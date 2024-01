Cítíme se opakovaně podvedení výkonnou mocí. Vláda opět útočí na soudcovské platy, říká šéf Unie Vávra

Soudci plánují podat žaloby kvůli zpomalení růstu platů, které ve svém úsporném balíčku prosadila vláda. „Tři roky po sobě čelíme snaze naše platy snížit, aniž by došlo k podobnému vývoji u ostatních zaměstnanců, takže nejde o žádnou solidaritu, ale o trvalé snížení soudcovských platů vůči ostatním,“ říká Radiožurnálu šéf Soudcovské unie Libor Vávra. Rozhovor Praha 12:00 29. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Vávra, prezident Soudcovské uni | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Soudci nesouhlasí se zmrazením svých platů. Vláda říká, že je potřeba šetřit a že máte být solidární. Proč se nechcete uskromnit?

Tak já vás především musím opravit. Ono se nejedná o žádné zmrazení, ale o trvalé snížení platů, a není to o tom, že bychom se nechtěli uskromnit.

Za 20 let jsme zažili několik útoků na naše platy, tahle úprava je nejhorší, říká šéf Soudcovské unie Libor Vávra. Kolik soudců se kvůli platům obrátí na soudy?

Právě proto, aby soudcovské platy odpovídaly vývoji ekonomické situace v České republice, jsou nastaveny tak, že se odvíjejí od příjmu všech ostatních zaměstnanců tohoto státu. Čili pokud mzdy klesají nebo stoupají, tak naše mzdy se pohybují úplně stejně.

Tři roky po sobě čelíme snaze naše platy snížit, aniž by došlo k podobnému vývoji u ostatních zaměstnanců, takže nejde o žádnou solidaritu, ale o trvalé snížení soudcovských platů vůči ostatním.

A kolik soudců se podle vás kvůli tomu obrátí na soudy?

Za posledních 20 let jsme zažili několik útoků na naše platy, ale tenhle je zdaleka nejhorší. Čili očekávám, že to bude opravdu velmi mnoho lidí, ale nerad mluvím za ostatní v takové věci, jako je soudní žaloba, to je individuální nárok každého, ať se každý sám rozhodne.

Sám připomínáte, že to není poprvé, co vláda o změnách platů rozhodovala. Ono to bylo třeba i v době covidové krize, kdy jsme o tom také mluvili. To ale moc soudců tenkrát žaloby nepodalo. Proč to tedy teď má být jiné?

Obávám se, že ta nálada je důsledkem právě covidového opatření. Tehdy Soudcovská unie vyzývala soudce, aby nepodávali žaloby, protože jsme chápali, že ta mimořádná situace vyžaduje mimořádná vydání ze státního rozpočtu. Chtěli jsme ne být solidární, to by ten zákon nemusel být vůbec změněn, ale chtěli jsme dát nějak najevo, že se snažíme prostě pomoct.

Skončilo to tak, že po nějakých deseti jedenácti měsících Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že 90 procent peněz, kterých jsme se vlastně skoro až vzdali, tak vláda užila na úplně jiné věci, než byl boj s covidem. To znamená, že odůvodnění tehdejší úpravy zákona, že zmrazení našich platů, respektive ty ušetřené peníze půjdou na pomoc těm, na které dopadl covid, byla lež. Nešly.

My se cítíme opakovaně podvedeni výkonnou mocí. Vidíte, že šlo o jinou vládu, čili to nemá nic společného s politikou, ale vláda intenzivně několik let po sobě útočí na soudcovské platy a ohrožuje tím budoucnost naší justice.

Politické zásahy do vašich platů se v minulosti dostaly taky až k Ústavnímu soudu. Ten v roce 2015 rozhodl ve váš prospěch a řekl, že krácení platů soudců není možné. Věříte si tedy, že budete úspěšní i tentokrát?

Nechci mluvit za Ústavní soud. Pokud bude soud rozhodovat tak, jako rozhodoval minimálně v pěti nebo sedmi rozhodování v minulosti, tak uspějeme. Ale pochopitelně i ústavní soudy se mění a počkáme si, jak posoudí tyto nároky.

A vy jste jednali o dalším postupu ve vedení Soudcovské unie. Doporučíte jakožto organizace soudcům, aby se proti úpravám v platech bránili?

Ano, my jsme o tom jednali minulý týden a doporučíme, aby žaloby podalo co nejvíce soudců, kteří se domnívají, že to opatření je protiústavní, prostě proto, že mnoho žalob je jeden z argumentů, které Ústavní soud v minulosti zdůrazňoval.