo možné, dnes je to obtížnější,“ posteskl si podle policistů před svým přítelem. Chtěl si navíc prodloužit soudcovský mandát, podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) to ale není ze zákona možné. Původní zpráva Praha 6:00 11. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Zdeněk Sovák čelí obvinění z korupce a zneužití pravomoci úřední osoby | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mimořádná příležitost „uloupnout si perníček“. Tak – alespoň podle policejních dokumentů – mluvil soudce Sovák o odvolacím řízení druhé větve kauzy Rath. Nejdříve ale musel zařídit, aby se mu ostře sledovaný případ související se stavebním gigantem Metrostav dostal na stůl.

Sám věděl, že to bude nelehký úkol. „Dnes se na soudě všichni bojí, že by tím na sebe upozornili, že mají na konkrétní věci nějaký zájem,“ zaznamenaly policejní odposlechy rozhovor, který Sovák vedl se svým neoficiálním asistentem Milanem Bíbou. Právě ten ohnutí odvolacího verdiktu s firmou domlouval, a to přes dalšího prostředníka.

Během rozhovoru proto společně hledali způsob, jak systém obejít. Rozdělování nově napadlých případů se totiž na soudu řídí pevně danými pravidly. Sovák nejdříve zvažoval, že by o pomoc řekl dalším soudcům, záhy to ale zavrhl s tím, že by to mohl být „problém“.

Správné načasování

Další možnost viděl ve správném načasování. Tedy že by odvolání firmy Metrostav dorazilo na pražský vrchní soud ve chvíli, kdy byl na řadě jeho soudní senát.

„Málem to dělí počítač, ale pak se najednou ukazuje, že je tady někdo, kdo má klíče vod hajzlu,“ prohlásil podle informací serveru iROZHLAS.cz v monitorovaných rozhovorech Sovák.

Dvojice se během květnového setkání bavila i o částce, o kterou by si za zmanipulovaný rozsudek měla říct. Bíba nicméně zmiňoval, že na to mají ještě čas. Dohodnou se prý až podle toho, jak moc se zmírní původní rozsudek, podle něhož se Metrostav mimo jiné nemůže tři roky účastnit veřejných zakázek.

Kauza soudce Sováka Sobotní zatýkání u Vrchního soudu v Praze úzce souvisí s druhou větví kauzy Davida Ratha, v níž je stíhán i stavební gigant Metrostav. Vazebně stíhaný soudce Zdeněk Sovák měl společně se svým známým Milanem Bíbou nabízet firmě Metrostav, že ovlivní rozsudek ve prospěch stavební firmy, a to za 50 milionů korun. První část úplatku, konkrétně 1,5 milionu korun, si přitom převzali. Případ server iROZHLAS.cz popsal ZDE. V korupční kauze policie obvinila také podnikatele Gagika Tonyana, který měl Sovákovi doručit obraz v údajné hodnotě 125 tisíc korun. Soudce ho za to - podle policejního obvinění - pomohl letos v květnu zprostit obžaloby z vydírání. O připadu server iROZHLAS.cz informoval ZDE. Obvinění v kauze čelí celkem pět lidí. Soudce Zdeňka Sováka, jeho neformálního asistenta Milana Bíbu a arménského podnikatele Gagika Tonyana poslal soud v pondělí do vazby. Na svobodě stíhá právníka Jiřího Teryngela a Bíbovu partnerku Charlotte Mulénovou.

To je i důvod, proč Sovák od soboty čelí obvinění z braní úplatků a zneužití pravomoci úřední osoby.

Muži se nakonec podle policie dohodli, že budou za verdikt ve prospěch Metrostavu požadovat 50 až 100 milionů. Nakonec převzali jen milion a půl, ovšem ne od stavební firmy, ale vyšetřovacího týmu, který už v té době jejich aktivity monitoroval.

I kdyby ale Sovák dokázal stáhnout případ pod sebe, docházel mu čas. Na Vrchním soudu v Praze má totiž k 31. prosinci skončit. Jak plyne z policejních dokumentů, soudce proto plánoval, že si prodlouží mandát. To však není ze zákona možné. Po dovršení 70 let musí soudci podle platné legislativy odejít do důchodu. Bez výjimky.

Žádné výjimky

Zdeněk Sovák chtěl podle kriminalistů požádat o prodloužení mandátu přímo ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO). Podle ní ale taková možnost neexistuje.

„Výjimka ze zákona zde vůbec není možná, to musel soudce Sovák dobře vědět. Nemohl mě o ni tudíž vůbec žádat,“ reagovala pro iROZHLAS.cz.

Benešová navíc přiznala, že její resort pojal ohledně Sováka podezření na „závadnou činnost“ už letos v únoru. Oznámila proto vše nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. „Víc o věci nejsme informováni a věc je věcně a místně v kompetenci příslušných orgánů v trestním řízení, které konají, co mají,“ doplnila ministryně.

A šéfžalobce Zeman? Ten je ještě mlčenlivější. „S ohledem na probíhající trestní řízení nemůžu nikterak komentovat jakoukoliv skutečnou či předpokládanou komunikaci ve věci,“ odpověděl na otázku, jak s podnětem od Benešové dále naložil.

Resort spravedlnosti na možné nezákonné praktiky upozornil jistý Ladislav Kirschner. Šlo o bývalého policistu, který se sám v minulosti potýkal se zákonem. Byl to on, kdo zalarmoval policii, jak už v pondělí uvedly Hospodářské noviny. Právě na něj se totiž obrátil Sovákův přítel Bíba, který věděl, že Kirschner má kontakty na vedení Metrostavu.

Obviněný Milan Bíba odchází od Obvodního soudu pro Prahu 1 | Foto: Martin Štorkán | Zdroj: Český rozhlas

Dělení kauz

Dodržet slib tak byl pro Sováka zřejmě herkulovský úkol. Otázkou však je, zda skutečně počítal s tím, že ho splní. Podle místopředsedy pražského vrchního soudu Jana Sváčka musel vědět, že neexistuje způsob, jakým se dá přidělení jednotlivých případů ovlivnit.

„Je to dané rozvrhem práce. Věci se přidělují postupně podle specializace do jednotlivých senátů. Je tedy vyloučené, aby do toho mohlo vedení soudu nějakým způsobem vstoupit,“ přiblížil Sváček pro iROZHLAS.cz.

Podařilo se tedy Sovákovi opravdu něco zařídit? Uplatit se ho podle policejní verze příběhu snažil také známý advokát Jiří Teryngel. Jenže soudce mu později podle kriminalistů odevzdaný obnos vrátil. Sovákova operace se totiž nezdařila a verdikt nedopadl podle Terynglových představ.

Teryngel jakýkoli podíl na uplácení odmítá. „Vůbec jsem nepochopil, proč a koho bych měl takhle uplácet. Tehdy jsem na vrchním soudu žádný případ neměl,“ řekl serveru Seznam Zprávy. Na následné dotazy serveru iROZHLAS.cz neodpověděl s vysvětlením, že má povinnost mlčenlivosti.

V jiném případu byl Sovák podle policie úspěšný. Letos v květnu dokázal zprostit obžaloby arménského podnikatele Gagika Tonyana. Za své služby si od něj měl vzít obraz v údajné hodnotě 125 tisíc korun.