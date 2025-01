Soudci vyzvali prezidenta, aby vetoval platovou novelu. Je v rozporu s nálezy Ústavního soudu, tvrdí

Soudcovská unie vyzvala prezidenta Petra Pavla, aby vetoval novelu o zvyšování platů veřejných činitelů. Je podle ní v rozporu s nálezy Ústavního soudu z loňského května. Unie o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě. Senát v úterý přijetí novely umožnil, přímo ji sice neschválil, ale taky ji nijak nepozměnil. Prezident tak normu dostane k podpisu jako přijatou po uplynutí měsíční lhůty, která skončí 16. února. Praha 16:42 30. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident je nyní na soukromé cestě po Evropě. Jeho mluvčí Vojtěch Šeliga ve středu řekl, že Pavel se bude věnovat vládní novele stanovující růst platů vrcholných politiků a soudců příští týden, po svém návratu do Česka.

23:23 Pekarová Adamová: Platy politiků by měly být navázány na míru zadlužení státu Číst článek

Šéf unie Libor Vávra ve středu Deníku N řekl, že novela vůči soudcům pro letošní rok opakuje snížení platové hranice, které soud loni na jaře zrušil jako neústavní. Zákon by navíc podle něj při nabytí účinnosti platil retroaktivně. „Od ledna pracujete za nějakou mzdu a oni by vám potom snížili peníze, na které máte nárok. A to je další znak, který je obvykle považován za neústavní,“ řekl webu Vávra. Výhrady k novele mají podle Deníku N i státní zástupci.

Novela má stanovit, že letos vzrostou platy vrcholných politiků téměř o sedm procent, v dalších letech nejvýše o pět procent. Soudcovské platy by se měly letos v porovnání s loňskem zvýšit o méně než jedno procento ve vazbě na verdikt Ústavního soudu, který zrušil loňské snížení platů soudců. Pětiprocentní omezení v příštích letech se na platy v justici vztahovat nemá.