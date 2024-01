Soudci protestují proti snížení platů. ‚Je jednou z garancí nezávislosti,‘ argumentuje ústavní právník

V lednové výplatě měli dostat víc peněz – vláda ale rozhodla, že platy ústavním činitelům letos neporostou tak rychle, jak by měly. Kromě vrcholných politiků se to týká taky soudců a státních zástupců. A právě ti proti pomalejšímu růstu platů protestují. V otázce platů soudců ale nejde pouze o peníze. Materiální zajištění mají zajišťovat nezávislost soudů. Praha 7:06 29. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V lednové výplatě měli dostat víc peněz – vláda ale rozhodla, že platy ústavním činitelům letos neporostou tak rychle, jak by měly | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Část soudců se chce bránit žalobami. „Jsou to politické zásahy. Jsou v podstatě motivovány snahou získat potlesk obyvatelstva, ale tohle se nesmí dělat na úkor soudnictví,“ řekl pro Radiožurnál šéf Soudcovské unie Libor Vávra. Odhadl, že jich k soudům můžou dorazit desítky.

Zákon podle Vávry říká, že platy soudců mají růst a klesat s příjmy ostatních lidí. A ne, aby do nich politici svévolně zasahovali.

Je to několik tisícikorun. Podle starých pravidel by základna pro výpočet jejich platu byla něco přes 121 tisíc. Teď je to zhruba 114 tisíc korun. Libor Vávra upozornil, že nejde o částky, ale o princip. „Jasně že všichni tu práci děláme také proto, že si tím vyděláváme, ale opravdu to o tom není. V roce 1995 se přijal zákon, který mohl bezzásahově upravovat platy ústavních činitelů, aniž by se na nich dělala nějaká politická propaganda,“ vysvětlil Vávra.

Soudce podporují i státní zástupci. Sami ale žaloby podávat nebudou. „Protože nedošlo k přímému zásahu do našeho platového zákonu, nás se ty dopady týkají zprostředkovně, protože jsme navázáni na platovou základnu soudců,“ říká Tomáš Foldyna, který vede Unii státních zástupců.

Vzorec pro výpočet platů změnila loni vláda. Odůvodnila to nutností úspor. Kabinet s konsolidací financí přijít musel, obhajoval v říjnu před poslanci úspory ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. „Je nejvyšší čas přeřadit na nižší rychlost, ubrat plyn a začít brzdit, abychom nemuseli za několik let těsně před nárazem do dluhové zdi zatahovat za ruční brzdu,“ komentoval Radiožurnálu Stanjura.

Platy letos výrazně nevzrostly ani vrcholným politikům. Nejvíc – tedy asi o stokorunu – si letos polepší jen premiér nebo předsedové obou komor Parlamentu.

Jak se počítá plat soudce?

Plat soudce vychází ze zmiňované platové základy. Ta se počítá tak, že se vynásobí průměrná mzda v národním hospodářství za předloňský rok, a koeficient, který stanoví zákon. Ten byl doteď 3, nově po rozhodnutí vlády klesl na 2,82. To znamená, že platy soudců zůstaly na zhruba stejné úrovni jako loni.

Není to poprvé, co politici sáhli do výpočtu platů. A i v minulosti se proti tomu soudci bránili. „Mnohokrát soudci se svými nároky u Ústavního soudu uspěli, a tam je takovým hlavním motivem to, že soudci mají ze své pozice být nezávislí a nestraní. Plat, to materiální zajištění, je jednou z garancí nezávislosti,“ dodává ústavní právník Zdeněk Červínek z Univerzity Palackého v Olomouci.

Náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav z ODS ale před časem řekl, že úprava výpočtu je v souladu s Ústavou. Změny byly podle něj objektivně zdůvodněné i projednané se zástupci justice.