‚Budou dobrým zbožím.‘ Jak chtěl soudce Sovák podle policie zařídit podmínku za bitcoiny

50 milionů korun, obraz i elektronická měna bitcoin. To jsou věci, které chtěl soudce Vrchního soudu Zdeněk Sovák podle kriminalistů za to, že ohne rozsudky ve prospěch obžalovaných. Právě nejznámější kryptoměny se týká čtvrtý případ údajné Sovákovy korupce. Praha 6:49 15. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Zdeněk Sovák čelí obvinění z korupce a zneužití pravomoci úřední osoby | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na začátku září se dostal na stůl soudce Zdeňka Sováka verdikt Městského soudu v Praze. Ten odsoudil dva mladé vyděrače za to, že na poškozeného tlačili, ať na ně převede miliony bitcoinů. Dostali podmínečný trest.

Opisování, opilecká jízda i osvobozený prokurátor. ‚Působil lehkomyslně,‘ popisuje soudce Sováka exkolegyně Číst článek

Sovákův senát na Vrchním soudu v Praze mohl oběma mužům tresty změnit. A sedmdesátiletý soudce – alespoň podle policejního obvinění – v nich viděl potenciální klienty, kteří za potvrzení podmínky zaplatí. O této části sovákovy kauzy jako první informoval server Seznam Zprávy.

„Jestli skončí v base, tak je to určitě nepotěší. Jsou to mladí chlapci a budou dobrým zbožím,“ odposlechli policisté Sováka, který plán probíral se svým přítelem a neformálním asistentem Milanem Bíbou. Ten je také obviněn, Obvodní soud pro Prahu 1 ho stejně jako Sováka poslal minulý týden do vazby.

Mám složku

Bíba se podle policie se Sovákem dohodl, že odsouzené osloví a nabídne jim spolupráci. S partnerkou Charlotte Mulénovou, která je v kauze třetí obviněnou, o nich pak začal shánět informace. Dokonce si na oba založil složku: kde studovali, kdo z nich má jakou firmu a že jeden z nich stále působí jako obchodník s bitcoiny.

Sovák podle kriminalistů počítal s tím, že právě kryptoměnou by mohli vyděrači za potvrzení podmínky zaplatit. Soudce totiž čekal, že bitcoinů mají hodně.

Bylo ale potřeba vyřešit jednu věc, na kterou dle policejní verze Bíba Sováka upozornil – že se mladíci nepodmíněných trestů nebojí. „Děda“ Sovák a „Milďásek“ Bíba, jak se obvinění důvěrně oslovovali, jim chtěli podle policejní verze příběhu naznačit, že vyhráno ještě nemají a že by také mohli skončit za mřížemi.

Kauza soudce Sováka Zatčení soudce Vrchního soudu Zdeňka Sováka úzce souvisí s druhou větví kauzy Davida Ratha, v níž je stíhán i stavební gigant Metrostav. Vazebně stíhaný Sovák měl společně se svým známým Milanem Bíbou nabízet firmě Metrostav, že ovlivní rozsudek ve prospěch stavební firmy, a to za 50 milionů korun. První část úplatku, konkrétně 1,5 milionu korun, si přitom převzali. Případ server iROZHLAS.cz popsal ZDE. V korupční kauze policie obvinila také podnikatele Gagika Tonyana, který měl Sovákovi doručit obraz v údajné hodnotě 125 tisíc korun. Soudce ho za to - podle policejního obvinění - pomohl letos v květnu zprostit obžaloby z vydírání. O případu server iROZHLAS.cz informoval ZDE. Obvinění v kauze čelí celkem pět lidí. Soudce Zdeňka Sováka, jeho neformálního asistenta Milana Bíbu a arménského podnikatele Gagika Tonyana poslal soud v pondělí do vazby. Na svobodě stíhá právníka Jiřího Teryngela a Bíbovu partnerku Charlotte Mulénovou.

Dvacet tisíc jako dva miliony

Kontaktovat muže se ale Bíbovi nedařilo. Úspěšný byl až těsně před jednáním soudu. Sovákův přítel ale zjistil, že soudcova úvaha o platbě v bitcoinech byla mylná. Oba tehdy prvoinstančně odsouzení byli totiž na mizině.

Že z toho nic nekápne, soudci Bíba potvrdil těsně před soudním jednáním, které proběhlo 13. října. Podle kriminalistů situaci mladíků popsal následovně: je tak špatná, že dát dohromady dvacet tisíc je pro ně podobně obtížný úkol, jako pro jiné lidi sehnat dva miliony.

Sovák jim podmíněné tresty potvrdil.

„Asistent“ Bíba u něj pak ovšem zjišťoval, zda nemá nějaký podobný případ, na který by mohli použít stejnou taktiku. Jenže Sovák v rukávu nic dalšího neměl. A už ani nebude, protože mu s koncem roku soudcovský mandát skončí.

Ze čtyř sledovaných případů pak podle policie nakonec Sovákovi kápla jen jedna „odměna“ – od arménského umělce a podnikatele Gagika Tonyana měl za smířlivý rozsudek dostat obraz v údajné hodnotě 125 tisíc korun.

V korupční kauze soudce Sováka figuruje také stavební gigant Metrostav. Tomu měl obviněný soudce slíbit, že za 50 milionů korun ohne rozsudek ve druhé větvi kauzy Rath. V té jí Krajský soud v Praze v lednu nepravomocně udělil desetimilionový finanční trest a tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách.