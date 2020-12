‚Mildí, možná mi to zlomí vaz.‘ Soudce Sovák si za ohnutý rozsudek podle policie vzal obraz

Rozhovor s obhájcem Blendem Rajihem:

Soudce Sovák podle kriminalistů nechtěl, aby váš klient Gagik Tonyan u soudu vypovídal. Je to tak?

Obvykle to funguje tak, že obžalovaný ani nevypovídá. Klienti se tam většinou nevyjadřují. Pokud ale někdo tvrdí, že někdo nechtěl, aby klient vypovídal, tak to tak není. Můj klient většinou nevypovídá.

Kvůli jazykové bariéře?

Ne, on umí dobře česky, ale nechce se vyjadřovat. Nevypovídal ani teď. Jen na moje doporučení řekl, koho zná a koho nezná. Nezná nikoho.

Nezná ani Milana Bíbu?

Toho jediného zná.

Milan Bíba se soudcem Sovákem o vašem klientovi mluvili jako o „Géčku“. Není to dost familiární?

Tomu rozumím. Budu ale říkat názor mého klienta. Nemůžu se vyjádřit k tomu, co o něm říkaly jiné osoby. Můj klient pouze řekl, že neposkytl žádný finanční úplatek. Je mu kladeno za vinu, že poskytl nějaký obraz v hodnotě 15 tisíc korun. Je to běžně dostupný obraz, který je prodávaný turistům přímo v jeho galerii v centru Prahy. On tvrdí, že nikoho nepodplácel.

Věříte tomu?

Jsem obhájce a pracuji s těmi důkazy, které mám před sebou. Druhá věc je, že nejsem přesvědčen, že tahle kauza je o mém klientovi. On není tím stěžejním bodem.

Vy se s Milanem Bíbou znáte?

Neznám ho. Poprvé jsem o něm slyšel, když jsem slyšel o tom obvinění. Byl jsem na jeho výslechu, ale přiznám se, že už si nepamatuji, co tam pan Bíba říkal.

Bíba ale podle policistů u Sováka zařídil, aby rozhodl ve prospěch vašeho klienta, který byl obžalovaný z vydírání.

U vrchního soudu jsem ho v téhle věci nezastupoval. Případ ale nebyl o tom, že by chtěl můj klient po někom peníze. Ta osoba, která měla být poškozená…

… dlužila 500 tisíc eur.

A můj klient se do toho nějakým způsobem zamotal.

Do toho, že po něm požadoval podpis patnáctimilionové směnky?

Ne, o tom to nebylo. Ten člověk ho požádal o ochranu pana H., kterému bylo vyhrožováno. Můj klient udělal tu chybu, že se s oběma stranami setkal. Měla být podepsána směnka, kterou ale nikdo v originále neviděl. Ta kauza z mého pohledu nebyla na odsouzení.

Odvolal se ale i státní zástupce, který požadoval vyšší tresty.

Ano, ale tady se mluví jen o jednom soudci, který to údajně ovlivnil, u odvolacího soudu ale vždy rozhodují tři soudci. I kdyby byl jeden z nich – to jste použil vy, ten termín – nějakým způsobem ovlivněn, tak přece ti dva nebyli. Ti hlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nezapomeňte, že přepisy můžou být trošku jiné, než jaká je skutečnost. Policista, který to přepisuje (odposlechy – pozn. red.), to ne vždycky přepíše správně. To, že se pan soudce bavil o mém klientovi, ještě neznamená, že se rozhodl změnit svůj názor. Ale možná to bylo tak, jak píše policie.